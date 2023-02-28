Время отдавать долги
Время отдавать долги
Границу заболевшей нацизмом Украины 27-я отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия образования СССР перешла 24 февраля 2022 года. 24 февраля 2022 года бригада понесла первые потери…
Если я скажу вам, что 24 февраля 2022 года границу Украины в составе 27 ОМСБр пересек 27-летний старший инспектор взвода военной полиции Мурад Казиханов, то вряд ли вы вообще поймете, о ком идет речь. Наверное, мало кому из вас известно, что 7 марта бойцы бригады взяли один из опорников врага, под Харьковом, и в результате штурма и последовавших за ним контратак противника, которые мотострелки успешно отбили, гранатомётчик Мурад Казиханов получил ранение. Вряд ли кто-то из вас знает и о том, что за тот бой 27-летний дагестанец был награжден медалью Суворова.
Сегодня Мурад, которому в феврале исполнилось 28 лет, продолжает нести службу и выполняет поставленные перед ним командованием задачи. Он пишет историю семьи Казихановых. Историю, без сомнения героическую. Но говоря о событиях последних лет, стоит отметить, что героическая история семьи Казихановых уходит свои корнями в более глубокое прошлое, и написана она, прежде всего, мамой Мурада, Зоей Казихановой.
Для того, чтобы понять масштаб личности этой мало кому известной женщины, нужно совершить краткий экскурс в далёкий 1996 год и погрузиться в события Первой чеченской войны.
История подвига Зои Казихановой началась в октябре 1996 года, когда на улицах Хасавюрта, средь бела дня, у нее из рук украли ребенка, которому на тот момент еще не было и 2-х лет. Украли того самого Мурада, который сегодня, с оружием в руках, защищает интересы России, нашей Родины. Украли те, кто в то время «сражался за свободу и независимость Ичкерии». Логика у этого похищения была довольно банальная – с Зои потребовали 100 тысяч долларов. За живого и здорового полуторогодовалого сына. 6 октября 1996 года она пришла на то место, где было совершено похищение ее ребенка, и принесла 100 тысяч долларов. Разумеется, чтобы собрать эти деньги, она продала все имеющееся у нее имущество.
Женщину усадили в машину, отвезли в Грозный, и доставили в резиденцию Салмана Радуева, который в то время являлся бригадным генералом армии ЧРИ. Деньги забрали, Мурада отдали, но выходя из здания, в котором располагались боевики, Зоя обратила внимание на низкую клетку, сваренную из стальных прутьев. В ней, согнувшись в три погибели, сидели двое русских солдат, «федералов», как тогда их называли, «срочников». Совсем еще дети, грязные, оборванные, испуганные, они смотрели на Зою с нескрываемой надеждой и шептали лишь одно слово – помоги!
Зоя уехала в Дагестан и первым делом пришла в местное управление ФСБ, затем МВД. В обоих учреждениях ей сказали, что помочь ничем не могут, так как в Грозном «советской власти нет». Не вдаваясь в историю мытарств Зои Казихановой, скажу лишь, что в конечном итоге она попала к Шамилю Басаеву, который выслушал женщину и сказал, что готов помочь, но есть одно НО. Пленники принадлежали Радуеву и тот не готов был отдать их «просто так». Итог переговоров – Зоя должна была привезти еще 100 тысяч долларов, а Басаев гарантировал ей передачу не только тех двух «федералов», которые сидели в клетке у Радуева, но и еще троих военнопленных. Забегая вперед, скажу, что уже в 1997 году Зоя нашла требуемую сумму, заняла у всех, кого можно, и выкупила пятерых российских военнослужащих, которых на ее глазах и при ее непосредственном участии передали секретарю Совета безопасности республики Дагестан Магомеду Толбоеву. Взамен переданных денег Зоя получила расписку, написанную Басаевым, в которой человек, в то время фактически руководивший Ичкерией, написал, что «передал Зое Казихановой пятерых российских военнослужащих на ее условиях». К слову, эта расписка в дальнейшем пропала из кабинета Магомеда Толбоева при захвате Дома Правительства в 1998 году, во время попытки политического переворота.
Зулманат Дадашевна Казиханова
Впервые на эту историю я обратил внимание в 2013 году, узнав о ней из публикации российской журналистки Евы Меркачевой. Познакомился с Зоей. Как мог, пытался ей помочь. К тем 800 ответам, которые получила из официальных инстанций Зоя Казиханова, рассчитывающая на помощь государства в решении свалившихся на нее проблем, добавились еще пару десятков, направленных непосредственно в мой адрес. Ситуация казалась мне абсурдной. Никто не отрицал тот факт, что Зоя оказала помощь в вызволении из плена 5 российских военнослужащих, но никто и не подтверждал того, что она передала Басаеву, для Радуева, 100 тысяч долларов. Подтвердить факт передачи указанной суммы могли только Басаев, который погиб летом 2006 года на территории Ингушетии, Радуев, умерший 14 декабря 2002 года в терапевтическом отделении городской больницы Соликамска, или хотя бы один из пятерых освобождённых военнослужащих российской армии, фамилиями которых в то время Зоя Казиханова не интересовалась.
