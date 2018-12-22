В какой степени западноевропейского жителя можно считать человеком, а Европу – цивилизацией?
У нас многие почему-то уверены, что медицина на Западе намного лучше нашей. Практика показывает, что это очередное заблуждение, спровоцированное длящейся десятилетия лживой либероидной пропагандой.
Вкратце напомню свой случай – сравните его с тем, что пишут французы сегодня.
С тех пор прошло лет десять. У меня вдруг подскочило давление до 180, а пульс прыгал от нормального до такой же величины.
Звоню пожарникам. На это ушёл примерно час времени. Приехали через пару часов (их часть видна из окон квартиры). Померяли давление – те же 180. Повезли в больницу – это в полутора километрах по прямой. Сдаёт меня пожарник деж. медсестре. Т.е. он отстаивает очередь, а я сижу на чудом нашедшемся свободном стуле в коридоре.
Наконец парень сдаёт документы на меня, просит померить давление. Оказалось, что у них НЕТ аппарата! Т.е. он вообще-то есть, но где в данный момент находится – неизвестно. Пожарник самостоятельно отыскал один такой аппарат на колёсиках, причём, на другом этаже. Померили – по 180 и пульс, и давление.
Ладно, просидел, временам уступая стул пожилым женщинам, ища тем временем себе другой, когда освобождался – несколько часов. Наконец, врач меня осмотрел. Причём, похоже, он одновременно в разных боксах осматривал сразу несколько пациентов.
Сделали кардиограмму, скан вен Допплером – всё чисто. Какие-то таблетки мне всё же дали, и давление с пульсом нормализовались.
На прощанье врач признался, что он не понимает, чем у меня было вызвано повышение пульса с давлением. Когда же я скромно заметил, что в подобных, но менее острых случаях мне помогала щепотка соды на стакан воды, он лишь удивлённо пожал докторскими плечами.
Связь желудка, а уж тем более какой-то там непонятной соды с давлением – такое не входило в круг понятий французского дипломированного врача.
С тех пор прошло лет десять, и я совсем не удивляюсь приведённым ниже свидетельствам, говорящим о том, что ситуация деградирует с каждым годом.
Fini Европа, ребята! Теперь это лишь жалкая тень того, что там было выстроено В ПИКУ социальным завоеваниям Советского Союза.
Теперь Европа – это смесь негров и семитов с европеоидами, причём среднестатистический человек неспособен из 1 вычесть 1/6; Венесуэлу может равновероятно искать в Америке, Африке или Азии; 12 делит на 3 с помощью сотового телефона; логическое мышление отсутствует напрочь, зато уверен, что в случае „злобной российской агрессии Франция, погибнув, сумеет перед этим нанести кровавым русским ущерб, несовместимый с существованием России”.
P.S. Только что прослушал сводку новостей с французского сайта „France Info”. Отыскал и текстовое сообщение, которое натурально повергает в шок.
„Север Франции: шесть человек задержаны за „пытки и варварство”, применённые к 2-летнему ребёнку, в настоящее время помещённого в искусственную кому.
В тексте заметки сообщается, что у ребёнка множественные переломы и кровоподтёки.
Предоставляем читателю самому ответить на следующий вопрос: в какой степени западноевропейского жителя можно считать человеком?
Медицина во Франции: в Париже женщина пролежала в коридоре больницы 12 часов и умерла, не дождавшись осмотра врачом.
Комментарии подписчиков газеты « Le NouvelObs »
19 декабря ж в 18.45 женщину доставили в один из парижских госпиталей пожарники (поскольку вызов скорой помощи платный, французы часто вызывают пожарников для доставки их в неотложное отделение больницы, которое бесплатно в отличие от визита к врачу).
Медсестра зарегистрировала её появление в журнале,сказала ждать очереди, так как её случай не срочный.
Носилки с пациенткой поставили в коридор. В 6.20 утра, когда наконец до неё очередь дошла, выяснилось, что пациентка уже мертва. Госпиталь оправдывается тем, что через пять часов ожидания медсестра выкликивала её имя, но никто не отозвался.
