Россия возвращается на «чёрный континент»?
Об отношениях России с Африканским континентом говорят: советник по гуманитарным вопросам Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырёва, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнёв, философ Фёдор Папаяни, путешественник Валерий Шанин и ведущий цикла передач «Русская мечта» – Димитрий Сагал.
Сагал Димитрий: mr.metla@list.ru
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #русскаямечта #Африка