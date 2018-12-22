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В какой степени западноевропейского жителя можно считать человеком, а Европу – цивилизацией?

09:17. 22 декабря 2018 Просмотров - 416 5 коммент. Опубликовал:
Сказанное ниже, свидетельские показания французов – истинная правда. Сам однажды на себе подобное испытал и уже рассказывал о своём случае.

У нас многие почему-то уверены, что медицина на Западе намного лучше нашей. Практика показывает, что это очередное заблуждение, спровоцированное длящейся десятилетия лживой либероидной пропагандой.

Вкратце напомню свой случай – сравните его с тем, что пишут французы сегодня.

С тех пор прошло лет десять. У меня вдруг подскочило давление до 180, а пульс прыгал от нормального до такой же величины.

Звоню пожарникам. На это ушёл примерно час времени. Приехали через пару часов (их часть видна из окон квартиры). Померяли давление – те же 180. Повезли в больницу – это в полутора километрах по прямой. Сдаёт меня пожарник деж. медсестре. Т.е. он отстаивает очередь, а я сижу на чудом нашедшемся свободном стуле в коридоре.

Наконец парень сдаёт документы на меня, просит померить давление. Оказалось, что у них НЕТ аппарата! Т.е. он вообще-то есть, но где в данный момент находится – неизвестно. Пожарник самостоятельно отыскал один такой аппарат на колёсиках, причём, на другом этаже. Померили – по 180 и пульс, и давление.

Ладно, просидел, временам уступая стул пожилым женщинам, ища тем временем себе другой, когда освобождался – несколько часов. Наконец, врач меня осмотрел. Причём, похоже, он одновременно в разных боксах осматривал сразу несколько пациентов.

Сделали кардиограмму, скан вен Допплером – всё чисто. Какие-то таблетки мне всё же дали, и давление с пульсом нормализовались.

На прощанье врач признался, что он не понимает, чем у меня было вызвано повышение пульса с давлением. Когда же я скромно заметил, что в подобных, но менее острых случаях мне помогала щепотка соды на стакан воды, он лишь удивлённо пожал докторскими плечами.

Связь желудка, а уж тем более какой-то там непонятной соды с давлением – такое не входило в круг понятий французского дипломированного врача.

С тех пор прошло лет десять, и я совсем не удивляюсь приведённым ниже свидетельствам, говорящим о том, что ситуация деградирует с каждым годом.

Fini Европа, ребята! Теперь это лишь жалкая тень того, что там было выстроено В ПИКУ социальным завоеваниям Советского Союза.

Теперь Европа – это смесь негров и семитов с европеоидами, причём среднестатистический человек неспособен из 1 вычесть 1/6; Венесуэлу может равновероятно искать в Америке, Африке или Азии; 12 делит на 3 с помощью сотового телефона; логическое мышление отсутствует напрочь, зато уверен, что в случае „злобной российской агрессии Франция, погибнув, сумеет перед этим нанести кровавым русским ущерб, несовместимый с существованием России”.

P.S. Только что прослушал сводку новостей с французского сайта „France Info”. Отыскал и текстовое сообщение, которое натурально повергает в шок.


„Север Франции: шесть человек задержаны за „пытки и варварство”, применённые к 2-летнему ребёнку, в настоящее время помещённого в искусственную кому.
Малыш послужил грушей для собравшихся у его матери друзей. Это продолжалось два вечера подряд, объяснил прокурор.”

В тексте заметки сообщается, что у ребёнка множественные переломы и кровоподтёки.

Предоставляем читателю самому ответить на следующий вопрос: в какой степени западноевропейского жителя можно считать человеком?

*

Медицина во Франции: в Париже женщина пролежала в коридоре больницы 12 часов и умерла, не дождавшись осмотра врачом.

Комментарии подписчиков газеты « Le NouvelObs »

Медицина во Франции: в Париже женщина пролежала в коридоре больницы 12 часов и умерла

19 декабря ж в 18.45 женщину доставили в один из парижских госпиталей пожарники (поскольку вызов скорой помощи платный, французы часто вызывают пожарников для доставки их в неотложное отделение больницы, которое бесплатно в отличие от визита к врачу).

Медсестра зарегистрировала её появление в журнале,сказала ждать очереди, так как её случай не срочный.

