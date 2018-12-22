В какой степени западноевропейского жителя можно считать человеком, а Европу – цивилизацией?

19 декабря ж в 18.45 женщину доставили в один из парижских госпиталей пожарники (поскольку вызов скорой помощи платный, французы часто вызывают пожарников для доставки их в неотложное отделение больницы, которое бесплатно в отличие от визита к врачу).



Медсестра зарегистрировала её появление в журнале,сказала ждать очереди, так как её случай не срочный.



Носилки с пациенткой поставили в коридор. В 6.20 утра, когда наконец до неё очередь дошла, выяснилось, что пациентка уже мертва. Госпиталь оправдывается тем, что через пять часов ожидания медсестра выкликивала её имя, но никто не отозвался.

Комментарии подписчиков газеты « Le NouvelObs »

khatchadourianpatrickos

Каждый раз, когда я привозил свою 89-летнюю мать в отделение неотложной помощи , она ожидала врача по 9 часов в коридоре на носилках. Я приносил с собой её домашний халат и одеяло.

cocotte61

Я работаю в парижском госпитале, к нам обращается масса людей по любому поводу только потому, что в неотложке не нужно платить за консультацию врача.

Adrefost

Ничего удивительного. 15 лет назад меня привезли в госпиталь Лонжэюмо после ДТП. Меня положили в коридор и забыли. Утром врач сказал, раз ты не умер за ночь, значит ничего серьезного.

p.mb.langrene

Проблемы стали увеличиваться с тех пор, как к нам повалили мигранты. Вместо посещения врача они обращаются в госпиталь по любому поводу, потому что там бесплатно.

Zizhuite

Проблема в том, что всё труднее записаться к терапевту, они не берут новых пациентов. И да в госпитале не нужно делать предоплату за консультацию. Система еле дышит, и дальше будет только хуже с учётом всё прибывающих иммигрантов, неважно легальных или нет

Carinlzkaac

Я удивляюсть тем, кто считает, что даме следовало бы идти к врачу, а не в госпиталь. У врача не имеется ни сканнера, ни ренгена, и когда дело серьёзное врач в любом случае отправляет в госпиталь. Теряется время на лечение. В любом случае, как можно было даже не осмотреть пациента за 12 часов.

samuelleconte

Франция в долгах , поэтому денег на врачей нет

Laraison91

Я недавно привёз свою жену в госпиталь в 10 утра с болями в животе. Врач её осмотрел только в 19.30. Затем ей сделали сканер. После этого другой врач пришёл в 23.30 и сказал, что её оставят в больнице. Комнату дали только в 2 часа утра.

tof

Все прутся в госпиталь. И да, у врачей только две руки на 300 пациентов в день. Некоторым врачам приходится работать по 12 часов, не хватает врачей и медсестёр

M3493

В июле 2017 года я был в этом госпитале. Прождал 7 часов пока мне наложат гипс.

Moulinot

Система медицинского обслуживания во Франции катится вниз. Моего друга с инсультом отправили из госпиталя henri Mondor créteil, дав ему таблетку долипрана.



Моя соседка с кардиостимулятором, несмотря на приступ, смогла записаться на приём к врачу только на дату через месяц, в результате за ней приехали пожарные. Это удача, что она осталась жива. Что же говорить о провинциях, где катастрофически не хватает врачей.

Bernard

Моя мать тоже пролежала 12 часов госпитале, дожидаясь осмотра без питья и еды. Так что эта история меня не удивляет.

tv78

Во многих регионах не хватает как терапевтов, так и специалистов.

Jinger

Была у частного врача. Была записана на 9.30. Гинеколог появился только в 10.30. В зале ожидания люди были злы, так как многие отпросились с работы. Причём у этого гинеколога это привычка. А выбора нет. На весь город только два гинеколога. На маммографию та же история.

Runman

Надо брать за обращение в госпиталь 10-20 евро, и возвращать деньги только в случае, если случай действительно требовал такого обращения.

Forzaunoitalia

Если у вас что-то срочное и вы хотите попасть к врачу, раньше чем через пять дней вы к нему не попадёте. Врачи в госпиталях работают по 12 часов, а им платят за 8. Они страшно устают и не удивительно, если они поставят неправильный диагноз.

Lucky

Медсёстры хмурые и невежливо разговаривают с больными. Зато, когда им надо попить кофе и поболтать, в этом они себе не отказывают.

