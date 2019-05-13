Сводки от ополчения Новороссии 13 мая 2019
- 11:15 Боевое применение танков на Донбассе.
- 08:55 Экс-глава «ООС» рассказал, как быстро украинские военные смогут попасть в котёл на Донбассе (ВИДЕО).
- 08:30 ВСУ обстреляли ЛНР из миномётов и гранатомётов.
Боевое применение танков на Донбассе
Обзорный материал посвященный опыту применения танков в ходе боевых действий на Донбассе. Основной акцент в материале сделан на кампаниях 2014 и 2015 года.
Боевое применение танков на Донбассе
Танки сыграли огромную роль в ходе боевых действий на Донбассе. Обе стороны активно применяли главную ударную силу сухопутных войск, и превосходство в тяжелой бронетехнике предопределяло развитие события в пользу сторон на протяжении активной стадии конфликта. Фактически, война на Донбассе стала самым массовым применением танков на постсоветском пространстве.
В наследство от СССР Украине досталось без малого 6500 танков различных типов: Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80. Однако значительная часть машин была попросту продана за рубеж.Танк Т-72 не особо нуждается в рекламе, поэтому основная масса танков этого типа была быстро испарилась со складов ВСУ. Танки типа Т-55/62 также массово продавались, как правило в африканские страны. Более того, оставшиеся на вооружении украинской армии танки как правило находились в ужасающем состоянии. Поставленная на хранение техника зачастую фактически не обслуживалась. Не намного лучшим было состояние танков, находившихся в войсках. Значительная часть бронетехники ВСУ была просто банально разворована целиком, либо разобрана на запчасти.
Тем не менее, к началу 2014 года, в составе ВСУ числились 2 танковые бригады (1-я ОТБр в Черниговской области и 17-я ОТБр в Кривом Роге), кроме того, танковые батальоны числились в составе 7 механизированных бригад, а также в состав 128-й горно-пехотной бригады. Танковый батальон 30-й механизированной бригады был усиленным, в его состав в ходили три танковые роты по 13 машин и машина комбата, в остальных танковых батальонах механизированных бригад числилось по 30 машин. Однако, реальный состав подразделений был значительно меньше положенного по штату.Основным танком ВСУ являлся Т-64, как правило модификации БВ. В составе 1-й ОТБр имелись танки Т-64БМ «Булат»(чуть больше 70 машин ), однако их не хватило даже на укомплектования всех батальонов бригады, 3 танковый батальон был смешанного состава, в нем присутствовали танки Т-64.
Возвращение Крыма и приведение ВСУ в боевую готовность застало украинские танки в ужасающем состоянии. В 17-й танковой бригаде из Кривого Рога, где при плановом осмотре 20 марта 2014 года в боксе сгорели сразу 7 танков Т-64 Б/БВ. Исправной техники не хватало.К августу 2014 бригада смела выставить на Донбассе только одну ротно-тактическую группу.Подобные проблемы наблюдались и в танковых батальонах механизированных бригад.
Сгоревший в Кривом Роге Т-64Б
Тем не менее, к маю 2014 усилиями волонтеров и военных танковые подразделения приобрели более или менее боеготовый вид. Танки в состав войсковых соединений выгребали откуда только можно. Доходило до вопиющий случаев. Так, в состав национальной гвардии Украины были включены 10 машин Т-64Б1М, которые предназначались для поставки в Демократическую Республику Конго. Естественно, подобные мероприятия не пошли на пользу экспортной политике украинского ВПК.
На первом этапе войны – штурм Славянска, зачистка северного Донбасса – танки использовались достаточно примитивно. В основном их применяли как средство поддержки пехоты при блокировании и прочесывании местности, для сопровождения колонн, охраны и обороны блок-постов в качестве дальнобойных и маневренных огневых средств. В мае 2014 танковых атак ВСУ зафиксировано не было. В ходе попытки взять штурмом пригород Славянска Семеновку украинские военные применили танки для поддержки пехоты и подразделений аэромобильных войск, атакующих позиции ополчения. Стоит отметить, что защитники Славянска встретили бронетехнику ВСУ огнем из всех имеющихся противотанковых средств. Использовались ПТРК, РПГ и даже противотанковые ружья времен Великой Отечественной войны. Конечно, эффективность применения ПТРов по танкам ВСУ была практически равна нулю, но противотанковые ракетные комплексы и гранатометы представляли для танков ВСУ вполне реальную угрозу. Отсутствие мотивированной пехоты не позволило украинским военным выполнить поставленную им задачу. Танкисты, оставшись без пехотного сопровождения, справедливо опасались поражения огнем из противотанкового вооружения из жилой застройки. Штурм Семеновки провалился.Однако уже 19 июня под Ямполем применение танков по сути передавило оборону ополченцев.В результате ввода в бой танковой роты из состава 24-й механизированной бригады, ВСУ удалось рассеять батальон ополчения, что стало одним из их самых крупных успехов в период осады Славянска. На руку украинской армии играла слабая оснащенность ополчения противотанковыми средствами, а также практическое отсутствие бронетехники в подразделениях формирующихся ВСН на передовой.
