Операция "НеВежливые люди" – Как Украина намеревалась начать войну с Россией в Крыму. 1995 год.

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Потому что проклятые зрадники слили всю инфу о готовящемся.



Этот пост является своеобразным развитием материала из блога, посвященного участию 73-го морского центра специального назначения ВМСУ Украины в карательной операции против населения Донбасса: https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html Есть там в тексте такое описание жизни бывшей 17-й бригады специального назначения ВМФ СССР, которая при разделе Черноморского флота досталась Украине :То есть, с момента раздела Черноморского флота и до начала событий 2014-го года в Крыму бригада спецназа тихо-мирно сидела себе в казармах и непонятно чем занималась.И вспомнилась крайне любопытная статья из 2000-го года, в которой были описаны события, якобы имевшие место в Крыму (точнее – в Севастополе) в 1995 году, в которых была задействована как раз эта самая бывшая 17-я бригада спецназа ВМФ СССР, отошедшая Украине. И речь шла ни много ни мало – о подготовке Украиной "окончательного решения вопроса о базировании в Крыму российского флота" в виде прямой военной агрессии против кораблей и воинских частей Российского Черноморского Флота, ключевую роль в которой должна была сыграть та самая 7-я бригада специальных операций ВМС Украины, как наиболее боеготовое соединение украинского спецназа. Предполагалось, что украинские морские спецназовцы подорвут российские боевые корабли, атакуют российские воинские части, а группа бойцов под командованием офицера, который рассказал об этой операции, должна была захватить Штаб Черноморского Флота. Судя по приведенным подробностям – никаких ограничений в количестве жертв среди российских военнослужащих (а возможно – и среди гражданских лиц) командование украинской стороны перед своими военными не ставило.Имела ли место в реальности подготовка в такой операции, дошедшей до высокой степени готовности к началу, кто был её автором, кто отдавал приказы на подготовку, а потом на свертывание сил и средств – мне, естественно, неизвестно. Кое-что из приведенных фактов приходилось слышать от людей, которые в то время имели касательство к острой конфликтной ситуации дележа флота, в которой Украина вела себя подло и мерзко, стараясь захапать себе побольше (как показало дальнейшее – сугубо с целью угробить, продать на сторону, привести в негодность, лишь бы не досталось России). Речь идет в частности о требовании устного (как минимум) подтверждения готовности воевать против "москалей" как обязательного условия продолжения службы в некоторых частях и на кораблях украинских ВМС. Отказывающихся увольняли или не брали на службу.Стоит указать, что публикация размещена не в "желтой прессе", а в авторитетном и уважаемом в среде военных и сотрудников силовых структур журнале "Солдат Удачи", 2000 год, №7, размещавшего на своих страницах очень острые материалы на военную тематику.Автор материала – офицер спецназа ГРУ ГШ МО РФ, составитель очень интересного двухтомника, посвященного 50-летнему юбилею частей спецназа ГРУ, в котором также был приведена и эта статья. https://lewhobotov.livejournal.com/522403.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com