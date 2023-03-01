Илья Шевченко. О снаряжении и униформе японской армии периода Русско-Японской войной 1904-1905 гг.
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Илья Шевченко о снаряжении и униформе японской армии периода Русско-Японской войной 1904-1905 гг.
Как выглядел японский солдат периода войной с Россией? Какое снаряжение использовал?
Илья Шевченко о снаряжении и униформе русской армии перед Русско-Японской войной 1904-1905 гг.: https://youtu.be/ZZMcNWEKKm0
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