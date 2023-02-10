Хасавюрт и его последствия/Евгений Норин и Егор Яковлев
Продолжение цикла о Первой Чеченской войне. В этом выпуске Евгений Норин рассказывает о событиях, предшествовавших Хасавюртовским соглашениям; о том, что происходило на территории Чечни после этого, а также о роли в той истории Александра Лебедя и Бориса Березовского.
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Все видео цикла: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZeMMOYUu9Hgo1gaYS_PO5yh
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