Комментарии подписчиков газеты « Le NouvelObs »
khatchadourianpatrickos
Каждый раз, когда я привозил свою 89-летнюю мать в отделение неотложной помощи , она ожидала врача по 9 часов в коридоре на носилках. Я приносил с собой её домашний халат и одеяло.
cocotte61
Я работаю в парижском госпитале, к нам обращается масса людей по любому поводу только потому, что в неотложке не нужно платить за консультацию врача.
Adrefost
Ничего удивительного. 15 лет назад меня привезли в госпиталь Лонжэюмо после ДТП. Меня положили в коридор и забыли. Утром врач сказал, раз ты не умер за ночь, значит ничего серьезного.
p.mb.langrene
Проблемы стали увеличиваться с тех пор, как к нам повалили мигранты. Вместо посещения врача они обращаются в госпиталь по любому поводу, потому что там бесплатно.
Zizhuite
Проблема в том, что всё труднее записаться к терапевту, они не берут новых пациентов. И да в госпитале не нужно делать предоплату за консультацию. Система еле дышит, и дальше будет только хуже с учётом всё прибывающих иммигрантов, неважно легальных или нет
Carinlzkaac
Я удивляюсть тем, кто считает, что даме следовало бы идти к врачу, а не в госпиталь. У врача не имеется ни сканнера, ни ренгена, и когда дело серьёзное врач в любом случае отправляет в госпиталь. Теряется время на лечение. В любом случае, как можно было даже не осмотреть пациента за 12 часов.
samuelleconte
Франция в долгах , поэтому денег на врачей нет
Laraison91
Я недавно привёз свою жену в госпиталь в 10 утра с болями в животе. Врач её осмотрел только в 19.30. Затем ей сделали сканер. После этого другой врач пришёл в 23.30 и сказал, что её оставят в больнице. Комнату дали только в 2 часа утра.
tof
Все прутся в госпиталь. И да, у врачей только две руки на 300 пациентов в день. Некоторым врачам приходится работать по 12 часов, не хватает врачей и медсестёр
M3493
В июле 2017 года я был в этом госпитале. Прождал 7 часов пока мне наложат гипс.
Moulinot
Система медицинского обслуживания во Франции катится вниз. Моего друга с инсультом отправили из госпиталя henri Mondor créteil, дав ему таблетку долипрана.
Моя соседка с кардиостимулятором, несмотря на приступ, смогла записаться на приём к врачу только на дату через месяц, в результате за ней приехали пожарные. Это удача, что она осталась жива. Что же говорить о провинциях, где катастрофически не хватает врачей.
Bernard
Моя мать тоже пролежала 12 часов госпитале, дожидаясь осмотра без питья и еды. Так что эта история меня не удивляет.
tv78
Во многих регионах не хватает как терапевтов, так и специалистов.
Jinger
Была у частного врача. Была записана на 9.30. Гинеколог появился только в 10.30. В зале ожидания люди были злы, так как многие отпросились с работы. Причём у этого гинеколога это привычка. А выбора нет. На весь город только два гинеколога. На маммографию та же история.
Runman
Надо брать за обращение в госпиталь 10-20 евро, и возвращать деньги только в случае, если случай действительно требовал такого обращения.
Forzaunoitalia
Если у вас что-то срочное и вы хотите попасть к врачу, раньше чем через пять дней вы к нему не попадёте. Врачи в госпиталях работают по 12 часов, а им платят за 8. Они страшно устают и не удивительно, если они поставят неправильный диагноз.
Lucky
Медсёстры хмурые и невежливо разговаривают с больными. Зато, когда им надо попить кофе и поболтать, в этом они себе не отказывают.
