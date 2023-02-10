Главная » Видео, История

Хасавюрт и его последствия/Евгений Норин и Егор Яковлев

20 0

Продолжение цикла о Первой Чеченской войне. В этом выпуске Евгений Норин рассказывает о событиях, предшествовавших Хасавюртовским соглашениям; о том, что происходило на территории Чечни после этого, а также о роли в той истории Александра Лебедя и Бориса Березовского.
#цифроваяистория #егоряковлев #ЕвгенийНоринЦИ #перваячеченская

Все видео цикла: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZeMMOYUu9Hgo1gaYS_PO5yh

Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yIPflD4V3fw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Scofield: арест Д. Захарченко и конфликт интересов спецслужб. Часть IV
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 октября 2015
Хасавюртовская Россия . Двадцать лет назад позорной капитуляцией закончилась первая чеченская война
Покоритель Кавказа. Александр Иванович Барятинский

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru