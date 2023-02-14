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Разгон Учредительного собрания/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Продолжение цикла «Настоящая игра престолов». В этом выпуске речь о предыстории Учредительного собрания и событиях января 1918-го года, ознаменовавших конец его существования. Видео опубликовано на площадках Дмитрия Пучкова в 2017-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #1917film

Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LVOebe-aYvs
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