Tranartpw

Я считаю, что в этом случае виновата медсестра, которая регистрировала и не увидела, что случай серьёзный, поэтому врачи приняли других пациентов перед этой женщиной.

thomas.desmettrel

Мой опыт общения с отделениями неотложной помощи в госпиталях показал мне, что большинство из них некомпетентны. Неуважительное отношение к пациентам. Когда я привёз ребёнка в госпиталь врач поставил диагноз, а медсестра усомнилась в этом диагнозе. После дополнительных анализов выяснилось, что медсестра была права, а мой сын в результате пролежал 3 дня под капельницей, чтобы восстановиться.

alain.ska

Когда врачу в госпитале приходится работать 70 часов в неделю, включая субботы, воскресенье, празники и по ночам,осматривая 100 пациентов в день за 1300 евро в месяц, то неудивительно, чтос уществуют проблемы.

Aurassi

Алэн разве врачи в госпиталях получают 1300 евро, в прессе пишут другое?

Gribouille

Для начала правительству надо начать платить врачам в госпиталях за дополнительные часы работы, вместо того чтобы предлагать взять выходными, которые они взять не могут, нанять временно дополнительных врачей, чтобы дать им отдохнуть, надо также фильтровать пациентов при поступлении в госпиталь.

http://www.leparisien.fr/societe/morte-apres-avoir-passe-12-heures-aux-urgences-a-paris-elle-n-a-pas-ete-vue-par-un-medecin-19-12-2018-7972419.php

Это далеко не единственный случай, когда пациенты умирают в коридорах отделении неотложной помощи во время ожидания осмотра врачом, после того, как их туда доставит скорая помощь или пожарные. Вот только несколько из них.

10.03.18 Семидесятилетняя женщина с сердечным приступом, доставленная по скорой, пролежала в коридоре в ожидании осмотра врачём 2,5 часа и умерла. Госпиталь объяснил, что в этот день врачи были перегружены работой и занимались более срочными случаями.

https://www.20minutes.fr/faits_divers/2235247-20180310-reims-famille-septuagenaire-morte-couloir-hopital-saisit-tribunal-administratif

18.03.18 Шестидесятилетняя женщина , доставленная в госпиталь города Ренн и помещённая на каталку в коридоре умерла через час. Это заметили пожарные,ждавшие около регистратуры, поняв что она уже не дышит. Госпиталь объяснил, что у них был самый пик работы, за 5 часов около 70-ти пациентов.

https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/hopital-l-appel-au-…

12.01.18 В известном государственном парижском госпитале Georges-Pompidou пациентка умерла, так как врачи, будучи перегруженными работой, не смогли её вовремя осмотреть. Чтобы скрыть этот факт, госпиталь подделал отчёт о причине смерти.

https://www.les-crises.fr/lhopital-georges-pompidou-a-maquille-les-causes-du-deces-dun-patient-par-pascal-pascariello/

27.07.2018 Шестидесятилетняя женщина умерла в коридоре госпиталя от перетонита после 10 часов ожидания осмотра врачом.

https://blogs.mediapart.fr/vilmauve/blog/270718/ghislaine-61-ans-meurt-dune-peritonite-apres-plus-de-10-heures-dattente

22.05.2018 Две пациентки умерли в госпитале города Тур, после того, как одна ожидала осмотра врача в коридоре 6 часов, другая 4 часа. Врачи сказали, что у обеих женщин была тяжёлая паталогия и скоро они всё равно должны были умереть, были более приоритетные пациенты.В этот день было 12 носилок, а в зале ожидания предусмотрено место только для шести.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/18/01016-20180518ARTFIG00191-tours-deux-deces-en-quinze-jours-en-salle-d-attente-des-urgences.php

За три первых месяца 2018 года 15 тысяч пациентов провели ночь на каталках в коридорах или залах ожидания. Одна пациентка лежала аж 40 часов. Каталок тоже не хватает. Иногда пациентам приходится ждать до 8 часов перед входом в госпиталь, внутри машины скорой помощи, в ожидании освободившейся каталки

https://www.20minutes.fr/sante/2239611-20180319-hopitaux-pourquoi-services-urgences-satures-plusieurs-villes-france

С платной скорой помощью тоже имеются проблемы. Не хватает врачей.

04.04.18 Молодой человек 24 лет умер в коридоре госпиталя Ангулем от сердечного приступа. Он три раза пытался вызвать скорую, жалуясь на боль в груди. Ему сказали, что он плохо переварил пищу. На третий раз ему предложили самому отправиться в госпиталь, что он и сделал. Его положили в коридор, гдк через 20 минут он умер.

http://girondevigilante.canalblog.com/archives/2018/04/04/36292508.html

29.12.2017 Наоми 22 года позвонила пожарным, которые высылают бесплатно специальную машину, сказав, что ей плохо и она умирает, у неё боли в животе и болит повсюду. В ответ ей было сказано, что все когда нибудь умирают и посоветавали позвонить в платную скорую.