Носилки с пациенткой поставили в коридор. В 6.20 утра, когда наконец до неё очередь дошла, выяснилось, что пациентка уже мертва. Госпиталь оправдывается тем, что через пять часов ожидания медсестра выкликивала её имя, но никто не отозвался.

Deux femmes de 88 et 93 ans sont mortes dans la salle d‘attente des urgences en quinze jours d‘intervalle au CHU de Tours - PASCAL POCHARD-CASABIANCA - AFP/Archives

Des rideaux permettent aux malades qui patientent dans la salle d‘attente allongée des urgences d‘avoir une relative intimité

Комментарии подписчиков газеты « Le NouvelObs »

khatchadourianpatrickos

Каждый раз, когда я привозил свою 89-летнюю мать в отделение неотложной помощи , она ожидала врача по 9 часов в коридоре на носилках. Я приносил с собой её домашний халат и одеяло.

cocotte61

Я работаю в парижском госпитале, к нам обращается масса людей по любому поводу только потому, что в неотложке не нужно платить за консультацию врача.

Adrefost

Ничего удивительного. 15 лет назад меня привезли в госпиталь Лонжэюмо после ДТП. Меня положили в коридор и забыли. Утром врач сказал, раз ты не умер за ночь, значит ничего серьезного.

p.mb.langrene

Проблемы стали увеличиваться с тех пор, как к нам повалили мигранты. Вместо посещения врача они обращаются в госпиталь по любому поводу, потому что там бесплатно.

Zizhuite

Проблема в том, что всё труднее записаться к терапевту, они не берут новых пациентов. И да в госпитале не нужно делать предоплату за консультацию. Система еле дышит, и дальше будет только хуже с учётом всё прибывающих иммигрантов, неважно легальных или нет

Carinlzkaac

Я удивляюсть тем, кто считает, что даме следовало бы идти к врачу, а не в госпиталь. У врача не имеется ни сканнера, ни ренгена, и когда дело серьёзное врач в любом случае отправляет в госпиталь. Теряется время на лечение. В любом случае, как можно было даже не осмотреть пациента за 12 часов.

samuelleconte

Франция в долгах , поэтому денег на врачей нет

Laraison91

Я недавно привёз свою жену в госпиталь в 10 утра с болями в животе. Врач её осмотрел только в 19.30. Затем ей сделали сканер. После этого другой врач пришёл в 23.30 и сказал, что её оставят в больнице. Комнату дали только в 2 часа утра.

tof

Все прутся в госпиталь. И да, у врачей только две руки на 300 пациентов в день. Некоторым врачам приходится работать по 12 часов, не хватает врачей и медсестёр

M3493

В июле 2017 года я был в этом госпитале. Прождал 7 часов пока мне наложат гипс.

Moulinot

Система медицинского обслуживания во Франции катится вниз. Моего друга с инсультом отправили из госпиталя henri Mondor créteil, дав ему таблетку долипрана.

Моя соседка с кардиостимулятором, несмотря на приступ, смогла записаться на приём к врачу только на дату через месяц, в результате за ней приехали пожарные. Это удача, что она осталась жива. Что же говорить о провинциях, где катастрофически не хватает врачей.

Bernard

Моя мать тоже пролежала 12 часов госпитале, дожидаясь осмотра без питья и еды. Так что эта история меня не удивляет.

tv78

Во многих регионах не хватает как терапевтов, так и специалистов.

Jinger

Была у частного врача. Была записана на 9.30. Гинеколог появился только в 10.30. В зале ожидания люди были злы, так как многие отпросились с работы. Причём у этого гинеколога это привычка. А выбора нет. На весь город только два гинеколога. На маммографию та же история.

Runman

Надо брать за обращение в госпиталь 10-20 евро, и возвращать деньги только в случае, если случай действительно требовал такого обращения.

Forzaunoitalia

Если у вас что-то срочное и вы хотите попасть к врачу, раньше чем через пять дней вы к нему не попадёте. Врачи в госпиталях работают по 12 часов, а им платят за 8. Они страшно устают и не удивительно, если они поставят неправильный диагноз.

Lucky

Медсёстры хмурые и невежливо разговаривают с больными. Зато, когда им надо попить кофе и поболтать, в этом они себе не отказывают.

