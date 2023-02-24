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Argus против России: Кто контролирует Цены на Нефть из РФ? | Геоэнергетика Инф

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ARGUS, ты кто такой? Ценой на Российскую Нефть УПРАВЛЯЕТ ЗАПАД? Геоэнергетика Инфо
Сейчас цена российской нефти марки Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Аргус. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. Аргус – международное независимое ценовое агентство, предоставляющее информацию о ценах и конъюнктуре рынков энергоносителей и других товаров. Argus основан в 1970 году и является частной компанией, зарегистрированной в Великобритании. Кто и зачем доверил Аргусу рассчитывать цены на нефть из России, расскажет Борис Марцинкевич и Александр Фролов. Приятного просмотра!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eov3-f8d4Wc
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