Путь домой длиною в 42 тысячи километров: странник идет в Тюмень через всю страну

Путешественник Андрей Шарашкин с рюкзаком пешком прошел уже 6,5 тысяч километров. Фото Андрея Шарашкина

ЛИШНЯЯ ТЫСЯЧА КИЛОМЕТРОВ – ПУСТЯК

Такой минимальный набор несет на своих печах путешественник. Фото Андрея Шарашкина

БЕЗ НЕГАТИВА

Пока Андрей был в Ишиме, к нему приехал сын, привез снаряжение. Фото Андрея Шарашкина

ОДИНОЧЕСТВО НЕ СТРАШНО

Этот этап своего пути Андрей проходит сейчас. Фото Андрея Шарашкина

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

ВСЕ ДЕЛО – В ИСТОРИИ

А дальше будет дорога на Алтай. Фото Андрея Шарашкина

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДРУГИХ

Полный маршрут, по которому планирует пройти Андрей Шарашкин, впечатляет. Инфографика Николая Смотрова

Наш звонок застал Андрея Шарашкина, когда тот сделал привал в районе деревеньки Водолазово. Впереди у него путь до Абатского, а дальше – дорога на Омск. Мужчина уже год путешествует по России. Это можно было бы считать обычным явлением, если бы не его способ передвижения. Андрей идет исключительно пешком, неся на себе 40-килограммовый рюкзак. Так он преодолел уже более 6,5 тысяч километров. Но впереди – гораздо более долгий путь длиной в четыре года.Идею путешествия, мужчина вынашивал с 2002 года – он замыслил обойти Россию по кругу – от Москвы до Дальнего Востока и обратно, но с намерением вернуться домой в Тюмень. А это около 42 тысяч километров пути и почти пять лет пешком. С учетом того, что иногда Андрей отклоняется от первоначального маршрута, заходит в те населенные пункты, которых не было в плане, путешествие может затянуться на более длительный срок.– Не удивлюсь, если путешествие затянется. Например, в Дагестан я не должен был идти, Северный Кавказ вообще не стоял у меня в маршруте – чтобы обойти его весь, надо потратить год, – поделился он.Но так случилось, что, когда Андрей был в Ставрополе, ему написал товарищ с Махачкалы.– Говорит мне: «Как так? Ко всем заходишь, а ко мне нет». Ну я и решил – ладно, подумаешь еще несколько сотен километров, схожу. Пришел в Махачкалу, побыл у него четыре дня и решил – быть в Дагестане и не попасть в Дербент, самый старый город России, – это грех. Ну и пусть еще 250 километров. Направился в Дербент, в итоге всю равнинную часть Дагестана обошел, – сообщил путешественник.А после Дербента, надо и в Сулакский каньон зайти, куда только по горам попасть можно. Вот и исследовал Андрей Шарашкин невзначай Дагестан, потратив на путешествие полтора месяца и намотав лишнюю тысячу километров, которой не было в маршруте.– Так что я не знаю, где могу свернуть. Вот сейчас пойду на Алтай, и сколько я там пробуду, не знаю. Просто иду там, где интересно. Мне говорят – а почему ты в Крым не пошел? А зачем мне туда идти, если я его вдоль и поперек исходил. Жена у меня оттуда и сын там родился, родственники живут. Мне не было смысла идти. Так что в те населенные пункты, где был, я не иду, – отметил Андрей.Началось же путешествие из города Жуковского, что рядом с Москвой. Хотя дом у мужчины уже 20 лет как в Тюмени, в Московской области он два года жил у брата, а потом решил – хватит больших городов, пора домой. Вот только нужно еще мечту осуществить – посмотреть Россию. И 2 июня прошлого года он начал свой пеший подвиг. Шел до самого декабря, а зиму провел в Саратове у друга. В марте двинулся дальше.К слову, друзей и знакомых у Андрея много. Да и вообще люди, которых он встречает на своем пути, более чем доброжелательны.– Негатива не было нигде. И очень многие помогают, практически везде. Кто чем – кто-то продуктами, кто-то крышей над головой. Я не отказываюсь, потому что понимаю – они от души это делают. Я чувствую их искренность, – отметил путешественник.Хотя в Интернете, а Андрей ведет блог о странствиях «Пешком по России» почти во всех соцсетях, встречаются «тролли», которые в комментариях пишут всякое.– Люди разные бывают и не все понимают, зачем мне нужно это путешествие. Один даже умудрился написать, что я скрываюсь, потому что в розыске нахожусь. Я на такие комментарии даже не отвечаю, да и вообще с негативными людьми предпочитаю не общаться, – сказал Андрей.