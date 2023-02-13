Российские Вооруженные силы нанесли за последние месяцы мощные удары по энергетической структуре Украины, чтобы парализовать ее военную промышленность и лишить ВСУ возможности перебрасывать к линии фронта свежие подкрепления и поступающее из-за рубежа оружие. В результате серьезные проблемы с электричеством возникли и в украинских городах. Официальные власти Киева и подведомственные им СМИ бодрятся, всячески делая вид, будто больших проблем нет, что победа якобы не за горами и нужно лишь немного потерпеть.

О том, что на самом деле происходит сейчас на Украине, сообщает, английская газета Guardian, напечатавшая на днях письмо украинского писателя Андрея Куркова, живописно повествующее, каково сейчас жителям «незалежной» жить без света. Понятно, что англичане поместили его признание с целью показать «мужество простых украинцев, отражающих агрессию России», на самом же деле описание этой драмы — суровый приговор режиму Зеленского, который продолжая войну, обрекает население страны на страдания.

«Украина вступила в 2023 год, словно заходя в темную комнату, где невозможно включить свет, — пишет Курков. — Вроде и окна есть, но и за ними темнота. Надо ждать рассвета или восстановления энергоснабжения. Пока нет ни того, ни другого, темнота провоцирует чувство глубокой усталости…. Во время отключения электричества аккумуляторы, питающие фонари и лампы, перестают работать примерно за полчаса до того, как снова включают электричество. Дальше — кромешная тьма, которая кажется еще более густой, чем в первый раз, когда погас свет, — та «ранняя» тьма, с которой еще можно было как-то справиться.

Эти получасовые периоды непроглядной тьмы, во время которых человек чувствует себя совершенно беспомощным, самые тяжелые как психологически, так и физически. Время тянется до бесконечности — пространство сжимается и становится ужасно тесно. Вы чувствуете острый голод и желание спать. Ваши мышцы теряют силу, а физические движения требуют энергии, которой больше нет…

В полной темноте, без дополнительных источников энергии человек действительно становится беззащитным. У вас может быть свеча, но она дает достаточно света, чтобы увидеть свой страх в зеркале, свое внутреннее состояние, написанное на вашем лице, наполняющее ваши глаза. Ведь электричество позволяет общаться с родными и близкими и окружающим миром в целом. С помощью свечи нельзя общаться, кроме как подать сигнал из окна — «Я жив!».

Чувство беспомощности беспокоит многих, и по мере того, как периоды темноты затягиваются и становятся все более частыми, а батареи и повербанки (power bank, мобильное зарядное устройство, которое имеет разъем USB для подключения гаджетов – прим.авт.) уже не в силах бороться, люди обращаются друг к другу за советом, как справиться. Обмениваются информацией о новых, более мощных повербанках и аккумуляторных батареях, о светодиодных лампах, которые долго работают от повербанков с более яркими лампочками, которые позволяют читать книги. Также есть совет по приему витамина D. Судя по всему, нехватка этого витамина усугубляет депрессию — ключевую опасность для людей, регулярно оказывающихся в полной темноте. Полная темнота — когда ничего и никого не видно — заставляет больше думать о себе. Вы уделяете больше внимания физическим проблемам и чаще слышите свой внутренний голос — тревожный и придирчивый… Многие родители мечтают, чтобы их дети научились жить без интернета, но общение в темноте не самое приятное, а дети и свечи никогда не бывают безопасным сочетанием…».

Но в заключение своего письма его автор, как видно поняв, что нарисовал слишком уж мрачную картину, за которую СБУ его по головке не погладит, начинает патриотично бодриться: «Вскоре, когда дни станут длиннее, а ночи короче, сама природа придет на помощь украинцам, депрессия которых усугубляется темнотой и отсутствием электричества. Если к этому добавить хорошие новости с фронта, украинцам будет легче переключиться на более оптимистичный, весенний лад…».

Весна действительно приближается, и ночи на самом деле становятся короче, но «хороших новостей с фронта» жители оккупированной неонацистами Украины вряд ли дождутся. Неизбежное поражение киевской хунты уже признают многие даже на Западе.

А потому продолжение бессмысленного сопротивления ВСУ и кровопролитная война «до последнего украинца», чего требуют США от Зеленского, лишь множат страдания мирного населения.

Однако писатель в статье для Guardian все-таки сильно приукрасил ситуацию, сведя все проблемы к неудобствам и проблемам чисто психологического характера. На самом деле дела обстоят гораздо хуже, и во всех отношениях.

