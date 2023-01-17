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Илья Шевченко. О снаряжении и униформе русской армии перед Русско-Японской войной 1904-1905 гг.

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Илья Шевченко о снаряжении и униформе русской армии перед Русско-японской войной 1904-1905 гг.
Как выглядел русский солдат перед войной с Японией? Какое снаряжение использовал? О том какая униформа и снаряжение использовались в русской армии перед Русско-японской войной рассказывает военный историк, реконструктор Илья Шевченко.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZZMcNWEKKm0
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