Tranartpw

Я считаю, что в этом случае виновата медсестра, которая регистрировала и не увидела, что случай серьёзный, поэтому врачи приняли других пациентов перед этой женщиной.

thomas.desmettrel

Мой опыт общения с отделениями неотложной помощи в госпиталях показал мне, что большинство из них некомпетентны. Неуважительное отношение к пациентам. Когда я привёз ребёнка в госпиталь врач поставил диагноз, а медсестра усомнилась в этом диагнозе. После дополнительных анализов выяснилось, что медсестра была права, а мой сын в результате пролежал 3 дня под капельницей, чтобы восстановиться.

alain.ska

Когда врачу в госпитале приходится работать 70 часов в неделю, включая субботы, воскресенье, празники и по ночам,осматривая 100 пациентов в день за 1300 евро в месяц, то неудивительно, чтос уществуют проблемы.

Aurassi

Алэн разве врачи в госпиталях получают 1300 евро, в прессе пишут другое?

Gribouille

Для начала правительству надо начать платить врачам в госпиталях за дополнительные часы работы, вместо того чтобы предлагать взять выходными, которые они взять не могут, нанять временно дополнительных врачей, чтобы дать им отдохнуть, надо также фильтровать пациентов при поступлении в госпиталь.

http://www.leparisien.fr/societe/morte-apres-avoir-passe-12-heures-aux-urgences-a-paris-elle-n-a-pas-ete-vue-par-un-medecin-19-12-2018-7972419.php

Это далеко не единственный случай, когда пациенты умирают в коридорах отделении неотложной помощи во время ожидания осмотра врачом, после того, как их туда доставит скорая помощь или пожарные. Вот только несколько из них.

10.03.18 Семидесятилетняя женщина с сердечным приступом, доставленная по скорой, пролежала в коридоре в ожидании осмотра врачём 2,5 часа и умерла. Госпиталь объяснил, что в этот день врачи были перегружены работой и занимались более срочными случаями.

https://www.20minutes.fr/faits_divers/2235247-20180310-reims-famille-septuagenaire-morte-couloir-hopital-saisit-tribunal-administratif

18.03.18 Шестидесятилетняя женщина , доставленная в госпиталь города Ренн и помещённая на каталку в коридоре умерла через час. Это заметили пожарные,ждавшие около регистратуры, поняв что она уже не дышит. Госпиталь объяснил, что у них был самый пик работы, за 5 часов около 70-ти пациентов.

https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/hopital-l-appel-au-

12.01.18 В известном государственном парижском госпитале Georges-Pompidou пациентка умерла, так как врачи, будучи перегруженными работой, не смогли её вовремя осмотреть. Чтобы скрыть этот факт, госпиталь подделал отчёт о причине смерти.

https://www.les-crises.fr/lhopital-georges-pompidou-a-maquille-les-causes-du-deces-dun-patient-par-pascal-pascariello/

27.07.2018 Шестидесятилетняя женщина умерла в коридоре госпиталя от перетонита после 10 часов ожидания осмотра врачом.

https://blogs.mediapart.fr/vilmauve/blog/270718/ghislaine-61-ans-meurt-dune-peritonite-apres-plus-de-10-heures-dattente

22.05.2018 Две пациентки умерли в госпитале города Тур, после того, как одна ожидала осмотра врача в коридоре 6 часов, другая 4 часа. Врачи сказали, что у обеих женщин была тяжёлая паталогия и скоро они всё равно должны были умереть, были более приоритетные пациенты.В этот день было 12 носилок, а в зале ожидания предусмотрено место только для шести.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/18/01016-20180518ARTFIG00191-tours-deux-deces-en-quinze-jours-en-salle-d-attente-des-urgences.php

За три первых месяца 2018 года 15 тысяч пациентов провели ночь на каталках в коридорах или залах ожидания. Одна пациентка лежала аж 40 часов. Каталок тоже не хватает. Иногда пациентам приходится ждать до 8 часов перед входом в госпиталь, внутри машины скорой помощи, в ожидании освободившейся каталки

https://www.20minutes.fr/sante/2239611-20180319-hopitaux-pourquoi-services-urgences-satures-plusieurs-villes-france

С платной скорой помощью тоже имеются проблемы. Не хватает врачей.

