Об отставке правительства Молдавии
Об отставке правительства Молдавии
Вчера днем премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своей отставке.
По ее словам (https://t.me/newsmakerlive/41432), причиной стало отсутствие поддержки правительства со стороны молдавских граждан, а также то, что теперь у молдавский политики должны быть другие приоритеты, а именно — оборона и безопасность.
Бросается в глаза то обстоятельство, что отставка Гаврилицы и правительства Молдавии произошла буквально на следующий день после визита экс-премьера в Брюссель, где проходил Саммит ЕС.
Некоторые министры на фоне слухов о потере кресел и вовсе стали вести себя специфично.
Глава МИДЕИ, например, заявил (https://t.me/rusputnikmd/39142), что после поездки в Брюссель заразился COVID-19 и отменил все запланированные мероприятия, не придя даже не экстренное совещание в администрации президента. В это же время министр юстиции отказывался отвечать на расспросы журналистов о своей отставке.
Спустя несколько часов после заявления Гаврилицы, президент Майя Санду представила кандидатуру нового премьера, который, по всей вероятности, будет одобрен парламентом.
Им стал секретарь Высшего совета безопасности Дорин Речан, ранее занимавший пост главы МВД.
В местных СМИ он прославился репрессиями в отношении гражданского общества и журналистов, а также выражением (https://t.me/gagauznewsmd/18508) «тресну головой об асфальт».
Скорость реализации плана по отставке правительства говорит о том, что подобный сценарий рассматривался уже давно и был осуществлен в тот момент, когда это стало необходимо. Разумеется, решение в данном случае принимала не команда Санду, чья марионеточность уже совершенно не скрывается.
Кроме того, власти Молдавии стараются не дать оппозиции время мобилизовать сторонников и развернуть протестную активность с требованием досрочных выборов, поскольку тогда встанет вопрос и об отставке самой Санду.
Хотя попытки уже предпринимаются: оппозиционная партия «Шор», под чьим руководством проходят (https://t.me/rybar/40547) регулярные антиправительственные демонстрации, уже требует распустить парламент и объявить досрочные выборы.
Что будет с Молдавией дальше?
Пока можно предположить, что Молдавии готовят ту же судьбу, что и прибалтийским странам.
На это намекает позиция нового премьер-министра Речана, провозгласившего интеграцию с ЕС одним из главных ориентиров в работе будущего правительства.
В случае с Прибалтикой механизм выглядит так: в стране регулярно сменяется правящий кабинет, действующий в одном и том же политическом ключе.
Неугодные партии (чаще всего — пророссийские) славятся больше громкими заявлениями, чем реальной позицией, а наиболее ретивые активисты либо покинули страну, либо находятся за решеткой.
Вопрос с населением тоже является своего рода «решенным»: большая часть деятельного, пассионарного населения давно покинула Прибалтику.
А те, кто остались, серьезного противодействия силовикам оказать не в состоянии, например, по причине почтенного возраста.
В результате в распоряжении определенной группы интересантов появляются бесхозные территории, формально все еще носящие звания независимых государств, которые можно использовать для реализации целого ряда проектов.
Например, беспрепятственного провоза военной техники или же для освоения многочисленных денежных грантов из бюджета стран ЕС.
https://t.me/rybar/43529 – цинк
Опять правду без цензуры. В Белоруссии уже наговорились правды.
Вот зачем в Мариуполе на мелководье будут строить военную базу ?
Сказали бы правду.