Илья Шевченко. О снаряжении и униформе русской армии перед Русско-Японской войной 1904-1905 гг.
Илья Шевченко о снаряжении и униформе русской армии перед Русско-японской войной 1904-1905 гг.
Как выглядел русский солдат перед войной с Японией? Какое снаряжение использовал? О том какая униформа и снаряжение использовались в русской армии перед Русско-японской войной рассказывает военный историк, реконструктор Илья Шевченко.
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