04.04.18 Молодой человек 24 лет умер в коридоре госпиталя Ангулем от сердечного приступа. Он три раза пытался вызвать скорую, жалуясь на боль в груди. Ему сказали, что он плохо переварил пищу. На третий раз ему предложили самому отправиться в госпиталь, что он и сделал. Его положили в коридор, гдк через 20 минут он умер.

http://girondevigilante.canalblog.com/archives/2018/04/04/36292508.html

29.12.2017 Наоми 22 года позвонила пожарным, которые высылают бесплатно специальную машину, сказав, что ей плохо и она умирает, у неё боли в животе и болит повсюду. В ответ ей было сказано, что все когда нибудь умирают и посоветавали позвонить в платную скорую.

Платная скорая, посоветовала ей снова позвонить пожарным. В результате пожарные её всё –таки отвезли в госпиталь. Через несколько часов она умерла. После вскрытия, врачи сказали, что не смогли определить причину смерти.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/08/01016-20180508ARTFIG00110-des-questions-apres-la-mort-de-naomi-decedee-peu-apres-un-appel-au-samu.php

Комментарии подписчиков газеты Лё Фигаро

Несколько лет назад ночью в деревне в 30-ти км от ближайшего госпиталя я почувствовал такую ужасную боль в груди, что хоть из окна бросайся, ощущение, что я умираю.

Я позвонил в SAMU /это скорая которую бесплатно высылает неотложное отделение госпиталя, в деревнях не всегда есть платная скорая/. Мне посоветовали принять таблетку долипрана, сесть за руль и приехать в госпиталь.

Но у меня не было сил. Меня шокировал разговор:« Вам сколько лет ?23 года? Ну в вашем возрасте не умирают. Терпите боль и засыпайте. » Я провёл ночь в доме. На следующий день ко мне заехал друг, я уже был практически в беспамятстве, он отвёз меня в госпиталь и этим спас мне жизнь.Я провёл в госпитале 3 месяца, потерял 17 кг.

Marielle001

Я с перетонитом ждала скорую 1,5 часа. Врачи во время операции сказали, ещё чуть чуть и было бы поздно

li vhii

Когда я пришла к своей подруге, я обнаружила , что она повесилась, я позвонила тут же в SAMU. Естественно я была шокирована и видимо говорила несвязно. Они три минуты выясняли нормальная ли я, не принимала ли наркотики или алкоголь.

Papylafoudre

Помню, правда было в 1999 году, когда у моего случился сердечный приступ, я позвонил в скорую, мне сказали, что 65 км – это очень далеко, а вертолёт они послать не могут и повесли трубку. Мой отец этой ночью умер.

lafcadio 22

Я терапевт и могу подтвердить, что когда люди звонят по номеру 15 /SAMU/, с ними часто разговаривают грубо и невежливо. В результате пациенты , если у них есть мой номер мобильного звонят мне, и я вызываю им скорую. Мой совет, если с вами так разговаривают, спрашивайте фамилию и имя говорящего. Вы увидите тон сразу же поменяется.

blanche15

Когда я позвонил в SAMU, мне сказали, что они не приезжают до того, как меня посмотрит врач и посоветовали вызвать на дом платного врача. Врач приехал через 2 часа, затем вызвали скорую, которая приехала через 3 часа. В госпитале пришлось ждть осмотра врача 9 часов. Речь шла о двух обожженных руках. И это Париж, 13-й округ.

Flavinius

В Варе 23-х летняя девушка с инультом три раза звонила в SAMU, и каждый раз от неё отмахивались. К ней приехали только на следующий день. В результате сейчас у неё большие посдедствия для здоровья. Такое впечатление , что некоторые врачи скорой не в курсе, что у молодых тоже бывает инсульт или сердечный приступ.

BAGNAC

У меня подруга почуствовала боль в голове, стала плохо видеть и слышать. По телефону номеру 15 сказали дать ей таблетку долипрана, и если на следующий день не полегчает, сходить к врачу. Что она и сделала. Выяснилось, что у неё аневризм головного мозга, ей срочно сделали операцию.

chrisren023001

До них вообще трудно дозвониться. Я звонил по поводу своей соседки 2 часа. А затем ещё 4 часа ожидания в нотложном отделении.

JIHEM9246

Становится всё труднее дозвониться до частного врача, теперь чаще всего автоответчик направляет вас на сайт интернета, на котором нужно записываться к врачу.