Танки 24-й механизированной бригады поддерживают атаку 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ
Во многом, благодаря применению танков ВСУ смогли окружить Славянск, что привело к его падению. Противостоять на открытой местности тяжелой бронетехнике, поддерживаемой ударами с воздуха, ополчению на тот момент было нечем. Но уже на этот период боевых действий стали проявляться недостатки в организации боевого применения сухопутных войск Украины, впоследствии приведшие к их краху в летних котлах. Наряду с низкой надежностью техники, огромные проблемы имелись во взаимодействии между родами войск, а также в подготовке личного состава.Слабая мотивация украинской пехоты проявилась еще в период боев под Славянском, и впоследствии стала настоящим бичом ВСУ.
Бронетехника ВСУ в районе Северска. Июнь 2014
Насыщение ополчения противотанковыми средствами и появление у него бронетехники привело впоследствии к существенному росту потерь среди украинских танков. Первая машина была потеряна 17 июня 2014 года в ходе боя у поселка Металлист. Во время попытки деблокировать окруженных бойцов «Айдара» во главе с известной Надеждой Савченко, был поврежден огнем Т-64 128-й горно-пехотной бригады, экипаж бросил машину и она досталась бойцам ополчения ЛНР в качестве трофея.
Танк 128-й горно-пехотной бригады, захваченный ополчением ЛНР у поселка Металлист
Первые случаи применения танков ополчением были зафиксированы еще в первой половине июня 2014. Так, в 12 июня три машины попали на видео во время движения через Снежное и Макеевку в Донецк. Первоначально ополчение Донбасса использовало только танки Т-64.Кроме того, имело место попытка использования танка ИС-3, ранее использовавшего в качестве мемориала, однако машина уже в начале июля 2014 была захвачена ВСУ.
Т-64 ополчения в Снежном
Первый известный случай боевого применения танков ополчением был отмечен 26 июня 2014. В этот день подразделения ополченцев при поддержке 2 танков атаковали и уничтожили блокпост 95-й аэромобильной бригады ВСУ под Славянском. В ходе боя были уничтожены два украинских БТРа. Военнослужащие ВСУ пытались уничтожить атакующие их танки ДНР из противотанковых гранатометов, однако безуспешно. Динамическая защита выдержала все попадания. К сожалению, двух имевшихся у ополчения машин оказалось недостаточно для предотвращения окружения Славянска. Кроме того, после того, как основные ведущие в город дороги были перерезаны ВСУ, машины стали испытывать дефицит боекомплекта. Впоследствии, оба танка были потеряны при выходе отряда Стрелкова из Славянска.
Оторванная башня уничтоженного Т-64БВ ополчения, Славянск, 5 июля 2014 года
После выхода отрядов Стрелкова из Славянска, используя превосходство в танках и авиации ВСУ развернули масштабное наступление на Донецк и Луганск, в короткие сроки захватив обширные территории Республик.Преимущественно равнинная местность региона – идеальное место для отработки танковых «клиньев» не обладая на тот момент достаточным количеством бронетехники и противотанковых средств, ополчение было вынужденно оставить большое количество населенных пунктов. Танковые подразделения ВСУ легко преодолевали слабую в противотанковом отношении оборону ополчения.