Платная скорая, посоветовала ей снова позвонить пожарным. В результате пожарные её всё –таки отвезли в госпиталь. Через несколько часов она умерла. После вскрытия, врачи сказали, что не смогли определить причину смерти.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/08/01016-20180508ARTFIG00110-des-questions-apres-la-mort-de-naomi-decedee-peu-apres-un-appel-au-samu.php

Комментарии подписчиков газеты Лё Фигаро

Несколько лет назад ночью в деревне в 30-ти км от ближайшего госпиталя я почувствовал такую ужасную боль в груди, что хоть из окна бросайся, ощущение, что я умираю.



Я позвонил в SAMU /это скорая которую бесплатно высылает неотложное отделение госпиталя, в деревнях не всегда есть платная скорая/. Мне посоветовали принять таблетку долипрана, сесть за руль и приехать в госпиталь.



Но у меня не было сил. Меня шокировал разговор:« Вам сколько лет ?23 года? Ну в вашем возрасте не умирают. Терпите боль и засыпайте. » Я провёл ночь в доме. На следующий день ко мне заехал друг, я уже был практически в беспамятстве, он отвёз меня в госпиталь и этим спас мне жизнь.Я провёл в госпитале 3 месяца, потерял 17 кг.

Marielle001

Я с перетонитом ждала скорую 1,5 часа. Врачи во время операции сказали, ещё чуть чуть и было бы поздно

li vhii

Когда я пришла к своей подруге, я обнаружила , что она повесилась, я позвонила тут же в SAMU. Естественно я была шокирована и видимо говорила несвязно. Они три минуты выясняли нормальная ли я, не принимала ли наркотики или алкоголь.

Papylafoudre

Помню, правда было в 1999 году, когда у моего случился сердечный приступ, я позвонил в скорую, мне сказали, что 65 км – это очень далеко, а вертолёт они послать не могут и повесли трубку. Мой отец этой ночью умер.

lafcadio 22

Я терапевт и могу подтвердить, что когда люди звонят по номеру 15 /SAMU/, с ними часто разговаривают грубо и невежливо. В результате пациенты , если у них есть мой номер мобильного звонят мне, и я вызываю им скорую. Мой совет, если с вами так разговаривают, спрашивайте фамилию и имя говорящего. Вы увидите тон сразу же поменяется.

blanche15

Когда я позвонил в SAMU, мне сказали, что они не приезжают до того, как меня посмотрит врач и посоветовали вызвать на дом платного врача. Врач приехал через 2 часа, затем вызвали скорую, которая приехала через 3 часа. В госпитале пришлось ждть осмотра врача 9 часов. Речь шла о двух обожженных руках. И это Париж, 13-й округ.

Flavinius

В Варе 23-х летняя девушка с инультом три раза звонила в SAMU, и каждый раз от неё отмахивались. К ней приехали только на следующий день. В результате сейчас у неё большие посдедствия для здоровья. Такое впечатление , что некоторые врачи скорой не в курсе, что у молодых тоже бывает инсульт или сердечный приступ.

BAGNAC

У меня подруга почуствовала боль в голове, стала плохо видеть и слышать. По телефону номеру 15 сказали дать ей таблетку долипрана, и если на следующий день не полегчает, сходить к врачу. Что она и сделала. Выяснилось, что у неё аневризм головного мозга, ей срочно сделали операцию.

chrisren023001

До них вообще трудно дозвониться. Я звонил по поводу своей соседки 2 часа. А затем ещё 4 часа ожидания в нотложном отделении.

JIHEM9246

Становится всё труднее дозвониться до частного врача, теперь чаще всего автоответчик направляет вас на сайт интернета, на котором нужно записываться к врачу.

La Bonne Pensée

Один раз я позвонил в отделение неотложной помощи госпиталя. 2 часа 20 мин ожидания ответа на звонок. Я всё записал на тел.

CLJ

Хотя я и сама врач, но должна признаться , что мне тоже пришлось столкнуться с невежливым регулятором на телефоне при вызове SAMU

PAPANG13

В Марселе врачи в SAMU работают по 14 часов. Несколько лет назад впервые в жизни я позвонил им по поводу близкого мне человека. Мне ответили, что они не могут мне помочь, нет врачей и посоветовали позвонить в платную скорую, где тоже не было ни одного свободного врача.

Bruno du 13

Я тоже живу в Марселе. Однажды ночью со мной случился кашель, казалось, что разрываюися лёгкие. В SAMU у меня спросили вначале адрес, затем мне сказали, что поскольку во время разговора я не кашлял/ а кашель у меня появлялся только в лежечем состоянии/то им нет смысла приезжать. Они также сказали, что в моём квартале много токсикоманов, которые звонят просто так.

IsaVille

Я тоже получил отказ от SAMU в 5 часов утра в деревне. Они меня спросили : «Неужели вы не можете подождать до 9 утра и съездить к городскому врачу», короче я их раздражал. У меня был всего лищь менингит, и если бы моя подруга не отвезла бы меня в госпиталь, я бы умер.



