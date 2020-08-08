Новости Украины и Новороссии 08 августа 2020
- 09:53 Шарий: Организовать провокацию СБУ против россиян в Белоруссии помогло еще одно государство.
- 09:01 Коса и звёздочка ниндзя: с чем благодарные украинцы идут в Раду и к Зеленскому (ФОТО).
- 04:30 Донбасс и ядерное оружие: первый президент Украины вернулся, чтобы шокировать мир.
- 03:30 «Отправить Россию в средние века»: На Украине предложили создать «ядерный кулак» из мусора (ВИДЕО).
- 02:30 Как терроризм превратили в фарс: украинцам будет смешно, но до поры.
- 00:12 Названа сумма, необходимая для восстановления Донбасса.
Шарий: Организовать провокацию СБУ против россиян в Белоруссии помогло еще одно государство
«Цель провокации – вбить клин между Москвой и Минском. Это без вариантов. Но СБУ не способна самостоятельно организовать такую провокацию», – сказал газете «Взгляд» украинский политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя сообщения о том, что арест 33 россиян под Минском мог быть провокацией СБУ.
По его словам, украинские спецслужбы действительно славятся провокациями.
По его словам, украинская сторона не способна на самостоятельную организацию подобных провокаций.
«Очевидно, что конечная цель провокации – это попытка вбить клин и расшатать отношения Москвы и Минска. Это без вариантов. Кому это нужно? Думаю, речь может идти о государстве, которому лучше бы заняться своими проблемами и выборами, которые состоятся осенью. И вот в то, что США способны организовать и провести такую операцию – я верю. А в СБУ – не верю», – подчеркнул Шарий.
Он также отметил, что президент Белоруссии «сам в это ныряет». «Он рад обманываться. Но при этом он умеет не только переобуваться в прыжке, но и переодеваться. Ему показалось выгодным поверить в историю с ЧВК – окей. А завтра ему покажется, что россиян лучше отпустить. В целом все это похоже на некий торг, свойственный стилю Лукашенко», – резюмировал Шарий.
Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источники сообщила, что «украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе». Издание пишет, что материалы по «этой спецоперации» переданы СК, который должен дать процессуальную оценку «постановке».
В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян сначала якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом – в Венесуэле. Россиянам звонили с виртуальных номеров. «Заказчики» выдавали себя за сотрудников Роснефти, интересовались боевым прошлым собеседников. В частности, россиян спрашивали про «навыки управления «Буками», а также про связи в Донбассе.
Тех россиян, с которыми удалось договориться, разделили на пять групп. Четыре из них должны были вылететь из Минска по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас. Билеты купили через фирмы, зарегистрированные на Украине. Пока первая группа направлялась в Минск, билеты аннулировали, контракты были поддельными. В результате у граждан России не оказалось документов, доказывающих цель поездки.
29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиян не выдадут Украине, пока Киев не докажет вину задержанных.
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Коса и звёздочка ниндзя: с чем благодарные украинцы идут в Раду и к Зеленскому (ФОТО)
Управление госохраны Украины (УГО) отчиталось, что за прошлый год изъяло и поместило на временное хранение 4062 предмета, потенциально опасных для окружающих.
В пресс-службе ведомства рассказали, какие личные вещи чаще всего изымают сотрудники УГО, и какие из них вызывают удивление даже бывалых правоохранителей.
«Это самые разные предметы: ножи, пистолеты, баллончики, которые изымаются сотрудниками на объектах госохраны либо на охраняемых нами мероприятиях», — отметили в ведомстве.
«Среди них было даже лезвие от косы, которое пытался пронести на охраняемое мероприятие пожилой мужчина (пояснив, что привез лезвие в город, чтобы его наточить), и звездочка ниндзя — её принес курсант военного вуза», — добавили в УГО.
На протяжении прошлого года чаще всего запрещённые предметы изымала комендатура Верховной рады — 1774 таких предмета, Высшего и Конституционного судов — 1275, Офиса президента — 852, Кабмина — 161.
