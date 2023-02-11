Применение StarLink в зоне боевых действий
Применение StarLink в зоне боевых действий
StarLink – проект американской компании SpaceX, который предусматривает предоставление доступа к широкополосному интернету в любой точке планеты. С появлением спутниковых терминалов StarLink у противника в первую очередь значительно улучшилась и стала доступной спутниковая связь. Кроме этого дополнительно появились такие возможности:
- доступ удаленных абонентов к Электронной коммутационной сети;
- открытый и защищенный VoІР-телефонная связь в единой номерной системе абонентов ВСУ;
- открытая и защищенная передача данных для функционирования автоматизированных систем управления ВСУ;
- организация видеоконференцсвязи;
- организация документооборота;
- организация передачи данных между сайтами в системе транкинговой связи по технологии IP Site Connect;
- доступ к сети интернет.
Данная технология отличается от VSAT (применение одного спутника на геостационарной орбите) применением нескольких тысяч низкоорбитальных спутников, что увеличивает скорость передачи и устойчивость системы в целом. Простота настройки и быстрота развертывания комплекта, при условии возможности подачи электропитания открытого пространства – позволяет любому желающему развернуть станцию StarLink и выйти на связь. Также к преимуществам можно отнести высокую скорость передачи данных и небольшие габаритные размеры комплекта. Однако накрытие антенны StarLink защитной сеткой зеленого цвета 60% плотности и более (непрозрачной пленкой) – снижает скорость до 45 – 60 Мбит/с, но этого достаточно для обеспечения потребностей узлов связи, определенных должностных лиц пунктов управления и значительно уменьшает трудозатраты по предоставлению интернет ресурса по сравнению с развертыванием радиорелейных интервалов и существенно не влияет на качество связи. В некоторых подразделениях ВСУ станции StarLink устанавливали на автомобильную технику для обеспечения связи в движении. Во время движения до 60 км/ч скорость передачи уменьшалась, но была достаточной чтобы станция обеспечивала связь.
Среди недостатков станций StarLink – нестабильная передача данных, что, скорее всего, является следствием неполного развертывания системы, короткий кабель электропитания, поэтому без наличия дополнительных средств – вынесения станции за пределы пунктов управления ограничивается расстоянием до 20 метров, постоянно включенный Wi-Fi, что в большинстве случае является более демаскирующим средством чем работающая станция спутниковой связи, фиксированный IP-адрес позволяет идентифицировать устройство. Кроме того, одним из демаскирующих признаков работы StarLink является нагрев антенного устройства в связи с чем возможно определить местоположение антенны в инфракрасном спектре света (с помощью тепловизора), но с повышением температуры окружающей среды, такая вероятность значительно уменьшается.
Исчезновение связи во время ухудшения погодных условий (дождь, гроза) и во время значительного увеличения плотности облаков в направлении ориентирования станции. Для того, чтобы легко подключаться к спутникам, над терминалом должно быть открытое пространство шириной сектора около 100о. Препятствием считаются кроны деревьев, столбы, кусты, строения, крыша, дымоход, башни и линии электроснабжения, и тому подобное. Это важно знать для того, чтобы легче было выявить и уничтожить эту станцию. Настройка терминала осуществляется через загрузку приложения StarLink на свой смартфон через Play Market для Android или AppStore для iPhone. Но если противник находится в зоне, где нет покрытия мобильного оператора, то он не сможет загрузить приложение, а значит и установить StarLink.
По окончании настроек можно подключать оборудование через Wi-Fi с использованием указанного пароля сети. Вернитесь к приложению, чтобы проверить подключение терминала к спутникам. Антенна может двигаться, чтобы настроиться на один из доступных спутников на орбите. Это может занять несколько минут. После того, как программа сообщит об успешном соединении можно использовать доступ к сети Интернет. После первых непрерывных 12 часов работы терминал накапливает статистику, которую можно увидеть в удобной визуализации в мобильном приложении или в веб приложении (на адресе 192_168_100_1 терминала). Там красным цветом будут обозначены потери сигналов спутников, то есть помехи.
Там же можно будет увидеть предупреждение от терминала, как часто ожидается потеря сигналов спутника, а значит и связи. После перемещения или выключения терминала (даже просто повернули на какой-то угол) статистика будет строиться заново следующих 12 часов. При первом развертывании комплекта он может потребовать обновления прошивки (firmware), которое происходит автоматически. При этом терминал не всегда перезагружается самостоятельно. Время от времени необходимо выключать и включать терминал или перезагружать его через мобильное или веб приложение.
SpaceX рекомендует первое включение терминала делать исключительно с родным оборудованием (WiFi router из того же комплекта). Дать по меньшей мере 30 минут поработать после завершения загрузки системы. После чего проверить отображаются ли предупреждения об ошибках в мобильном или веб приложении. При необходимости выключить и повторно дать поработать 30 минут после включения.
Как и в других гражданских системах спутниковой связи наиболее уязвимым местом остаются наземные станции сопряжения (HUB).
После настройки антенны и установки доступа к сети Интернет, комплект сразу маскируют. Демаскирующими признаками терминала являются электромагнитное излучение, излучение тепла, характерные форма и размеры.
Для того, чтобы скрыть характерные форму и размеры станции спутниковой связи от визуальных средств разведки ВСУшники делают следующее:
- устанавливают или вкапывают антенну терминала в углубление размерами, которые бы обеспечивали открытое пространство над антенной шириной сектора не менее 100⁰. Если углубление сделать невозможно, они делают бруствер из земли, камней, мешков с песком и т. п;
- накрывают углубление маскировочной сеткой, сделав маскировочную привязку к местности (цвет, форма, углы, линии);
- проволоку прикапывают грунтом или накрывают малозаметным материалом;
- защищают место размещения антенны от животных и людей малозаметным, но действующим ограждением.
Противник старается избегать размещения включенного терминала ближе чем в 5 км от наших позиций. Для скрытия демаскирующих признаков в инфракрасном спектре абонентский терминал маскируют полипропиленовым материалом (или обычным карематом). По результатам исследований, а именно замеров скорости соединения с применением маскировочных средств и без, можно утверждать, что маскировка полипропиленовыми материалами не влияет на качество выходного канала. На нисходящий канал маскировка воздействует ограничением скорости от 10% – 15% при некоторых углах антенны, до статистически незаметного. Этот результат значительно лучше распространенный метод маскировки стеклом.
Маскировка от наблюдения в инфракрасном диапазоне считается целесообразной только при отсутствии других источников теплового излучения, в городских условиях – нецелесообразно из-за наличия большого количества объектов с похожим профилем излучения. Дополнительных исследований требует режим прогрева антенны для избавления от снега и льда и вопрос наличия характерных разведывательных признаков Wi-Fi сети по умолчанию.
В ходе ведения боевых действий критически важна маскировка Wi-Fi сети. Для этого противник переименовует Wi-Fi сеть (SSID) во время ПЕРВОГО подключения и вводит пароль. Если этого не сделать, то возникает высокий уровень риска определения положения сети STARLINKXXX. Взломать несложный пароль доступа к сети и перехватывать данные тоже вполне реально.
https://telegra.ph/Primenenie-StarLink-v-zone-boevyh-dejstvij-02-11 – цинк
Стоит отметить – о том, что данная система будет применяться в военных целях в данном блоге говорилось еще в 2020-м году.