La Bonne Pensée

Один раз я позвонил в отделение неотложной помощи госпиталя. 2 часа 20 мин ожидания ответа на звонок. Я всё записал на тел.

CLJ

Хотя я и сама врач, но должна признаться , что мне тоже пришлось столкнуться с невежливым регулятором на телефоне при вызове SAMU

PAPANG13

В Марселе врачи в SAMU работают по 14 часов. Несколько лет назад впервые в жизни я позвонил им по поводу близкого мне человека. Мне ответили, что они не могут мне помочь, нет врачей и посоветовали позвонить в платную скорую, где тоже не было ни одного свободного врача.

Bruno du 13

Я тоже живу в Марселе. Однажды ночью со мной случился кашель, казалось, что разрываюися лёгкие. В SAMU у меня спросили вначале адрес, затем мне сказали, что поскольку во время разговора я не кашлял/ а кашель у меня появлялся только в лежечем состоянии/то им нет смысла приезжать. Они также сказали, что в моём квартале много токсикоманов, которые звонят просто так.

IsaVille

Я тоже получил отказ от SAMU в 5 часов утра в деревне. Они меня спросили : «Неужели вы не можете подождать до 9 утра и съездить к городскому врачу», короче я их раздражал. У меня был всего лищь менингит, и если бы моя подруга не отвезла бы меня в госпиталь, я бы умер.

В госпитале я ждал врача 4 часа, несмотря на то, что я был заразен и процедура предполагает дать антибиотики максимум в течении четырёх часов, чтобы не увеличивать риск смерти. Мне пришлось попросить знакомого врача позвонить им в госпиталь, чтобы они всё-таки меня осмотрели побвстрее.

Проблема в том, что невозможно взять на близкое время рандеву с врачом в городе,у них всё уже расписано, поэтому неотложные отделения госпиталя забиты людьми.

obelix71

Моя жена упала с лестницы, сломала ногу. Звоню в samu, объясняю возраст, нога под 45°,, голубая зона,в сознании, уточнив что у моей жены проблемы с сердцем и она лечится от рака. Ответ: «Звоните пожарным!!» .Звонию пожарным . Ответ : « вызывайте частную скорую!!»

Звоню туда, мне говорят, что это не такой срочный случай. У нас на месте только два врача. Я в ярости заявляю им , что это им скоро будет нужна срочная помощь, тотчас же приехали. У жены оказался двойной прелом.

libre14

Они правы. Перелом ноги – это не такая уж срочность

Milhouse Van Houten

Да, перлом ноги-это не срочность! Когда я сломал ногу, меня приняли последним в неотложном отделении, через 8 часов ожидания. И я считаю нормальным, то что мне пришлось пропускать детей с разбитыми носами.

Montmory

А что делать, если после 19 ч и до 9 утра ни один частный врач не работает? А в субботу, воскресенье и праздники, попробуйте найти врача. И куда обращаться?

Если вы хотите записаться к офтальмологу вам нужно ждать год. К лору 2-3 месяца. За это время к кому обращаться?

francisalain

Личный опыт. Август 2016.У моей жены пересажены лёгкие. Декомпенсация. Звоню в samu. Мы находимся в Sérignan в 10 км от Béziers. После трйх раз дозваниваюсь . Меня спрашивают есть ли у меня машина. Да.

Тогда сажайте свою жену в машину,везите в Безье. Перед госпиталем есть платная неотложная помощь. Они открыты до 2 часов утра.Вот так.

bobmorane

Я несколько раз вонил по номеру 15 чтобы вызвать SAMU. ьЭто ужас. Однажды они мне говорят, ждите, сейчас передадим вам врача. Ждал 10 мин и повесил трубку.. Никто мне не перезвонил даже.

Olivier Blo

А это не их проблема. Однажды нам пришлось в ноябре под дождём самим нести ребёнка в госпиталь с температурой в 40 градусов и с конвульсиями.

monaviscompte

Я однажды вообще попал на пьяного, пока я ему объяснял, что случилось он смеялся. Пришлось вызвать платную скорую. Потом я на него написал жалобу.

