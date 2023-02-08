Жюль Верн. Двадцать тысяч лье под водой. Радиоспектакль. Часть 1. “Владыка морских глубин”
Ж.Верн. Двадцать тысяч лье под водой. Радиоспектакль. Часть 1. "Владыка морских глубин"
Автор: #Верн Жюль
В ролях: Профессор Аронакс – #Топчиев Леонид; Консель – #Вицин Георгий; Нед Ленд – #Аверин Юрий; Капитан Немо – #Плятт Ростислав; Докладчик на военном совете – #Лекарев Валерий; Председатель на военном совете – #Штейншнейдер Яков; Капитан Фаррагут – #Абрамов Михаил; Биржевик – #Александров Иван; Вахтенный – #Кубацкий Анатолий; Газетчики – #Кузина Тамара, #Хрусталев Николай
Состоит из 2-х частей.
Авторы инсценировки #Бегак Евгений, #Жегулев Николай.
Режиссер #Жегулев Николай.
Симфонический оркестр, дирижер Пятигорский Леонид.
Музыка из произведений французских композиторов.
Эпиграф к спектаклю – письмо племянницы французского писателя Жюля Верна космонавту Юрию Гагарину
Первая часть спектакля по мотивам знаменитого научно-фантастического романа. В море замечен необычный светящийся предмет, превосходящий скоростью и размерами кита. Профессор Аронакс со слугой Конселем и гарпунером Недом Лендом отправляются на поиски загадочного "морского чудовища".
Главная редакция радиовещания для детей, 1962 г.
Двадцать тысяч лье под водой
Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=9gjsNJMwTmE
Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=M9F90UYOAnI