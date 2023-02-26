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Специальная комендатура, 1976

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Фильм рассказывает об органе МВД, который занимается учетом и наблюдением за условно освобожденными и условно осужденными гражданами.

Киноотдел ЦПО МВД СССР, 1976
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MrB-5Bjq014
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