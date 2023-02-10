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Прогноз сценариев для России на 2023 год

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ldw3JWwuGBw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 784 752
    loko 24 мин. назад

      Интересно.Иногда слушаю прогнозы Андрея Школьникова. Но когда забиваешь в интернете строку “какие прогнозы Андрея Школьникова осуществились” в разных вариациях,то не находишь ничего. А Андрей Школьников вещает с 2018 года,минимум.

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