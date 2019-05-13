Сводки от ополчения Новороссии 13 мая 2019

На возврат Донбасса военным путём Киеву понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий так называемой операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.

Как сообщала «Русская Весна», Порошенко сменил командующего «ООС» и вместо Сергея Наева им стал Александр Сирский.

Итак, Наев утверждает, что Непосредственно на военные действия времени уйдёт — меньше суток.

Главное, по его словам, в таком случае — очень быстро дойти до границы с Россией и там закрепиться.

А на «освобожденной территории» сразу же должны начаться «специальные мероприятия» в исполнении нацгвардии, нацполиции и других силовых структур. Такие планы и сроки озвучил Наев в эфире телеканала «1+1».

Почему же не идут до границы? По словам экс-командующего, перед украинскими военными сейчас не стоит задача силовым путем захватить всю территорию Донбасса.

«Ведь государство определило, что основной путь получения нашей победы — политико-дипломатический», — сказал Наев.

Наев также утверждает, что у армий республик есть планы наступательных действий на Донбассе. «Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предусматриваем ответные действия — на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать», — добавил он.

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