Поддерживает замысел путешественника и его сын.– Когда был в Ишиме, с сыном виделся. Он у меня в Тюмени живет, но приехал ко мне, привез всякого. Он ведь такой же – горазд сорваться куда-нибудь. Тоже путешествует, по горам, в основном. Так что нормально к моей задумке относится, – улыбнулся мужчина.А вообще сильно помогает Андрею боевое братство – тюменское отделение Российского союза ветеранов Афганистана и казачество. Например, бывшие военные связывают путешественника с афганцами в местах, куда он держит путь, и те искренне поддерживают целеустремленного странника.Все же большую часть времени Андрей находится наедине с самим собой. И частый вопрос, который ему задают – не одиноко ли, не скучно ли в пути.– Нет, не скучно, ведь нас трое идет – я, оптимист и пессимист. Они спорят между собой, а я мирю. Первую неделю путешествия было действительно скучно. Стали зарождаться мысли – а не бросить ли все, надо ли мне это и так далее. Тогда начал бороться с пессимизмом, вот так до сих пор и продолжаю путь. Плюс Интернет помогает – что-то читаю, что-то сам пишу, – признался Андрей Шарашкин.С собой в рюкзаке у мужчины палатка, спальник, коврик, газовая горелка с баллоном, теплая и легкая одежда, продукты. Вроде бы кажется немного, но рюкзак тяжелый. Тем не менее, за сутки Андрей умудряется с ним проделывать по 25-30 километров. Порой бывает и больше, но так происходит редко – зачем себя выматывать, считает путник.Остановки в основном делает у населенных пунктов, где-нибудь возле трассы, но не на открытом месте, а в лесочке. Там разбивает лагерь, чтоб с дороги не особо видно было, а то мало ли. Что касается еды, то часть Андрей несет с собой, а что-то доброжелатели привозят.– Бывает, и рыбу ловлю, хотя не любитель рыбалки. Грибы, ягоды собираю, а еще травы. Пью только травяной чай. В прошлом году сам собирал, но закончились травки, пришлось в аптеке брать. Сейчас пойдут наши лекарственные, опять запасы буду делать. А уж на Алтае их и подавно много, – рассказал Андрей о своем рационе.Такое масштабное, длительное путешествие Андрей совершает впервые. Но в былые времена он занимался пешим туризмом, когда преподавал в кадетской школе.– С кадетами постоянно выходили в походы на месяц, на два. Да и сам не раз путешествовал, самый длинный маршрут у меня был 940 километров. Так что с палаткой мне привычно, – вспомнил путешественник и добавил, что, несмотря на опыт, и сейчас учится у других, ведь люди порой дают очень полезные советы.Цель путешествия у мужчины благородная. Историк по образованию, кроме того, бывший военный психолог, он изучает глубинку России, знакомится с бытом и нравами людей, чтобы потом написать книгу. Материала у него уже и сейчас предостаточно, можно даже сказать, что часть книги написана. Но до ощутимого результата, конечно, далеко – впереди еще минимум четыре года.– Я давно хотел пойти по всей России. Иду потому, что изучаю историю, причем каждого населенного пункта, в который попадаю. Смотрю, где и как живут люди, что делают, – подчеркнул путешественник.Все свои впечатления Андрей фиксирует в фото и видеоформате. Но перед тем, как зайти в ту или иную деревню, село или город, собирает по крупицам, что о них уже известно.– Музеи я посещаю в последнюю очередь. Сначала собираю всю доступную информацию о населенном пункте, потом осматриваю достопримечательности. И только тогда в музей, он дополняет знания. Но экскурсовода не беру, смотрю только то, что мне надо, – отметил историк.Не везде получается информацию получить. Например, в Водолазово люди не знают, когда и как появилась их деревня.– Кого ни спроси, никто ничего не знает, даже древние старики. Хотя дома там стоят середины 19 века. Но я дотошный, все равно найду хоть что-то о ней, – убежден Андрей.Это-то и важно для него – сохранить для потомков то, что может быть навсегда утеряно.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/put_domoj_dlinoju_v_42_tysjachi_kilometrov_strannik_idet_v_tjumen_cherez_vsju_stranu/2019-05-30-70130