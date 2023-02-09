Олег Киселев. Личная история “Незнаменитой” войны
Продолжаем беседовать с участниками проекта “Архивная революция”. Сегодняшний выпуск – с Олегом Николаевичем Киселевым.
Советско-финляндская война, она же «Зимняя война» – не самая популярная тема для исследований российских военных историков. Несмотря на то, что она, по сути, является прологом к грандиозным событиям Великой Отечественной, изучает ее очень небольшое число энтузиастов-одиночек. Олег Николаевич как раз один из них.
Поговорим с ним почему так получилось, поговорим о том, что несет нам доступность архивов и о востребованности работы военного историка.
Но прежде чем, вы приступите к просмотру интервью с ним, хотелось бы обратить ваше внимание, что в конце февраля – начале марта главному проекту нашего канала «Архивная революция» исполняется 5 лет.
Это скромный, но важный для нашего коллектива юбилей. Мы решили, что лучшим способом его отметить будет встреча и общение с вами на очередном военно-историческом форуме нашего канала.
4 и 5 марта в Москве в ДК ЗИЛ состоится военно-исторический форум канала ТактикМедиа «Великие победы Красной армии», посвященный 80-летию операций «Кольцо» и «Искра».
Этим событиям будут посвящены выступления лекторов нашего канала. А в числе гостей будет присутствовать и Олег Николаевич. Приходите и поддержите своим присутствием нашу работу. До встречи 4 и 5 марта в ДК ЗИЛ.
Регистрация на форум “Великие победы Красной армии”: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2275932/
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