Мастера экрана. Борис Андреев (1971)
Рабочие материалы, съемки к передаче о народном артисте СССР Борисе Андрееве. Встреча проходила во время съемок и озвучания художественного фильма “Остров сокровищ”, в котором Андреев сыграл Джона Сильвера.
Борис Федорович Андреев рассказывает о своей молодости, начале творческого пути, сыгранных ролях и персонажах
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#МастераЭкрана #БорисАндреев #кино
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