Т-64БВ ВСУ, лето 2014
Основной задачей украинской армии на этом этапе стал возвращение контроля над границей Республик с РФ. Подразделения ВСУ продвигались вдоль российской границы, и казалось, что вопрос об отсечении ДНР и ЛНР будет решен в ближайшее время. Однако, вскоре у ВСУ начались ощутимые проблемы. Подразделения ДНР и ЛНР начали атаковать растянувшиеся коммуникации ВСУ, создав им весьма ощутимые проблемы. По украинской армии начала массировано работать артиллерия ополчения, нанося противнику ощутимые потери. 11 июля артиллерийским огнем под Зеленопольем были уничтожены позиции ВСУ. Украинская армия потеряла десятки солдат погибшими и большое количество техники 24-й и 72-й механизированных и 79-й аэромобильных бригад. Среди уничтоженной техники оказался танк Т-64БВ, чей боекомплект сдетонировал при попадании. Машину фактически разорвало на куски. Двумя днями ранее в районе того же Зеленополья был уничтожен первый танк ВСУ на Донбассе, чья потеря была подтверждена документально. Уже к середине июля снабжение группировки ВСУ у российской границы было фактически перерезано, образовался так называемый Южный котел. Техника ВСУ уничтожалась как огнем противотанковых средств, так артиллерией. Зачастую бойцы окруженных украинских подразделений передавали свою технику ополчению в обмен на выход из котла. Фактически, в общей сложности танковые подразделения 24-й и 72-й механизированных бригад, участвующие в попытке взять под контроль границу,перестали существовать. За июль-август в боях у российской границы были уничтожены как минимум 36 танков, еще несколько стали трофеями ополчения ДНР и ЛНР.
Оторванная башня Т-64БВ ВСУ
Действия ВСУ не ограничивались боями у границы. В 20-х числах июля подразделения 93-й механизированной бригады, также используя танки, деблокировали аэропорт Донецка, заняв Пески и Авдеевку. Однако при этом два танка были уничтожен огнем ополчения ДНР, еще одна машина была повреждена и стала его трофеем.
На луганском направлении танки ВСУ активно участвовали в проводке колонн к блокированным в местном аэропорту сослуживцам. Именно там действовали подразделения 1-й танковой бригады ВСУ на танках Т-64БМ «Булат». Бои под Луганском стали «боевым крещением» распиаренного детища украинской танковой промышленности.13 июля в ходе проводки колонны подразделения ВСУ попали в подготовленную засаду в районе поселка Роскошное, отсеченные от пехоты танки 1-й ОТБр «Булат» подверглись обстрелу из РПГ с короткой дистанции. Одна машина была уничтожена, что стало первой потерей танка этой модели.
Подбитый у Роскошного Т-64БМ «Булат». 13 июля 2014
В 20-х числах июля начался прорыв ВСУ в районе Георгиевки-Новосветловки-Хрящеватого. В операции участвовали подразделения 1-й ОТБ, 80-й аэромобильной, 30-й механизированной, 128-й горно-пехотной бригад, батальон «Айдар», а также часть 24-й механизированной бригады, избежавшая отправки в район границы с РФ. Мощный бронетанковый кулак обеспечил успех прорыва. Луганск оказался в полуокружении.Ополчение ЛНР постоянно переходило в контратаки, также активно применяя танки. В результате ожесточенных встречных боев наступательный порыв ВСУ был на время остановлен, бои приобрели к середине августа позиционный характер. В ходе наступления ВСУ понесли ощутимые потери в танках, которые уничтожались огнем из РПГ и ПТРК, а также подрывались на фугасах.В частности, было потеряно 4 танка Т-64БМ «Булат». Контратакующие подразделения ЛНР также несли ощутимые потери в танках. Примечательно,что на этом этапе танковых дуэлей практически не происходило, танки как правило уничтожались пехотой.
Т-64БВ ополчения ЛНР
В это же время на территории ДНР шли ожесточенные бои за Иловайск. На это направление ВСУ срочно перебрасывало все имеющиеся резервы. В частности, именно туда была брошена РТГ 17-й ОТБр, насчитывавшая 4 (!) Т-64. В бой шли танковые роты 51-й и 28-й механизированных бригад. В районе Степановки произошли бои с применением танков с обеих сторон, ВСУ лишились 4 танков, ополчение ДНР также потеряло одну машину.
В конце августа 2014 ополчение ДНР и ЛНР перешло в массированное контрнаступление. Наряду с танками Т-64 ополченцы активно применяли танки Т-72. Неготовые к тому сценарию ВСУ потерпели сокрушительное поражение у Иловайска, ожесточенные бои развернулись в районе Георгиевки-Новосветловки. Именно там ВСУ потеряли 5 Т-64БМ «Булат» 1-й ОТБр, еще одна машина стала трофеем ополчения. К 1 сентября была сломлена оборона ВСУ в районе Луганского аэропорта, где были захвачены еще два «Булата». На территории ДНР командование ВСУ экстренно бросало в бой наспех сформированные БТГ. В частности в бой были брошены подразделения 92 -й механизированной бригады, до войны фактически готовившейся к расформированию. Однако подразделение было разгромлено еще на марше, потеряв при этом всю технику. Фактически контрнаступление ополчения привело к разгрому украинкой армии. Только танков за конец августа-начало сентября было уничтожено свыше 40, полтора десятка машин стали трофеями Республик и пополнили их танковый парк. Не все уничтоженные танки ВСУ были подбиты огнем противника. Часть машин была подорвана экипажами при отходе. Тем не менее, ополчение также понесло ощутимые потери. В частности, зафиксировано уничтожение как минимум 12 танков с их стороны за этот период.
