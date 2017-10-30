Главная » История, Новости Украины и Новороссии

Операция “НеВежливые люди”

17:56. 30 октября 2017 Просмотров - 541 Нет комментариев Опубликовал:


Операция "НеВежливые люди&quot; – Как Украина намеревалась начать войну с Россией в Крыму. 1995 год.

Этот пост является своеобразным развитием материала из блога colonelcassad , посвященного участию 73-го морского центра специального назначения ВМСУ Украины в карательной операции против населения Донбасса: https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html

Есть там в тексте такое описание жизни бывшей 17-й бригады специального назначения ВМФ СССР, которая при разделе Черноморского флота досталась Украине :

В 1992 военнослужащие приняли украинскую присягу . В ВСУ часть получила название 7-й отдельной бригады специальных операций. В 90-е годы по причинам ограниченного финансирования резко в подразделении резко снизился уровень боевой подготовки. Зачастую спецназовцы выполняли совершенно не свойственные боевым пловцам задачи. Так в 1995 году в ходе аварии на очистных сооружениях в Харькове бойцы подразделения ликвидировали ее последствия, что по сути, являлось задачей существовавшего тогда штаба гражданской обороны Украины.В 2000 году впервые в постсоветский период водолазы на носителе в ночных условиях выполнили задание и вернулись, тогда же было выполнено десантирование без парашютов в водолазном снаряжении с аппаратами ИДА-71П с вертолёта Ка-29. Стоит отметить, что в бытность нахождения бригады в составе Вооруженных Сил СССР подобные учения проводились практически ежегодно. В 2003 бригада была переформирована в 73-й морской центр специального назначения.

То есть, с момента раздела Черноморского флота и до начала событий 2014-го года в Крыму бригада спецназа тихо-мирно сидела себе в казармах и непонятно чем занималась.

И вспомнилась крайне любопытная статья из 2000-го года, в которой были описаны события, якобы имевшие место в Крыму (точнее – в Севастополе) в 1995 году, в которых была задействована как раз эта самая бывшая 17-я бригада спецназа ВМФ СССР, отошедшая Украине. И речь шла ни много ни мало – о подготовке Украиной "окончательного решения вопроса о базировании в Крыму российского флота" в виде прямой военной агрессии против кораблей и воинских частей Российского Черноморского Флота, ключевую роль в которой должна была сыграть та самая 7-я бригада специальных операций ВМС Украины, как наиболее боеготовое соединение украинского спецназа. Предполагалось, что украинские морские спецназовцы подорвут российские боевые корабли, атакуют российские воинские части, а группа бойцов под командованием офицера, который рассказал об этой операции, должна была захватить Штаб Черноморского Флота. Судя по  приведенным подробностям – никаких ограничений в количестве жертв среди российских военнослужащих (а возможно – и среди гражданских лиц) командование украинской стороны перед своими военными не ставило.

Имела ли место в реальности подготовка в такой операции, дошедшей до высокой степени готовности к началу, кто был её автором, кто отдавал приказы на подготовку, а потом на свертывание сил и средств – мне, естественно, неизвестно. Кое-что из приведенных фактов приходилось слышать от людей, которые в то время имели касательство к острой конфликтной ситуации дележа флота, в которой Украина вела себя подло и мерзко, стараясь захапать себе побольше (как показало дальнейшее – сугубо с целью угробить, продать на сторону, привести в негодность, лишь бы не досталось России). Речь идет в частности о требовании устного (как минимум) подтверждения готовности воевать против "москалей" как  обязательного условия продолжения службы в некоторых частях и на кораблях украинских ВМС. Отказывающихся увольняли или не брали на службу.

Стоит указать, что публикация размещена не в "желтой прессе", а в авторитетном и уважаемом в среде военных и сотрудников силовых структур журнале "Солдат Удачи", 2000 год, №7, размещавшего на своих страницах очень острые материалы на военную тематику.
Автор материала – офицер спецназа ГРУ ГШ МО РФ, составитель очень интересного двухтомника, посвященного 50-летнему юбилею частей спецназа ГРУ, в котором также был приведена и эта статья.

П.с. Для  людей, не любящих читать – А почему операция не состоялась, если, якобы, все было готово?
Очевидный ответ под спойлером:
[Нажмите, чтобы прочитать]
Потому что проклятые зрадники слили всю инфу о готовящемся.


П.с.2: – А могло бы такое у Украины тогда получиться?  - Сложно сказать без хорошего знания военных раскладов на полуострове, на Черном море и в зоне Российско-украинской границы – у кого сколько чего там было и какого качества. Но с большой уверенностью можно признать, что момент для подобной операции был бы практически идеален. С обывательской точки зрения все боеспособные части Российской Армии заняты войной в Чечне, где стараниями СМИ и прочих "доброжелателей" выглядят, мягко говоря, не очень хорошо. И если в Чечне они не могут справиться с полуграмотными боевиками, вооруженными чуть ли не охотничьми ружьями (распространенное мнение), то тут-то в Крыму – элита бывшей Советской Армии, обученная по высшему классу, с горами самого современного на тот момент вооружения. Плюс к тому крайне противоречивая политическая ситуация на полуострове и очень малая адекватность ельцинского режима, пропитанного предательством и продажностью. Так что могло и получиться. Вероятно.







https://lewhobotov.livejournal.com/522403.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1995, вмсу, всу, крым, Россия, спецназ, Украина, черноморский флот
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 марта 2016
... России. Когда «Вежливые люди» бывают невежливы: как спецназ России выводил... силы продолжают проведение контртеррористической операции против незаконных вооружённых формирований...сирийских населённых пунктов. В операции задействована авиация, переброшенная на...
Итоги недели. «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила»
...историки, не существовало. Мол, зачем людям запудривать мозг «ложью и пропагандой... Арабские коалиционеры от участия в операциях старательно увиливают, занимаясь «другими ...… ну, скажем, в невежливости. Один такой «невежливый» уже выступил. Дмитрий Рогозин...
Последние новости с Украины и Новороссии за 25 августа 2014
...источник, армейцев послали уже совсем невежливо. На днях уголовник Андрей ...установка залпового огня “Град”. Столько людей на улицы Донецка, как сегодня... ополчения."Командование ополчения провело классическую операцию по окружению "зарвавшейся" группировки...
Обратная сторона «Дюнкерка»: чего не покажут в кинотеатрах
... бомбардировки Гамбурга в рамках операции союзнических войск «Гоморра».... тягу, буквально засасывая людей в огонь. Горел асфальт...убивает не солдат, а обычных людей, сообщил — «уничтожение немецких...ответ Москвы»: о воспитании невежливых держав Фильм про это ...
Бэкграунд, выпуск-255 за 28 апреля 2012
... выглядит по меньшей мере невежливо. Или вот еще один...военачальники положили около шести людей народов СССР». Снова ... их практически не было – люди, сформировавшие «Западный» глобальный проект...на самом деле, есть операция прикрытия, задачей которой является ...
Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн
...себя. Матрица преображения государственности Украины Людям, внимательно изучающим историю известно, ...проживания (что само по себе невежливо). 5. Использование для синхронизации ... 1944 — советские войска начали операцию по освобождению Белоруссии под кодовым...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>