В ведомстве уточняют, что уходя из учреждения, человек может забрать те предметы, которые у него изъяли на входе. Однако чаще всего их оставляют на вахте.
«Все они хранятся в управлении со специальными номерками, и, если посетитель вдруг вспомнит, что оставлял свой нож или баллончик, он может приехать и его забрать», — уточнили в ведомстве.
Справка РВ
Управление госохраны обеспечивает порядок и осуществляет защиту главных зданий Украины — Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента. На охране каждого находится специальная комендатура, которая в том числе занимается изъятием опасных предметов, с которыми идут к властьимущим благодарные украинцы.
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Донбасс и ядерное оружие: первый президент Украины вернулся, чтобы шокировать мир
Не успел Кравчук возглавить новую должность, как тут же началась демонстрация неких действий. Вот судите сами. Неделю назад он говорил о том, что готов взамен особого статуса предоставить Донбассу некую «особую систему управления», где Республики будут иметь какую-то «свободную экономическую зону».
На деле Кравчук предлагает приблизительно то же самое, что предлагал Кучма, только под другим ракурсом. Это старая недобрая попытка повлиять на развитие «Минска» или на крайний случай показать усердную работу по примирению.
Однако следом Кравчук заявил, что в случае провала переговоров по Донбассу Украина намерена инициировать подписание нового Будапештского меморандума.
Напомню, что первый меморандум предусматривал нераспространение ядерного оружия. Согласно Договору 1994 года украинская сторона отказалась от своей ядерной мощи, которая была третьей в мире.
У меня по этому поводу вырисовывается такая схема: Украина по сложившейся традиции, как всегда, заведёт переговоры в новый тупик, благополучно заявит о неудаче и начнёт инициацию некоего «Будапешта 2.0». Наверняка там уже всё запланировано.
Но, извиняюсь, кто профукал государственную ядерную мощь при подписании первого меморандума? Кравчук сам и профукал. Что он на этот раз отдавать-то будет? Землю, которую отдали? Крым, который ушёл. Остаётся Донбасс. Или он атомными электростанциями расплатится? В общем, развалил Союз, теперь пришла очередь Украины. За рулём профессионал.
Интересная у них там обратная иерархия, я вам скажу. Ранее «Минск» возглавлял второй президент Украины, потом эти же полномочия получил первый. Кто следующий? Грушевский?
Ну, а если кроме шуток, то в планах Украины явно просматривается манипуляция Россией. Дескать, первый Договор предусматривал разоружение Украины в обмен на гарантию её территориальной целостности, которую Россия и нарушает.
Но утрата государственной целостности — это чисто внутренний процесс Украины, который после переворота запустил цепь отсоединения территорий, которые ничего с Украиной не подписывали.
Кроме того, подписанты обещали придерживаться доктрин ОБСЕ, которые запрещают любые государственные перевороты и притеснение по национальному и языковому признаку. Все эти принципы были нарушены именно Украиной.
И самое главное… Будапештский меморандум так и не был ратифицирован. То есть не был утверждён верховными властями подписантов. В соответствии с законом до ратификации этот документ не имеет никакой юридической силы и необязателен для стороны, которая его не ратифицировала.
Именно этих принципов, скорее всего, и будет придерживаться Кремль, что запустит новую неразбериху, которая ничего за собой не принесёт.
В конце можно сделать вывод, что Украина путём создания дополнительного хаоса пытается неизвестными пока методами продавить «Минск» и внести в него свои коррективы. В случае же неудачи Киев затянет выполнение соглашений навсегда.
Что дальше будет, неизвестно, но понятно то, что Украина, как всегда, пытается отодвинуть неизбежное. И как показывает практика, чем дольше мешкает Киев, тем хуже его ситуация.
Время на нашей стороне.
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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«Отправить Россию в средние века»: На Украине предложили создать «ядерный кулак» из мусора (ВИДЕО)
Украинский журналист Максим Кухар описал четыре способа, с помощью которых, по его мнению, Киев сможет защититься от противников, «если начнется война».
