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Ощутить Буквицу Сердцем

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В феврале 2023 года прошёл IV Конгресс по Буквице. Участником его был наш гость.

Являясь преподавателем «Семейной школы Буквицы», Сергей Малютин рассказал, как можно и полезно «Ощутить Буквицу Сердцем». И тогда уже более широко раскрыть своё сердце для принятия добра и счастья.

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#конгресспобуквице #СергейМалютин
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lhAUJKlN0Qo
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