Belair75

Член моей семьи умер, так как из-за длинной очереди в отделении неотложной помощи не мог больше ждать. Он вернулся домой и умер. И сколько таких людей

Mamba_Noir

Мой отец умер в госпитале, не дождавшись лечения. Причём наш семейный врач 3 раза приходил к нему в течение 10 дней и не способен оказался определить, что у него непроходимость кишечника.

Gérald003

У меня всё было нормально и госпиталем и с SAMU.

flanellle

Вам видимо не часто приходилось к ним обращаться

Realpolitic

Отвечать на звонки в SAMU трудная профессия. Ложные звонки и усталось дают о себе знать.

De Profundis Clamavi

Всё зависит от того, на кого вы попадёте. Есть серьёзные и профессиональные люди, а есть и такие, которым нужно поменять профессию

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/08/01016-20180508ARTFIG00110-des-questions-apres-la-mort-de-naomi-decedee-peu-apres-un-appel-au-samu.php

Перевод с французского Parhonf

Примечание. Госпиталь у французов- аналог нашей больницы. Во Францмм не существует бесплатных поликлинник.

По любому вопросу нужно вначале идти к терапевту, который направит вас к специалисту. Мед. страховка , на которую вычисляются взносы из зарплаты, оплачивает только часть услуг.

Например за терапевата возмещается 23 евро, но в Париже например трудно найти терапевтов дешевле 40 евро.Специалист в Париже 60-80 евро. Можно купить доп. страховку, примерно 100 евро в месяц.

Если у вашего ребёнка отит или температура 39 градусов, никакой врач вам по страховке не придёт на дом.

Можно вызвать частную скорую, которая осмотрит вашего ребёнка. Если у него отит, ему дадут долипран и скажут завтра идти к частному врачу.

Если у ребёнка простуда или грипп, то же самое.

После родов в госпитале держат 3 дня, никакие медсестры и участковые врачи, которые не существуют в принципе, не приходят на дом после рождения осмотреть ребёнка.

***



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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, Европа, здоровье, медицина, Франция, цивилизация, человек
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5 коммент.»

  • 15689 13573
    Вячеслав 22 декабря 2018 в 10:05 Ссылка Пометить
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    Кем быть – растворённым в массе животного мира, который навязывает библейский народец, завозя в Европу негров и навязывая содомские нравы, или же вернуться к истинному своему назначению – быть творцом и созидателем, – решать самому белому европейцу…

    А современная цивилизация – это демоническая общественная система, направляющая людей на самоубийственную деятельность и уничтожение природы, а не на развитие собственных способностей и умения жить в единении с природой. Противопоставляется культуре.

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    krikunoleg 22 декабря 2018 в 10:10 Ссылка Пометить
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    У них там давно проблемы с медициной…;))
    Болеть у них дорого, если страховки нет.
    Да и в конторе на болящего косо смотрят – его работу надо кому то делать.
    И ЗП меньше будет…

    В общем все почти как у нас…;))

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    Ирбис 22 декабря 2018 в 12:56 Ссылка Пометить
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    Так это было показано ещё хрен когда в “Приключение итальянцев в России!” Нам всегда навязывали их ценности! и продолжают навязывать. Но когда вспоминаешь такие шедевры как “Молот ведьм!” настоящую историю “Крестовых походов!” их религиозные войны и последствия! Инквизиция! Захват европейками Африки, Австралии, обеих Америк и огромное количество островов по всему миру, где они практически уничтожили аборигенов! Куба, Гренада, это полностью уничтоженное коренное население. А в милой доброй Австралии ещё в 60гг на аборигенов шла охота как на дикую собаку Динго! Это можно до бесконечности. Нет более страшного чудовища чем европеец.

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  • 30 22
    groks 22 декабря 2018 в 13:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Автор показывает, как нехорошо с медициной во Франции. И мы должны радоваться, что у нас ещё не везде так? Подобных случаев можно набрать и у нас, что с того?
    Но. У них отправляют детей со сложной паталогией к нам лечиться? Нет. А у нас оправляют то в Германию, то ещё куда. Богатые наши лечатся где? Всё больше в Израиле. Значит медицина т.с. высших достижений у них лучше? Французы с немцами ещё не вымерли от болезней? Так наверное и средний уровень медицины у них не настолько плох. Если всё так печально, то почему французы помалкивают? При том, что повышение цен на бензин, не очень существенное повышение, вызвало такую бурю протестов.

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