Tranartpw
Я считаю, что в этом случае виновата медсестра, которая регистрировала и не увидела, что случай серьёзный, поэтому врачи приняли других пациентов перед этой женщиной.
thomas.desmettrel
Мой опыт общения с отделениями неотложной помощи в госпиталях показал мне, что большинство из них некомпетентны. Неуважительное отношение к пациентам. Когда я привёз ребёнка в госпиталь врач поставил диагноз, а медсестра усомнилась в этом диагнозе. После дополнительных анализов выяснилось, что медсестра была права, а мой сын в результате пролежал 3 дня под капельницей, чтобы восстановиться.
alain.ska
Когда врачу в госпитале приходится работать 70 часов в неделю, включая субботы, воскресенье, празники и по ночам,осматривая 100 пациентов в день за 1300 евро в месяц, то неудивительно, чтос уществуют проблемы.
Aurassi
Алэн разве врачи в госпиталях получают 1300 евро, в прессе пишут другое?
Gribouille
Для начала правительству надо начать платить врачам в госпиталях за дополнительные часы работы, вместо того чтобы предлагать взять выходными, которые они взять не могут, нанять временно дополнительных врачей, чтобы дать им отдохнуть, надо также фильтровать пациентов при поступлении в госпиталь.
http://www.leparisien.fr/societe/morte-apres-avoir-passe-12-heures-aux-urgences-a-paris-elle-n-a-pas-ete-vue-par-un-medecin-19-12-2018-7972419.php
Это далеко не единственный случай, когда пациенты умирают в коридорах отделении неотложной помощи во время ожидания осмотра врачом, после того, как их туда доставит скорая помощь или пожарные. Вот только несколько из них.
10.03.18 Семидесятилетняя женщина с сердечным приступом, доставленная по скорой, пролежала в коридоре в ожидании осмотра врачём 2,5 часа и умерла. Госпиталь объяснил, что в этот день врачи были перегружены работой и занимались более срочными случаями.
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2235247-20180310-reims-famille-septuagenaire-morte-couloir-hopital-saisit-tribunal-administratif
18.03.18 Шестидесятилетняя женщина , доставленная в госпиталь города Ренн и помещённая на каталку в коридоре умерла через час. Это заметили пожарные,ждавшие около регистратуры, поняв что она уже не дышит. Госпиталь объяснил, что у них был самый пик работы, за 5 часов около 70-ти пациентов.
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/hopital-l-appel-au-…
12.01.18 В известном государственном парижском госпитале Georges-Pompidou пациентка умерла, так как врачи, будучи перегруженными работой, не смогли её вовремя осмотреть. Чтобы скрыть этот факт, госпиталь подделал отчёт о причине смерти.
https://www.les-crises.fr/lhopital-georges-pompidou-a-maquille-les-causes-du-deces-dun-patient-par-pascal-pascariello/
27.07.2018 Шестидесятилетняя женщина умерла в коридоре госпиталя от перетонита после 10 часов ожидания осмотра врачом.
https://blogs.mediapart.fr/vilmauve/blog/270718/ghislaine-61-ans-meurt-dune-peritonite-apres-plus-de-10-heures-dattente
22.05.2018 Две пациентки умерли в госпитале города Тур, после того, как одна ожидала осмотра врача в коридоре 6 часов, другая 4 часа. Врачи сказали, что у обеих женщин была тяжёлая паталогия и скоро они всё равно должны были умереть, были более приоритетные пациенты.В этот день было 12 носилок, а в зале ожидания предусмотрено место только для шести.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/18/01016-20180518ARTFIG00191-tours-deux-deces-en-quinze-jours-en-salle-d-attente-des-urgences.php
За три первых месяца 2018 года 15 тысяч пациентов провели ночь на каталках в коридорах или залах ожидания. Одна пациентка лежала аж 40 часов. Каталок тоже не хватает. Иногда пациентам приходится ждать до 8 часов перед входом в госпиталь, внутри машины скорой помощи, в ожидании освободившейся каталки
https://www.20minutes.fr/sante/2239611-20180319-hopitaux-pourquoi-services-urgences-satures-plusieurs-villes-france
С платной скорой помощью тоже имеются проблемы. Не хватает врачей.