Еще в ноябре газета New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Киев начал подготовку к «тотальной эвакуации» из-за проблем с электроэнергией, указав, что столицу должны покинуть около 3-х миллионов человек. Повального бегства пока не произошло, но паники такое предупреждение добавило изрядно.

«Отключают сейчас на неопределенное время — могут на пару часов, а могут сразу на 5-6. У меня дома еще ничего, вот у коллеги в выходные света не было 20 часов из 24. Но вырубается же не только свет, вода тоже сразу отключается. У нас в многоэтажках она подается электронасосами. И даже когда энергию начинают подавать, и крана бежит какая-то муть… Очереди за питьевой водой вырастают почти во всех районах города», — поделился с корреспондентом aif.ru Денис, житель Киева, продюсер по профессии.

Очень большие проблемы в магазинах, отмечает он. Вместе со светом «на районе» выключаются и все холодильники, кассы. Многие поставили дизельные генераторы и продолжают работать даже во время отключения света. Покупатели бродят по залу с фонариками, а потом, когда у кассы собирается очередь, кассовый аппарат включают минут на 5, чтобы отпустить покупателей. А проблемы с банкоматами и терминалами оплаты практически у всех, ведь вместе со светом пропадает и интернет.

«С ума сойти, никогда бы не подумал, что буду знать цены на газовые примусы, которые можно хоть как-то в простой квартире использовать! Большой (12 литров) газовый баллон с конфоркой стоит примерно 170 долларов, маленький (5 л) уже 140 баксов. Дорого, конечно, но хоть сколько-то можно питаться горячей едой», — признался корреспонденту киевлянин Алексей.

Частные дома оборудуют — кто побогаче — генераторами, остальные — буржуйками. Повезло тем, у кого стоит твердотопливный котел для обогрева дома. Но тут возникают проблемы с дровами, бензином и т. п. Прошлой зимой машина дров стоила 4-5 тыс. грн, сейчас уже дешевле 10 тыс. трудно найти. Многие лесничества вообще отказываются отгружать товар, ссылаясь на нехватку дров.

Однако в Киеве есть места, где свет не выключается вообще, сетуют местные жители. Например, в Печерском районе, где расположен правительственный квартал. Свет есть и в элитных жилых комплексах, так что страдать проходится в основном, простым украинцам. А вот те, кто вовлек страну в братоубийственную бойню, по-прежнему жируют.

«Украинцы, — констатирует американское издание Foreign Affairs, — уже привыкли к веерным отключениям, но электричества на Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания.

После 11 месяцев боевых действий и четырех месяцев непрекращающихся российских ударов по объектам украинской электроэнергетики, продолжает издание, национальная электросеть с каждым днем все больше приближается к полному коллапсу. Россия наносит удары по электростанциям, подстанциям и прочим важным объектам энергетической инфраструктуры страны. Новые удары могут привести к полному краху украинской электроэнергетики», — считает Foreign Affairs.

При этом состоянии надвигающегося коллапса Единая европейская энергетическая платформа, которая фиксирует все перетоки внутри ЕС и через его границы, отмечает, что Украина продолжает поставлять электричество своим западным соседям, причем в весьма внушительных объемах.

Ни в один из дней после начала спецоперации своим западным соседям из Украины не прекращались поставки электроэнергии. Даже сейчас в Венгрию, например, уходит по 500-600 мегаватт в час. А это значит, что власти нагревают на этом руки, в то время как украинцы сидят без света и воды.

Но вину за происходящее возлагают на население. Так, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов в эфире украинского телеканала NewsOne заявил, что его соотечественники сами виноваты в своих бедах. «Народ Украины сам виноват в своих бедах! Давайте разберемся. Люди с 90-х занимаются полной ерундой, голосуя на выборах за одних и тех же политиков. А потом еще и удивляются, почему они так плохо живут», — указывает он. По его словам, люди являются источником всех проблем, а украинцы заслуживают то правительство, которое они себе постоянно выбирают.

Однако, оказавшись в плену у террористической хунты, захватившей в 2014 году власть в результате кровавого государственного переворота, народ Украины сам уже не в состоянии ничего изменить. К тому же многие оболванены тотальной русофобской пропагандой. А потому пока власть неонацистов над страной не будет отвергнута, страдания простых жителей Украины будут продолжаться. А мрак над страной — только сгущаться.





