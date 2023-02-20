Рассказы о героизме. Подвиг советских альпинистов. Передача 2 (1967)
Писатель Сергей Смирнов рассказывает о подвиге советских альпинистов на Кавказе, водрузивших в феврале 1943 года красный флаг СССР на вершине горы Эльбрус.
Передача 1 – https://youtu.be/-C9wQggXF6E
Передача 2 – https://youtu.be/4a3EnLtJzo4
Передача 3 – https://youtu.be/BFNypGrYH7k
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#передача #альпинизм #РассказыОГероизме
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