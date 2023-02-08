1899-1912. Из архива Григория Николаевича Потанина
Григорий Николаевич Потанин (21 сентября 1835, Ямышевская крепость — 30 июня 1920, Томск) — русский исследователь, занимавшийся комплексными исследованиями Северной и Центральной Азии. Общественный деятель, один из идеологов и основателей сибирского областничества.
Действительный член Императорского Русского географического общества (ИРГО). Почётный член ЗСОИРГО. Почетный член совета Томского технологического института (1905, утвержден в 1917). Почетный гражданин г. Томска (1915). Почетный гражданин Сибири (1918). Правитель дел Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (1887—1890).
1899. Экспедиция на Cеверо-восток Китая (ныне автономный район Внутренняя Монголия) и на восток Монголии — по исследованию вулканического горного массива Большой Хинган
1899. Монголия. Торгующий лама Джамсэ, родом из хошуна Барин (в юго-восточной Монголии), из монастыря Чин-сумэ
1899. Монголия. Табор торгующего ламы Джамсэ на западном берегу озера Улан-нор
1899. Монголия. Тростниковые юрты в долине реки Суджин-Гол
1899. Монголия. Река Кэрулэн (в 20 верстах выше устья)
1899. Монголия. Река Кэрулэн (в 20 верстах выше впадения в Кулун). Студент Солдатов в брезентовой лодке
1899. Монголия. Хурчи, скрипач
1899. Монголия. Обо (жертвенное место
1899. Монголия. Базальтовые горы Куйтун-хара-саба.
1899. Монголия. Базальтовые горы Куйтун-хара-саба (профиль горы и солончак)
1899. Монголия. Дэрисун на западном берегу озера Буир-нор
1899. Монголия. Западный берег озера Буир. Поросли Tournefortia Arguzia
1899. Монголия. Западный берег озера Буир-нор (вид на север от стоянки экспедиции)
1899. Монголия. Западный берег озера Буир-нор (вид на юг от стоянки экспедиции)
1899. Монголия. Река Халха. Переправа каравана на быках, идущих на ярмарку в Ганджур-сумэ
1899. Монголия. Солончак, окружающий колодец Бута-худук
1902. Экспедиция к писаницам на реке Мана
В 1902 году Г. Н. Потанин окончательно поселился в Томске. Приехав в город по приглашению П. В. Вологодского, сначала остановился у него на квартире (Ефремовская улица, ныне — Бакунина, д. 18). Жил на улице Преображенской (ныне — Дзержинского) во флигеле, по соседству с В. В. Ревердатто — д. 22 и А. В. Адриановым — д. 24. В 1919 году жил на Офицерской улице в доме Ф. К. Зобнина (ныне — улица Белинского, д. 80).
1904. Берег реки Енисей в Красноярске
1905. Портрет Нины Александровны Адриановой
1905. Томск. Мама. (Хозяйственные заботы)
1906. Томск. Чаепитие у флигеля на Преображенской улице
1912. Томск. Семья Адриановых в собственном саду на Преображенской улице