Как утверждает Кухар, к тому времени «ослабнет» контроль за вооружениями, и Украина сможет ввести в строй около 500 старых советских ракет, укомплектованных ядерными отходами.
«Этот будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
«У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов», — добавил журналист.
По его словам, шансы реализации такого сценария «растут изо дня в день».
Второй способ, подразумевает создание до десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности. Кухар заявил, что у Украины есть такое оружие, и его количество необходимо наращивать.
«Если их выпустить в сторону какой-то страны штук 500 или полторы тысячи, то страна эта отправляется прямо в средние века. Когда разрушаются все мосты, все электростанции и вся инфраструктура, то ни о какой войне не может быть и речи», — сказал он, добавив, что, такой сценарий обойдется Киеву в несколько десятков миллиардов долларов.
«Никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века», — заявил украинский диванный стратег.
Третьим направлением защиты от противника он назвал усиление армии, которое позволит Киеву «вести простую войну и отстаивать свои интересы»: забрать свои земли и сдерживать врага на границе.
Последний способ предполагает присоединение Украины к различным коалициям антироссийской направленности.
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Как терроризм превратили в фарс: украинцам будет смешно, но до поры
Захват автобуса с заложниками в Луцке, полицейского в Полтаве и случай в отделении банка в Киеве. Все эти истории правоохранители назвали терактами, но украинцы отреагировали на них волной критики и шуток. Почему так?
Психологи говорят, что простого ответа на этот вопрос нет. Все эти истории — следствие целого ряда факторов, которые тесно переплетены между собой.
Почему украинцы перестали воспринимать теракты всерьёз?
Потому что все ожидали, что произойдёт что-то очень трагическое, но ничего страшного не произошло. Это — если максимально упростить. Но простых ответов на этот вопрос нет.
«Если очень коротко: люди ожидали серьёзных последствий. Если ничего страшного не произошло, люди начали воспринимать ситуацию так, будто все это было подстроено, так как “теракты так не происходят”», — объяснила психотерапевт Тина Берадзе.
Несоответствие событий нашим представлениям о том, как должны выглядеть теракты, наложенное на растущий уровень недоверия к правоохранительным органам, и отсутствие адекватных объяснений событий только усилили несерьёзное отношение к действиям преступников.
По словам психолога Марии Фабричевой, в Луцке у нас шаблон восприятия терроризма, как чего-то неотвратимо ужасного, был сломан. История с захватом автобуса с заложниками вызвала множество вопросов и недоверия. Которых становилось только больше и после захвата полицейского в Полтаве, и после захвата отделения банка.
Ответов на эти вопросы от официальных учреждений получить не удалось, поэтому, как говорит психолог, восприятие всех этих событий становилось всё более иррациональным.
«Людям нужен диалог. Неокортекс (новая кора головного мозга — прим. ред.) требует смыслов. Нам нужно понимать, что происходит, чтобы защитить себя. Люди начинают искать объяснения в других местах. Чаще всего — додумывают или находят в социальных сетях. Так создаются идеальные условия для процветания теорий заговора», — объяснила психолог Мария Фабричева.
При этом она подчеркнула: мы не можем утверждать, что то, что происходит — всё не по-настоящему. Этому нет прямых доказательств.
«Но то, что каждая история вызывает не радость за профессиональную работу силовиков, а стёб — это говорит о том, что доверие к власти отсутствует. Это касается не только глобальных вопросов. Это касается всего. И это недоверие нарастает», — сказала Фабричева.
Долго ли это будет продолжаться?
Если события будут развиваться в заданном направлении — пока кто-то не совершит теракт, который будет отвечать шаблону, который существует в обществе, говорят психологи. Или же правоохранители начнут качественно коммуницировать с обществом и объяснять те несоответствия в работе, на которые указывают в публичном пространстве.
«С народом надо говорить, чтобы он понимал, что будет завтра. Иначе наступает хаос.
