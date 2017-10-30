Операция “НеВежливые люди”
17:56. 30 октября 2017 Просмотров - 541 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Операция "НеВежливые люди" – Как Украина намеревалась начать войну с Россией в Крыму. 1995 год.
Этот пост является своеобразным развитием материала из блога colonelcassad , посвященного участию 73-го морского центра специального назначения ВМСУ Украины в карательной операции против населения Донбасса: https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html
Есть там в тексте такое описание жизни бывшей 17-й бригады специального назначения ВМФ СССР, которая при разделе Черноморского флота досталась Украине :
В 1992 военнослужащие приняли украинскую присягу . В ВСУ часть получила название 7-й отдельной бригады специальных операций. В 90-е годы по причинам ограниченного финансирования резко в подразделении резко снизился уровень боевой подготовки. Зачастую спецназовцы выполняли совершенно не свойственные боевым пловцам задачи. Так в 1995 году в ходе аварии на очистных сооружениях в Харькове бойцы подразделения ликвидировали ее последствия, что по сути, являлось задачей существовавшего тогда штаба гражданской обороны Украины.В 2000 году впервые в постсоветский период водолазы на носителе в ночных условиях выполнили задание и вернулись, тогда же было выполнено десантирование без парашютов в водолазном снаряжении с аппаратами ИДА-71П с вертолёта Ка-29. Стоит отметить, что в бытность нахождения бригады в составе Вооруженных Сил СССР подобные учения проводились практически ежегодно. В 2003 бригада была переформирована в 73-й морской центр специального назначения.
То есть, с момента раздела Черноморского флота и до начала событий 2014-го года в Крыму бригада спецназа тихо-мирно сидела себе в казармах и непонятно чем занималась.
И вспомнилась крайне любопытная статья из 2000-го года, в которой были описаны события, якобы имевшие место в Крыму (точнее – в Севастополе) в 1995 году, в которых была задействована как раз эта самая бывшая 17-я бригада спецназа ВМФ СССР, отошедшая Украине. И речь шла ни много ни мало – о подготовке Украиной "окончательного решения вопроса о базировании в Крыму российского флота" в виде прямой военной агрессии против кораблей и воинских частей Российского Черноморского Флота, ключевую роль в которой должна была сыграть та самая 7-я бригада специальных операций ВМС Украины, как наиболее боеготовое соединение украинского спецназа. Предполагалось, что украинские морские спецназовцы подорвут российские боевые корабли, атакуют российские воинские части, а группа бойцов под командованием офицера, который рассказал об этой операции, должна была захватить Штаб Черноморского Флота. Судя по приведенным подробностям – никаких ограничений в количестве жертв среди российских военнослужащих (а возможно – и среди гражданских лиц) командование украинской стороны перед своими военными не ставило.
Имела ли место в реальности подготовка в такой операции, дошедшей до высокой степени готовности к началу, кто был её автором, кто отдавал приказы на подготовку, а потом на свертывание сил и средств – мне, естественно, неизвестно. Кое-что из приведенных фактов приходилось слышать от людей, которые в то время имели касательство к острой конфликтной ситуации дележа флота, в которой Украина вела себя подло и мерзко, стараясь захапать себе побольше (как показало дальнейшее – сугубо с целью угробить, продать на сторону, привести в негодность, лишь бы не досталось России). Речь идет в частности о требовании устного (как минимум) подтверждения готовности воевать против "москалей" как обязательного условия продолжения службы в некоторых частях и на кораблях украинских ВМС. Отказывающихся увольняли или не брали на службу.
Стоит указать, что публикация размещена не в "желтой прессе", а в авторитетном и уважаемом в среде военных и сотрудников силовых структур журнале "Солдат Удачи", 2000 год, №7, размещавшего на своих страницах очень острые материалы на военную тематику.
Автор материала – офицер спецназа ГРУ ГШ МО РФ, составитель очень интересного двухтомника, посвященного 50-летнему юбилею частей спецназа ГРУ, в котором также был приведена и эта статья.
П.с. Для людей, не любящих читать – А почему операция не состоялась, если, якобы, все было готово?
Очевидный ответ под спойлером:
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Потому что проклятые зрадники слили всю инфу о готовящемся.
П.с.2: – А могло бы такое у Украины тогда получиться? - Сложно сказать без хорошего знания военных раскладов на полуострове, на Черном море и в зоне Российско-украинской границы – у кого сколько чего там было и какого качества. Но с большой уверенностью можно признать, что момент для подобной операции был бы практически идеален. С обывательской точки зрения все боеспособные части Российской Армии заняты войной в Чечне, где стараниями СМИ и прочих "доброжелателей" выглядят, мягко говоря, не очень хорошо. И если в Чечне они не могут справиться с полуграмотными боевиками, вооруженными чуть ли не охотничьми ружьями (распространенное мнение), то тут-то в Крыму – элита бывшей Советской Армии, обученная по высшему классу, с горами самого современного на тот момент вооружения. Плюс к тому крайне противоречивая политическая ситуация на полуострове и очень малая адекватность ельцинского режима, пропитанного предательством и продажностью. Так что могло и получиться. Вероятно.
https://lewhobotov.livejournal.com/522403.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com