04.04.18 Молодой человек 24 лет умер в коридоре госпиталя Ангулем от сердечного приступа. Он три раза пытался вызвать скорую, жалуясь на боль в груди. Ему сказали, что он плохо переварил пищу. На третий раз ему предложили самому отправиться в госпиталь, что он и сделал. Его положили в коридор, гдк через 20 минут он умер.
http://girondevigilante.canalblog.com/archives/2018/04/04/36292508.html
29.12.2017 Наоми 22 года позвонила пожарным, которые высылают бесплатно специальную машину, сказав, что ей плохо и она умирает, у неё боли в животе и болит повсюду. В ответ ей было сказано, что все когда нибудь умирают и посоветавали позвонить в платную скорую.
Платная скорая, посоветовала ей снова позвонить пожарным. В результате пожарные её всё –таки отвезли в госпиталь. Через несколько часов она умерла. После вскрытия, врачи сказали, что не смогли определить причину смерти.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/08/01016-20180508ARTFIG00110-des-questions-apres-la-mort-de-naomi-decedee-peu-apres-un-appel-au-samu.php
Комментарии подписчиков газеты Лё Фигаро
Несколько лет назад ночью в деревне в 30-ти км от ближайшего госпиталя я почувствовал такую ужасную боль в груди, что хоть из окна бросайся, ощущение, что я умираю.
Я позвонил в SAMU /это скорая которую бесплатно высылает неотложное отделение госпиталя, в деревнях не всегда есть платная скорая/. Мне посоветовали принять таблетку долипрана, сесть за руль и приехать в госпиталь.
Но у меня не было сил. Меня шокировал разговор:« Вам сколько лет ?23 года? Ну в вашем возрасте не умирают. Терпите боль и засыпайте. » Я провёл ночь в доме. На следующий день ко мне заехал друг, я уже был практически в беспамятстве, он отвёз меня в госпиталь и этим спас мне жизнь.Я провёл в госпитале 3 месяца, потерял 17 кг.
Marielle001
Я с перетонитом ждала скорую 1,5 часа. Врачи во время операции сказали, ещё чуть чуть и было бы поздно
li vhii
Когда я пришла к своей подруге, я обнаружила , что она повесилась, я позвонила тут же в SAMU. Естественно я была шокирована и видимо говорила несвязно. Они три минуты выясняли нормальная ли я, не принимала ли наркотики или алкоголь.
Papylafoudre
Помню, правда было в 1999 году, когда у моего случился сердечный приступ, я позвонил в скорую, мне сказали, что 65 км – это очень далеко, а вертолёт они послать не могут и повесли трубку. Мой отец этой ночью умер.
lafcadio 22
Я терапевт и могу подтвердить, что когда люди звонят по номеру 15 /SAMU/, с ними часто разговаривают грубо и невежливо. В результате пациенты , если у них есть мой номер мобильного звонят мне, и я вызываю им скорую. Мой совет, если с вами так разговаривают, спрашивайте фамилию и имя говорящего. Вы увидите тон сразу же поменяется.
blanche15
Когда я позвонил в SAMU, мне сказали, что они не приезжают до того, как меня посмотрит врач и посоветовали вызвать на дом платного врача. Врач приехал через 2 часа, затем вызвали скорую, которая приехала через 3 часа. В госпитале пришлось ждть осмотра врача 9 часов. Речь шла о двух обожженных руках. И это Париж, 13-й округ.
Flavinius
В Варе 23-х летняя девушка с инультом три раза звонила в SAMU, и каждый раз от неё отмахивались. К ней приехали только на следующий день. В результате сейчас у неё большие посдедствия для здоровья. Такое впечатление , что некоторые врачи скорой не в курсе, что у молодых тоже бывает инсульт или сердечный приступ.
BAGNAC
У меня подруга почуствовала боль в голове, стала плохо видеть и слышать. По телефону номеру 15 сказали дать ей таблетку долипрана, и если на следующий день не полегчает, сходить к врачу. Что она и сделала. Выяснилось, что у неё аневризм головного мозга, ей срочно сделали операцию.
chrisren023001
До них вообще трудно дозвониться. Я звонил по поводу своей соседки 2 часа. А затем ещё 4 часа ожидания в нотложном отделении.
JIHEM9246
Становится всё труднее дозвониться до частного врача, теперь чаще всего автоответчик направляет вас на сайт интернета, на котором нужно записываться к врачу.
