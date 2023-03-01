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Атака голодом, Китай тянет время, неизбежность дальнейших потрясений мира. Хроники Смуты/Февраль2023

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Игорь Нагаев в своей авторской программе “Хроники Смуты”.

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#ДеньТВ #ХроникиСмуты
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8j-mFGeDQyA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28719 24329
    марина только что

      Продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений, заявил глава МИД России Сергей Лавров своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу на полях совещания глав МИД Группы двадцати.
      п.с танцы Партнеров продолжаются ,чтобы через какой то период было напечатано ;” А Россию опять обманули.” и патриоты опять пошли вопить..ах,ах ,а КТ злорадно спросил про красные линии какие-то ..Какие все доверчивые,правда женечка..А я завтра об этой новости забуду ,как будто её и не было..А её и не было -была игра..

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