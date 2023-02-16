О перевооружении ВВС Ирака и возможной передаче авиатехники Украине
О перевооружении ВВС Ирака и возможной передаче авиатехники Украине
На днях американские СМИ сообщили (https://www.thedrive.com/the-war-zone/iraq-wants-to-ditch-russian-mi-17s-for-u-s-helicopters-over-ukraine-war-induced-parts-shortage) о планах Ирака заменить парк транспортных вертолетов Ми-17 на Bell 412 производства США и Японии. Причиной якобы стала нехватка запчастей для техники из России, которая затрудняет ее эксплуатацию.
Проблемы с комплектующими в иракских ВВС начались (https://t.me/rybar/17527) еще задолго до СВО. В начале 2021 года по этой причине полностью небоеспособными оказались не только штурмовики Су-25, но и китайские ударные беспилотники CH-4.
Однако в нынешних условиях США могут дополнительно стимулировать власти в Багдаде отказаться от авиатехники российского производства, чтобы затем передать ее Украине. Ранее аналогичным образом американцы поступили (https://t.me/rybar/31140) с афганскими Ми-17.
Что еще иракские ВВС могут отправить ВСУ?
В арсенале местных военно-воздушных сил помимо 19 многоцелевых Ми-8/17 также находятся около 20 ударных вертолетов Ми-35М. Техника является относительно новой и была закуплена (https://bmpd.livejournal.com/657704.html) уже после американского вторжения в 2003 году.
Украине теоретически могут уйти и все полученные в России и Белоруссии Су-25. В 2014-2017 годах вооруженные силы страны интенсивно применяли их для огневой поддержки сухопутных войск в боях с ИГ, но уже несколько лет самолеты стоят на земле и никак не используются.
Иракские ВВС располагают и десятком современных ударных вертолетов Ми-28Н/УБ. Однако их передача ВСУ крайне маловероятна из-за невозможности обучения летного состава и потенциальными огромными трудностями с поиском комплектующих.
Так что, в Багдаде действительно отдадут все это Украине?
На первый взгляд, иракцам и правда выгодно избавиться от авиатехники российского производства. Проблемы с ее обслуживанием начались не вчера и будут лишь усугубляться, а парк боеготовых бортов будет уменьшаться даже при разборке других машин на запчасти.
Но даже в такой ситуации Ирак ждут несколько подводных камней:
➖США не стремятся поставлять в страну современные вертолеты и самолеты. В лучшем случае в Багдад отправят машины другого класса, в худшем — откровенный неликвид. Так, вместо Ми-17 иракцам хотят отдать легкие Bell 412, которые хоть и могут нести управляемые ракеты, но обладают гораздо меньшей грузоподъемностью.
➖Передаче авиатехники Украине могут мешать проиранские и оппозиционные силы, вроде сторонников одиозного аятоллы (https://t.me/rybar/40507) Муктады ас-Садра. Они будут пытаться играть на чувствах населения и выставлять конкурентов марионетками США, усугубляя и без того серьезный политический кризис (https://t.me/rybar/40508) в стране.
➖Учитывая широкую поддержку ВС РФ и СВО среди проиранских группировок, сам факт официальной поддержки ВСУ властями Ирака по прямому указанию США послужит мощным поводом для народного недовольства.
Поэтому с высокой вероятностью власти в Багдаде пускай и не откажутся от предложения из Вашингтона, но займутся обычным восточным торгом с целью выбить как можно более выгодные условия.
Процесс будет затягиваться, и вполне возможен вариант, что иракцы в итоге ограничатся передачей не самой большой партии машин.
Тем не менее, пример попыток добиться перевооружения авиапарка Ирака сам по себе показательный и наглядно демонстрирует желание США повсюду собирать технику для ее последующей передачи ВСУ.
И в ближайшее время американцы явно сделают аналогичные предложения другим государствам. Например, в Латинской Америке: там как раз находятся (https://t.me/rybar/42929) пока нетронутые запасы советского и российского вооружения.
https://t.me/rybar/43585 – цинк