La Bonne Pensée
Один раз я позвонил в отделение неотложной помощи госпиталя. 2 часа 20 мин ожидания ответа на звонок. Я всё записал на тел.
CLJ
Хотя я и сама врач, но должна признаться , что мне тоже пришлось столкнуться с невежливым регулятором на телефоне при вызове SAMU
PAPANG13
В Марселе врачи в SAMU работают по 14 часов. Несколько лет назад впервые в жизни я позвонил им по поводу близкого мне человека. Мне ответили, что они не могут мне помочь, нет врачей и посоветовали позвонить в платную скорую, где тоже не было ни одного свободного врача.
Bruno du 13
Я тоже живу в Марселе. Однажды ночью со мной случился кашель, казалось, что разрываюися лёгкие. В SAMU у меня спросили вначале адрес, затем мне сказали, что поскольку во время разговора я не кашлял/ а кашель у меня появлялся только в лежечем состоянии/то им нет смысла приезжать. Они также сказали, что в моём квартале много токсикоманов, которые звонят просто так.
IsaVille
Я тоже получил отказ от SAMU в 5 часов утра в деревне. Они меня спросили : «Неужели вы не можете подождать до 9 утра и съездить к городскому врачу», короче я их раздражал. У меня был всего лищь менингит, и если бы моя подруга не отвезла бы меня в госпиталь, я бы умер.
В госпитале я ждал врача 4 часа, несмотря на то, что я был заразен и процедура предполагает дать антибиотики максимум в течении четырёх часов, чтобы не увеличивать риск смерти. Мне пришлось попросить знакомого врача позвонить им в госпиталь, чтобы они всё-таки меня осмотрели побвстрее.
Проблема в том, что невозможно взять на близкое время рандеву с врачом в городе,у них всё уже расписано, поэтому неотложные отделения госпиталя забиты людьми.
obelix71
Моя жена упала с лестницы, сломала ногу. Звоню в samu, объясняю возраст, нога под 45°,, голубая зона,в сознании, уточнив что у моей жены проблемы с сердцем и она лечится от рака. Ответ: «Звоните пожарным!!» .Звонию пожарным . Ответ : « вызывайте частную скорую!!»
Звоню туда, мне говорят, что это не такой срочный случай. У нас на месте только два врача. Я в ярости заявляю им , что это им скоро будет нужна срочная помощь, тотчас же приехали. У жены оказался двойной прелом.
libre14
Они правы. Перелом ноги – это не такая уж срочность
Milhouse Van Houten
Да, перлом ноги-это не срочность! Когда я сломал ногу, меня приняли последним в неотложном отделении, через 8 часов ожидания. И я считаю нормальным, то что мне пришлось пропускать детей с разбитыми носами.
Montmory
А что делать, если после 19 ч и до 9 утра ни один частный врач не работает? А в субботу, воскресенье и праздники, попробуйте найти врача. И куда обращаться?
Если вы хотите записаться к офтальмологу вам нужно ждать год. К лору 2-3 месяца. За это время к кому обращаться?
francisalain
Личный опыт. Август 2016.У моей жены пересажены лёгкие. Декомпенсация. Звоню в samu. Мы находимся в Sérignan в 10 км от Béziers. После трйх раз дозваниваюсь . Меня спрашивают есть ли у меня машина. Да.
Тогда сажайте свою жену в машину,везите в Безье. Перед госпиталем есть платная неотложная помощь. Они открыты до 2 часов утра.Вот так.
bobmorane
Я несколько раз вонил по номеру 15 чтобы вызвать SAMU. ьЭто ужас. Однажды они мне говорят, ждите, сейчас передадим вам врача. Ждал 10 мин и повесил трубку.. Никто мне не перезвонил даже.
Olivier Blo
А это не их проблема. Однажды нам пришлось в ноябре под дождём самим нести ребёнка в госпиталь с температурой в 40 градусов и с конвульсиями.
monaviscompte
Я однажды вообще попал на пьяного, пока я ему объяснял, что случилось он смеялся. Пришлось вызвать платную скорую. Потом я на него написал жалобу.
