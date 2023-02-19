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Мастера экрана. Борис Андреев (1971)

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Рабочие материалы, съемки к передаче о народном артисте СССР Борисе Андрееве. Встреча проходила во время съемок и озвучания художественного фильма “Остров сокровищ”, в котором Андреев сыграл Джона Сильвера.
Борис Федорович Андреев рассказывает о своей молодости, начале творческого пути, сыгранных ролях и персонажах

Главная редакция кинопрограмм 1971

#МастераЭкрана #БорисАндреев #кино

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7CMdNdvj5nA
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