В госпитале я ждал врача 4 часа, несмотря на то, что я был заразен и процедура предполагает дать антибиотики максимум в течении четырёх часов, чтобы не увеличивать риск смерти. Мне пришлось попросить знакомого врача позвонить им в госпиталь, чтобы они всё-таки меня осмотрели побвстрее.



Проблема в том, что невозможно взять на близкое время рандеву с врачом в городе,у них всё уже расписано, поэтому неотложные отделения госпиталя забиты людьми.

obelix71

Моя жена упала с лестницы, сломала ногу. Звоню в samu, объясняю возраст, нога под 45°,, голубая зона,в сознании, уточнив что у моей жены проблемы с сердцем и она лечится от рака. Ответ: «Звоните пожарным!!» .Звонию пожарным . Ответ : « вызывайте частную скорую!!»



Звоню туда, мне говорят, что это не такой срочный случай. У нас на месте только два врача. Я в ярости заявляю им , что это им скоро будет нужна срочная помощь, тотчас же приехали. У жены оказался двойной прелом.

libre14

Они правы. Перелом ноги – это не такая уж срочность

Milhouse Van Houten

Да, перлом ноги-это не срочность! Когда я сломал ногу, меня приняли последним в неотложном отделении, через 8 часов ожидания. И я считаю нормальным, то что мне пришлось пропускать детей с разбитыми носами.

Montmory

А что делать, если после 19 ч и до 9 утра ни один частный врач не работает? А в субботу, воскресенье и праздники, попробуйте найти врача. И куда обращаться?

Если вы хотите записаться к офтальмологу вам нужно ждать год. К лору 2-3 месяца. За это время к кому обращаться?

francisalain

Личный опыт. Август 2016.У моей жены пересажены лёгкие. Декомпенсация. Звоню в samu. Мы находимся в Sérignan в 10 км от Béziers. После трйх раз дозваниваюсь . Меня спрашивают есть ли у меня машина. Да.



Тогда сажайте свою жену в машину,везите в Безье. Перед госпиталем есть платная неотложная помощь. Они открыты до 2 часов утра.Вот так.

bobmorane

Я несколько раз вонил по номеру 15 чтобы вызвать SAMU. ьЭто ужас. Однажды они мне говорят, ждите, сейчас передадим вам врача. Ждал 10 мин и повесил трубку.. Никто мне не перезвонил даже.

Olivier Blo

А это не их проблема. Однажды нам пришлось в ноябре под дождём самим нести ребёнка в госпиталь с температурой в 40 градусов и с конвульсиями.

monaviscompte

Я однажды вообще попал на пьяного, пока я ему объяснял, что случилось он смеялся. Пришлось вызвать платную скорую. Потом я на него написал жалобу.

Belair75

Член моей семьи умер, так как из-за длинной очереди в отделении неотложной помощи не мог больше ждать. Он вернулся домой и умер. И сколько таких людей

Mamba_Noir

Мой отец умер в госпитале, не дождавшись лечения. Причём наш семейный врач 3 раза приходил к нему в течение 10 дней и не способен оказался определить, что у него непроходимость кишечника.

Gérald003

У меня всё было нормально и госпиталем и с SAMU.

flanellle

Вам видимо не часто приходилось к ним обращаться

Realpolitic

Отвечать на звонки в SAMU трудная профессия. Ложные звонки и усталось дают о себе знать.

De Profundis Clamavi

Всё зависит от того, на кого вы попадёте. Есть серьёзные и профессиональные люди, а есть и такие, которым нужно поменять профессию

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/05/08/01016-20180508ARTFIG00110-des-questions-apres-la-mort-de-naomi-decedee-peu-apres-un-appel-au-samu.php

Перевод с французского Parhonf

Примечание. Госпиталь у французов- аналог нашей больницы. Во Францмм не существует бесплатных поликлинник.



По любому вопросу нужно вначале идти к терапевту, который направит вас к специалисту. Мед. страховка , на которую вычисляются взносы из зарплаты, оплачивает только часть услуг.



Например за терапевата возмещается 23 евро, но в Париже например трудно найти терапевтов дешевле 40 евро.Специалист в Париже 60-80 евро. Можно купить доп. страховку, примерно 100 евро в месяц.



Если у вашего ребёнка отит или температура 39 градусов, никакой врач вам по страховке не придёт на дом.



Можно вызвать частную скорую, которая осмотрит вашего ребёнка. Если у него отит, ему дадут долипран и скажут завтра идти к частному врачу.



Если у ребёнка простуда или грипп, то же самое.



После родов в госпитале держат 3 дня, никакие медсестры и участковые врачи, которые не существуют в принципе, не приходят на дом после рождения осмотреть ребёнка.

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