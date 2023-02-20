Пеший туризм как способ познания Родины
В студии путешественники Валерий Шанин и Сергей Забурниягин, кинематографист Ольга Шигина. Ведущий – Димитрий Сагал.
Киноклуб Валерия Шанина http://shanin.ru/
Кинофестиваль TRAVEL FILM (ближайший 18 — 20 февраля 2023) http://travelfilmfest.ru/
Московский Международный Детский Кинофестиваль (ближайший 25 — 26 февраля 2023) http://micff.ru/
Ольга Шигина https://t.me/OlesyaShigina/822
Великий Русский Северный Путь https://vk.com/video/playlist/-200959870_1
Димитрий Сагал: mr.metla@list.ru
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#ДеньТВ #русскаямечта #Шанин #ВеликийРусскийСеверныйПуть