Мытарства этой героической женщины продолжаются по сей день. Пока ее сын, которого она воспитала безусловным патриотом России, защищает рубежи нашей общей Родины, она скитается по квартирам друзей и знакомых, так как своего имущества у нее нет, а большую часть зарабатываемых денег семья Казихановых направляет на погашение долгов, которые образовались еще в 1997 году в результате описанных мною выше событий. Удивительно, что находясь в откровенно незавидном положении, Зоя еще умудрятся помогать бригаде, в которой служит ее сын, время от времени привозя в расположение части гуманитарные грузы – сегодня это носки, тёплые вещи и термобелье.
Вновь и вновь возвращаясь к этой истории, истории, в которой к моему большему сожалению, до сих пор не поставлена точка, что меня, честно говоря, очень тяготит, я погружаюсь во внутренний диалог, который полон вопросов, ответов на которые у меня пока нет.
Сегодня мы строим новую Россию. Россию сильную, могучую, преисполненную патриотизмом и пропитанную идеалами борьбы за справедливость. Строит эту Россию вместе с нами Зоя Казиханова и ее сын Мурад. Но имеем ли мы право войти в новую жизнь, не отдав старые долги? Имеем ли мы право рассказывать о героях настоящего, ставить их в пример, напрочь забыв героев, совершивших свои подвиги в недалеком прошлом? В нашем с вами общем прошлом?
Должны ли мы, все мы, многонациональный народ Российской Федерации, что-либо Зое Казихановой, совершенно добровольно пошедшей на лишения и влезшей в долги ради спасения пятерых российских военнослужащих, на тот момент чьих-то детей, сегодня, возможно, чьих-то отцов? Да, мы должны ей, должны несомненно. И все сроки уплаты по этим долгам, к сожалению, уже давно вышли. Так почему она ютится по квартирам своих друзей и знакомых и откровенно выживает, вместо того, чтобы жить, как подобает человеку, совершившему великий подвиг? Неправда ли, сложный вопрос?
К своему стыду, я не смог помочь Зое Казихановой и ее сыну в том масштабе, в котором планировал это сделать. Не смогли помочь ей и другие журналисты и общественники, которые пытались привлечь внимание к ее проблеме. Наверное, время было такое, неблагоприятное. Все просто разводили руками и говорили, что «при всем уважении помочь ничем не могут, так как ситуация откровенно неординарная».
Но что нам мешает сейчас, сейчас, когда мы наконец-то начали признавать ошибки прошлого и делать из них выводы, начали в корне менять свое мировоззрение и мировоззрение своих близких, консолидировать свои усилия и поставить в этой истории, истории, которой по праву может гордиться Зоя Казиханова и, увы, не может гордиться большая часть из нас, большую и жирную точку?
И я не говорю о деньгах, в которых по сей день нуждается семья Казихановых. Я говорю о СПРАВЕДЛИВОСТИ, которая наконец-то должна свершиться, о ПРИЗНАНИИ подвига, о НАГРАДЕ, которая пусть и спустя более 25 лет однозначно должна найти своего Героя. Разве Зоя Казиханова этого не достойна?
Я обращаюсь ко всем нормальным людям, тем, кто проникся этой историей и по достоинству оценил поступок, совершенный обычной дагестанской женщиной, которая могла пройти мимо стальной клетки и не принять никакого участия в судьбе российских военнослужащих, попавших в плен к боевикам. Давайте объединим свои усилия и добьемся торжества справедливости! Давайте привлечем к этой истории максимальное внимание и воздадим по заслугам той, которая обрекла себя на нищенское существование спасая жизни совершенно незнакомых ей людей. Поверьте, объединившись, мы сможем многое. Еще жив Магомед Толбоев, Герой России и легендарный летчик-испытатель, который не отрицает тот факт, что именно благодаря Зое в далеком 1997 году были освобождены из плена 5 российских военнослужащих. Наверняка живы и те, кому Зоя подарила жизнь и свободу, обрекая себя на откровенные мытарства. Как живы и мы, свидетели эпохи, которые совершенно отчетливо понимают, что в то время значило оказаться в плену у боевиков и каковы были шансы у военнопленных вернуться домой живыми…
Я прошу всех, у кого есть идеи о том, как мы можем помочь Зое и поставить точку в этой затянувшейся истории, позвонить мне по номеру телефона 89034395727 (деньги переводить не нужно, телефон к Зое отношения не имеет) или написать на почту russian.community@yandex.ru. Очень рассчитываю на то, что вы все же проникнетесь данной историей ровно настолько, насколько в свое время ей проникся я.
(с) Алексей Зотьев
https://russiancommun.livejournal.com/600104.html – цинк