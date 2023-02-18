О “ненастоящих” офицерах
С 29 января по 10 февраля 2017 года, если мне не изменяет память, были тяжелейшие бои на Авдеевском направлении и мы потеряли одну из позиций тогда. Пресс-служба армии ДНР, которая была создана несколькими месяцами ранее, отработала на отлично. В этот период сотрудник пресс-службы армии ДНР Дмитрий Астрахань получил своё первое офицерское звание. По традиции звёзды нужно было правильно повесить и Дима организовал застолье.
На мероприятии присутствовал “настоящий” офицер, который гостил в ДНР, и сказал тост в честь представления Дмитрия: “Хоть ты и ненастоящий офицер ненастоящей армии, но всё ровно поднимаю бокал… бла… бла… бла…”. Мне стало невыносимо обидно за своего бойца и за всех офицеров нашего корпуса. Это был первый раз на той должности, когда я не смог сдержать матерные слова в адрес “настоящего” офицера. Каюсь, я даже обозвал его “песочным” офицером, которому звёзды падали не за боевые заслуги и боевую работу, а за срок прибывания на службе сначала курсантом, а потом кем-то там.
СВО показала, что “ненастоящие” офицеры воюют во многом лучше “настоящих”. Уважаемый Александр Сладков правильно пишет. Друзья, уже война идёт, возможно самая важная в истории России.
Может пора думать о победе, а не участии. Может хватит обижать полевых командиров и офицеров корпусов Донбасса, которые давно доказали, что они имеют первоочередное право носить звание русского офицера. Настоящего, а не песочного офицера. Может пора их мотивировать на подвиги, на победу, а не делать второсортными. Опомнитесь, наконец! Война идёт!!! Нам нужна победа! Хватит заниматься бюррократическим рукоблудием.
(C) Даниил Безсонов
Попытка столкнуть ВС ЛДНР и ВС России.
Впрочем, ЦиПСОшники по полной отрабатывают установку на то, что между ЧВК и МО конфликт.
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Там все воюют плечом к плечу, и лишь читатели блогов иной раз больше верят тому, что публикуется. Надо быть немного мудрее и не вестись на явные провокации ради хайпа и привлечения внимания к своему ресурсу.