Belair75
Член моей семьи умер, так как из-за длинной очереди в отделении неотложной помощи не мог больше ждать. Он вернулся домой и умер. И сколько таких людей
Mamba_Noir
Мой отец умер в госпитале, не дождавшись лечения. Причём наш семейный врач 3 раза приходил к нему в течение 10 дней и не способен оказался определить, что у него непроходимость кишечника.
Gérald003
У меня всё было нормально и госпиталем и с SAMU.
flanellle
Вам видимо не часто приходилось к ним обращаться
Realpolitic
Отвечать на звонки в SAMU трудная профессия. Ложные звонки и усталось дают о себе знать.
De Profundis Clamavi
Всё зависит от того, на кого вы попадёте. Есть серьёзные и профессиональные люди, а есть и такие, которым нужно поменять профессию
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/08/01016-20180508ARTFIG00110-des-questions-apres-la-mort-de-naomi-decedee-peu-apres-un-appel-au-samu.php
Перевод с французского Parhonf
Примечание. Госпиталь у французов- аналог нашей больницы. Во Францмм не существует бесплатных поликлинник.
По любому вопросу нужно вначале идти к терапевту, который направит вас к специалисту. Мед. страховка , на которую вычисляются взносы из зарплаты, оплачивает только часть услуг.
Например за терапевата возмещается 23 евро, но в Париже например трудно найти терапевтов дешевле 40 евро.Специалист в Париже 60-80 евро. Можно купить доп. страховку, примерно 100 евро в месяц.
Если у вашего ребёнка отит или температура 39 градусов, никакой врач вам по страховке не придёт на дом.
Можно вызвать частную скорую, которая осмотрит вашего ребёнка. Если у него отит, ему дадут долипран и скажут завтра идти к частному врачу.
Если у ребёнка простуда или грипп, то же самое.
После родов в госпитале держат 3 дня, никакие медсестры и участковые врачи, которые не существуют в принципе, не приходят на дом после рождения осмотреть ребёнка.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Кем быть – растворённым в массе животного мира, который навязывает библейский народец, завозя в Европу негров и навязывая содомские нравы, или же вернуться к истинному своему назначению – быть творцом и созидателем, – решать самому белому европейцу…
А современная цивилизация – это демоническая общественная система, направляющая людей на самоубийственную деятельность и уничтожение природы, а не на развитие собственных способностей и умения жить в единении с природой. Противопоставляется культуре.
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У них там давно проблемы с медициной…;))
Болеть у них дорого, если страховки нет.
Да и в конторе на болящего косо смотрят – его работу надо кому то делать.
И ЗП меньше будет…
В общем все почти как у нас…;))
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А с нравственностью?
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Так это было показано ещё хрен когда в “Приключение итальянцев в России!” Нам всегда навязывали их ценности! и продолжают навязывать. Но когда вспоминаешь такие шедевры как “Молот ведьм!” настоящую историю “Крестовых походов!” их религиозные войны и последствия! Инквизиция! Захват европейками Африки, Австралии, обеих Америк и огромное количество островов по всему миру, где они практически уничтожили аборигенов! Куба, Гренада, это полностью уничтоженное коренное население. А в милой доброй Австралии ещё в 60гг на аборигенов шла охота как на дикую собаку Динго! Это можно до бесконечности. Нет более страшного чудовища чем европеец.
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Автор показывает, как нехорошо с медициной во Франции. И мы должны радоваться, что у нас ещё не везде так? Подобных случаев можно набрать и у нас, что с того?
Но. У них отправляют детей со сложной паталогией к нам лечиться? Нет. А у нас оправляют то в Германию, то ещё куда. Богатые наши лечатся где? Всё больше в Израиле. Значит медицина т.с. высших достижений у них лучше? Французы с немцами ещё не вымерли от болезней? Так наверное и средний уровень медицины у них не настолько плох. Если всё так печально, то почему французы помалкивают? При том, что повышение цен на бензин, не очень существенное повышение, вызвало такую бурю протестов.