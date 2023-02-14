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Всеволод Гаршин. Художники. Аудиокнига

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Рассказ Всеволода Гаршина – Художники.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-aGkiXWl7Bc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2279 2083
    КБ 53 мин. назад

      Сколько света, сколько красок
      Порассыпано вокруг.
      Мир, воистину, прекрасен
      И чудесен, добрый друг.

      Стоит только присмотреться,
      Хорошенько, неспеша
      И в груди забьётся сердце,
      И распустится душа.

      Вознесутся в небо мысли,
      Ветер песню запоёт,
      Как легко и безкорыстно
      Он под звёздами живёт.

      И тогда хватай треножник,
      Кисти, холст, карандаши
      И пиши, пиши, художник,
      Как ручей журчит в глуши!

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