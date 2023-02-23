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Когда закончится нефть, появится вечный двигатель и мир перейдет к альтернативной энергетике?

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Новая порция разоблачений мифов в сфере энергетики от ведущего российского эксперта Бориса Марцинкевича. Электромобили, солнечные батареи и ветряки: заменят ли они нефть, газ и уголь? Когда произойдет полная газификация российских регионов? Когда закончится нефть в России и в мире? Каковы перспективы альтернативной энергетики?

Таймкоды:
00:00 Нефть, газ, ветер, солнце – нет энергомифам!
01:25 Электромобили в Европе ездят на угле
04:45 Технологии нефтедобычи: Уралвагонзавод заменит Запад
08:31 «Мордору хана?» Без нефти и газа
12:16 Реальный потолок газификации в России – 80-81%
19:19 Китай – сложный партнер, но торговля идет по рыночным законам
20:59 «Сланцевая революция» в США: история с середины 70-х
28:14 «Друзья Греты»: солнце, ветер, приливы
32:24 Кто заплатит за простои «зелёной энергетики»?
34:29 Реактор БН-800 – «почти вечный двигатель»
37:37 Термоядерная энергия: перспективы
41:26 Традиционный БЛИЦ и разрушение мифов
47:11 Борис Марцинкевич рекомендует Метаметрику!
47:55 До новых встреч!

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Никита Данюк:
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#Марцинкевич #БорисМарцинкевич #Нефть #АльтернативнаяЭнергетика
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JdMPTxG03h4
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