Уничтоженный в районе Хрящеватого Т-64БМ ВСУ
После заключения первых минских соглашений применение танков на Донбассе резко сократилось. Исключение составлял район донецкого аэропорта. ВСУ активно использовали танки в качестве огневой поддержки при обороне донецкого аэропорта, кроме того их применяли для сопровождения колонн, осуществлявших ротацию личного состава защищавших аэропорт киборгов,что еще более увеличило потери украинского танкового парка. Танки ополчения использовались для подавления огневых точек ВСУ при его, осаде. Кроме того, зачастую колонны техники ВСУ, выдвигавшиеся к ДАПу попадали под огонь танковых орудий, неся при этом существенные потери. Использование танков для поддержки штурмовых групп, постепенно обкладывающих воздушную гавань Донецка, стоило ДНР осенью 2014 года как минимум пяти танков, подбитых артиллерией ВСУ, а также противотанковыми средствами оборонявших ДАП «киборгов».
Танк батальона «Сомали»
Танки активно применялись ополчением для поддержки штурма Нового терминала в январе 2015 года и при отражении контратак ВСУ. Украинские военные также активно использовали тяжелую бронетехнику. Ее главной задачей была организация прорыва в блокированным в Новом терминале «киборгам». Стоит отметить, что в этих боях ВСУ порой удавалось добиться успешных результатов. Так, в районе Путиловского моста танки ВСУ сумели уничтожить три танка батальона «Сомали», ожидавших подвоза боекомплекта и находившихся без снарядов. Тем не менее, контратаки ВСУ в целом провалились. Атакующие пехота и бронетехника украинской армии попадали под интенсивный огонь артиллерии ополчения и были вынуждены с потерями отступать на исходные позиции. Всего в районе донецкого аэропорта были уничтожены 6 украинских танков, еще 4 стали трофеями ДНР.
Последней операцией на Донбассе, в которой применялось значительное количество танков,стало сражение за Дебальцево. В основном, танки использовались украинской стороной в качестве огневых точек на опорных пунктах, и стоит отметить, попили немало крови подразделениям республик.
Ополчение также активно применяло танки.К этому моменту силовики ДНР и ЛНР переживали мучительную стадию процесса перехода от ополчения к регулярной армии. Да, к началу 2015 года Республики располагали значительным количеством бронетехники, немыслимым для 2014 года. Однако существовали огромные проблемы с подготовкой личного состава, зачастую отвратительно функционировало взаимодействие между родами войск. Само по себе насыщение техникой не придало ополчению характера регулярной армии.Кроме того, у ополчения фактически отсутствовал опыт проведения самостоятельных наступательных операций.
В районе Дебальцево подразделения ДНР и ЛНР были вынуждены атаковать подготовленную оборону ВСУ, которые готовили эти позиции к обороне с лета 2014. Фактора внезапности на этот раз не было. На ряде участков украинские военные оказывали крайне упорное сопротивление. В частности, в районе Санжаровки, в течении 21-28 января ВСУ отразили три попытки захватить свои позиции. Пожалуй консистенцией проблем подразделений ЛНР и ДНР стали события 25 января на опорном пункте «Валера», где пехота ВСУ сумела уничтожить 3 танка батальона «Август», пошедшие в атаку без поддержки пехоты. Серьезные потери понесли танкисты Республик в ходе боев за Редкодуб. Тем не менее, именно применение танков позволило ополчению взять мощный укрепрайон противника.
Несколько танков ополчения подорвались на минах при штурме Углегорска, взятие которого, тем не менее, стало первым крупным успехом в ходе боев за Дебальцево. Обе стороны к этому моменту испытывали дефицит боеспособной бронетехники.Ввод в бой одной танковой роты переломил ход событий в пользу ополчения. Танки использовались в ходе боев, подавляя огневые точки украинской армии.После замыкания кольца окружения в районе Логвиново, танки ДНР и ЛНР активно участвовали в отражении деблокирующих ударов ВСУ. В этих боях были потеряны несколько машин, однако большинство из них были уничтожены огнем украинской артиллерии. Тем не менее, попытки украинской стороны деблокировать окруженных коллег оказались безуспешными. Танки ВСУ шли в атаку без налаженного взаимодействия с пехотой и артиллерией, что неминуемо приводило к их провалу.