Но вместо объяснений у нас все стигматизируют. Где-то что-то идёт не так — объясняют тем, что кто-то псих. Поэтому народ растерялся — он не понимает. Когда народ чего-то не понимает, он всё выводит в фарс. Ему так понятнее и спокойнее. Поэтому страна будет продолжать смеяться до первого реального случая. А если всё будет продолжаться такими темпами, этот случай наступит, к моему большому сожалению», — сказала Берадзе.
При этом она подчеркнула, что террористы не бывают психически больными. По её словам, чтобы удерживать людей 12 часов или захватить отделение банка, нужен интеллект. Душевнобольные люди не в состоянии этого сделать. У террористов совсем другая психология, это — отдельная наука.
«Меня постоянно спрашивают, является ли тот или иной преступник неуравновешенным. Что значит неуравновешенный? Кто сейчас в нашем социуме уравновешенный? В стране война, кризис и COVID-19 со всеми его последствиями.
Об уравновешенности не то, что в нашей стране, на нашей планете сейчас не говорится», — сказала Берадзе.
«Ситуация всё больше напоминает историю из сказки, в которой мальчик кричал „Волки! Волки!” Люди бежали к нему на помощь, а никаких волков не было. Это история о том, что не нужно играть со страшными вещами. Потому что когда что-то критическое случится по-настоящему, люди в это не поверят. Как бы комично ни развивались эти истории, сколько бы вопросов к ним не возникало, если люди перестанут верить в угрозы — это приведёт к тому, что мы пропустим что-то очень серьёзное. Люди могут отнестись к угрозам халатно. И это приведёт к катастрофе», — добавила Фабричева.
Оба специалиста отмечают, что такое полушутливое восприятие угрозы терроризма, которое у есть сейчас — нормальная защитная реакция психики на ненормальные обстоятельства. Уровень тревожности у людей сейчас завышен. Но постоянно находиться в состоянии тревоги невозможно.
«Когда только началась война, по Киеву, прокатилась волна минирований, которые, к счастью, ничем не завершились. По себе помню момент, когда мы к этому адаптировались. Я сидела на маникюре в одном из ТЦ. Вдруг громкоговоритель сообщил об угрозе минирования, всех призвали срочно покинуть помещение. Мы переглянулись с моей мастером и продолжили маникюр. К тому моменту мы до такого уже настолько привыкли к этим псевдоминированиям, что было понятно, это — фальштревога. Тревожность нельзя выдержать постоянно. Она нивелируется чем-то ещё и человек хватается за положительное подтверждение, вроде “Ну, раньше же прошло, зачем же переживать?”» — сказала Фабричева.
Что с этим делать?
Помнить, что мы живём в мощном тревожном фоне, который пока не собирается ослабевать. И заботиться о себе и о своем окружении.
Фильтровать информационный поток. Важное правило, которому следует прибегать, получая информацию: поменьше обесценивания, побольше здравого смысла.
«Нужно трезво оценивать уровень компетенций — если, например, я не имею отношения к антитеррористической деятельности, я не могу оценивать грамотность поведения силовиков и реальность или фейковость террористической угрозы. Поэтому всегда анализируйте источники, из которых потребляете информацию, и уровень их компетенции», — сказала Фабричева.
Оставаться внимательным человеком.
«Если на улице что-то в вас интуитивно вызывает подозрение или страшный интерес, если кому-то очевидно нужна помощь — не игнорируйте. Будьте настойчивы в вопросе вызова правоохранителей или спасательных служб в случае необходимости. Есть ситуации, когда вы, как рядовой гражданин, ничего не можете сделать без их участия», — добавила психолог.
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Евгения Мазур, Украина
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Названа сумма, необходимая для восстановления Донбасса
На ликвидацию последствий вооруженного конфликта на Донбассе требуется 10 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
«Предварительная оценка — это около $10 млрд, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории», — сказал он.
По словам Устенко, речь идет о 5–7% валового внутреннего продукта Украины. Он выразил мнение, что необходимо создать фонд, включая средства доноров.
Из этого фонда необходимо восстанавливать территории после их «реинтеграции».
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