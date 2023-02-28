История специальных операций
История специальных операций
Аннотация:
Специальные операции и силы специального назначения давно являются объектом повышенного внимания не только военных историков и аналитиков, но и беллетристов и режиссеров кино. В новой передаче Владимир Зайцев и Глеб Таргонский попытались осветить историю эволюции взглядов на роль и место специальных операций в конфликтах ХХ и ХХI вв.
Вы узнаете о том, как определяют специальную операцию в российской, американской и британской военной науке, в чем сходство и различие между «политическим солдатом» Коминтерна и спецназовцем, как теория Лиддл Гарта и практика Лоуренса Аравийского повлияли на стратегию малых операций, как связаны легендарный SAS и мадам Помпадур, как связаны американский спецназ и крупный бизнес, в каких фильмах, популярных в СССР, отражались процессы, связанные с проведением специальных операций с участием американских и французских специалистов.