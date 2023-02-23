Когда закончится нефть, появится вечный двигатель и мир перейдет к альтернативной энергетике?
(!!!) ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ РЕСУРСЫ:
TELEGRAM: https://t.me/Metametrica
TELEGRAM: https://t.me/Metametrica
TELEGRAM: https://t.me/Metametrica
(!!!) ВЫПУСК БЕЗ ЦЕНЗУРЫ:
RuTube – https://rutube.ru/channel/23486857/
ВКонтакте – https://vk.com/metametrica
Яндекс.Дзен – https://zen.yandex.ru/metametrica
Новая порция разоблачений мифов в сфере энергетики от ведущего российского эксперта Бориса Марцинкевича. Электромобили, солнечные батареи и ветряки: заменят ли они нефть, газ и уголь? Когда произойдет полная газификация российских регионов? Когда закончится нефть в России и в мире? Каковы перспективы альтернативной энергетики?
Таймкоды:
00:00 Нефть, газ, ветер, солнце – нет энергомифам!
01:25 Электромобили в Европе ездят на угле
04:45 Технологии нефтедобычи: Уралвагонзавод заменит Запад
08:31 «Мордору хана?» Без нефти и газа
12:16 Реальный потолок газификации в России – 80-81%
19:19 Китай – сложный партнер, но торговля идет по рыночным законам
20:59 «Сланцевая революция» в США: история с середины 70-х
28:14 «Друзья Греты»: солнце, ветер, приливы
32:24 Кто заплатит за простои «зелёной энергетики»?
34:29 Реактор БН-800 – «почти вечный двигатель»
37:37 Термоядерная энергия: перспективы
41:26 Традиционный БЛИЦ и разрушение мифов
47:11 Борис Марцинкевич рекомендует Метаметрику!
47:55 До новых встреч!
*****
Борис Марцинкевич:
YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCfiIIwhEASpcw4uJB5hbI-Q
Дзен – https://dzen.ru/geonrgru
Вконтакте – https://vk.com/geonrgru
Telegram – https://t.me/s/geonrgru
RuTube – https://rutube.ru/channel/23635536/videos/
Сайт – https://geonrg.ru/
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/public210614080
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
#Марцинкевич #БорисМарцинкевич #Нефть #АльтернативнаяЭнергетика