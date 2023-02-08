Основной элемент кризиса. Подлинные корни участия Тель-Авива в войне
Израильский фактор в глобальной гибридной войне Запада против России, и в СВО. Говорим с российским дипломатом, политологом, востоковедом Вячеславом Матузовым. Ведущий Игорь Шишкин.
Также смотрите:
“План по переустройству мира. Кто строит Новый большой Ближний Восток” https://www.youtube.com/watch?v=2JZMuwKJhUA&t=296s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
“Игра ещё не окончена. Глобальные элиты меняют тактику” https://www.youtube.com/watch?v=0LU9It0mc00&t=3s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
“Новая Хазария и евгеника олигархов” https://www.youtube.com/watch?v=3qy6QfEmNmw&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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