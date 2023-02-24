Каковы потери РФ и ЕС от американских штрафов, сколько наших активов заморозили и чего ждать дальше?
Год под санкциями: итог. Когда на самом деле Запад начал готовить экономическую осаду России? Как работают американские санкции в отношении других стран? На каком основании они штрафуют суверенные государства и их частные фирмы? Каковы потери России от Западных мер? Куда делись замороженные российские активы, и можно ли их вернуть? Могут ли наложить санкции на всех граждан России?Чего ждать дальше, и к чему готовиться? Обо всём этом расскажет доктор экономических наук Сергей Ануреев. Ведущий – Андрей Фефелов.
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