Бои за Дебальцево стоили республикам существенных потерь в танковом парке. В ходе этих боев было потеряно свыше 30 машин (более трети общих потерь ДНР и ЛНР в танках за все время войны). Высокий уровень потерь с технике был обусловлен проблемами во взаимодействии между родами войск. Штурмующие украинские опорные пункты без пехотной поддержки танки зачастую оказывались легкой добычей украинской пехоты. Кроме того, значительная часть машин была потеряна от артиллерийского огня ВСУ. Украинская армия лишилась в боях примерно двух танковых батальонов, причем свыше 20 машин стали трофеями ополчения.
Танк ополчения поддерживает атаку пехоты под Дебальцево
После окончания боев за Дебальцево обе стороны крайне ограниченно применяли танки в боевых действиях. В первую очередь это обусловлено действиями минских соглашений, предусматривающих отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Тем не менее, обе стороны периодически применяют главную ударную силу сухопутных войск для обстрелов позиций противника, после чего танки отводятся в тыл. И в ВСУ, и в Народной Милиции ДНР и ЛНР танковые батальоны служат мобильными резервами на случай обострения обстановки на линии соприкосновения.
Т-64БВ 72-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке, февраль 2017 года
Война на Донбассе стала крупнейшим по количеству задействованной бронетехники вооруженным конфликтом на постсоветском пространстве. В ходе боевых действий ВСУ, только на основе подтвержденных фотографиями и видеозаписями данных, потеряли 184 танка,еще 48 достались ополчению в качестве трофеев.В числе потерь украинских танков оказались как минимум 18 Т-64БМ «Булат» еще 3 «Булата» достались ополчению в качестве трофеев. Существенные потери понесли и ополченцы.Они составили не менее 88 танков.Еще 5 танков,включая один ИС-3 стали трофеями ВСУ. Есть основания полагать, что реальные цифры потерь сторон оказались еще выше.
Тем не менее, несмотря на высокие потери, танки сыграли ключевую роль в ходе активной стадии боевых действий на Донбассе. Применение ВСУ танковых подразделений привело к тому,что под их контролем оказалась значительная часть территории ДНР и ЛНР. Республики оказались на грани поражения. Напротив, после того, как ополчение массировано применило танковые подразделения при контрнаступлении в августе 2014 года, группировка ВСУ оказалась фактически разгромлена. Танковые подразделения ДНР и ЛНР стали одним из ключевых инструментов во взломе обороны украинской армии в ходе боев за Дебальцево зимой 2015 года. Опыт войны на Донбассе показывает,что танки по прежнему остаются главной ударной силой сухопутных войск, и способны, при грамотном применении, решать исход крупных боевых операций.
http://anna-news.info/tanki-v-boyah-na-donbasse/ – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Экс-глава «ООС» рассказал, как быстро украинские военные смогут попасть в котёл на Донбассе (ВИДЕО)
На возврат Донбасса военным путём Киеву понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий так называемой операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Как сообщала «Русская Весна», Порошенко сменил командующего «ООС» и вместо Сергея Наева им стал Александр Сирский.
Итак, Наев утверждает, что Непосредственно на военные действия времени уйдёт — меньше суток.
Главное, по его словам, в таком случае — очень быстро дойти до границы с Россией и там закрепиться.
А на «освобожденной территории» сразу же должны начаться «специальные мероприятия» в исполнении нацгвардии, нацполиции и других силовых структур. Такие планы и сроки озвучил Наев в эфире телеканала «1+1».
Почему же не идут до границы? По словам экс-командующего, перед украинскими военными сейчас не стоит задача силовым путем захватить всю территорию Донбасса.
«Ведь государство определило, что основной путь получения нашей победы — политико-дипломатический», — сказал Наев.
Наев также утверждает, что у армий республик есть планы наступательных действий на Донбассе. «Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предусматриваем ответные действия — на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать», — добавил он.
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На видео с 03:55
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ВСУ обстреляли ЛНР из миномётов и гранатомётов
Киевские каратели девять раз за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Смелое, Желобок, Веселая Гора и поселка Голубовское.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ и автоматических станковых гранатомётов АГС.
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