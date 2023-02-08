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1899-1912. Из архива Григория Николаевича Потанина

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Григорий Николаевич Потанин (21 сентября 1835, Ямышевская крепость — 30 июня 1920, Томск) — русский исследователь, занимавшийся комплексными исследованиями Северной и Центральной Азии. Общественный деятель, один из идеологов и основателей сибирского областничества.
Действительный член Императорского Русского географического общества (ИРГО). Почётный член ЗСОИРГО. Почетный член совета Томского технологического института (1905, утвержден в 1917). Почетный гражданин г. Томска (1915). Почетный гражданин Сибири (1918). Правитель дел Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (1887—1890).
1899. Экспедиция на Cеверо-восток Китая (ныне автономный район Внутренняя Монголия) и на восток Монголии — по исследованию вулканического горного массива Большой Хинган

1899. Монголия. Торгующий лама Джамсэ, родом из хошуна Барин (в юго-восточной Монголии), из монастыря Чин-сумэ
1899. Монголия. Торгующий лама Джамсэ, родом из хошуна Барин (в юго-восточной Монголии), из монастыря Чин-сумэ

1899. Монголия. Табор торгующего ламы Джамсэ на западном берегу озера Улан-нор.jpg
1899. Монголия. Табор торгующего ламы Джамсэ на западном берегу озера Улан-нор

1899. Монголия. Тростниковые юрты в долине реки Суджин-Гол..jpg
1899. Монголия. Тростниковые юрты в долине реки Суджин-Гол

1899. Монголия. Тростниковые юрты в долине реки Суджин-Гол.jpg

1899. Монголия. Река Кэрулэн (в 20 верстах выше устья).jpg
1899. Монголия. Река Кэрулэн (в 20 верстах выше устья)

1899. Монголия. Река Кэрулэн (в 20 верстах выше впадения в Кулун). Студент Солдатов в брезентовой лодке..jpg
1899. Монголия. Река Кэрулэн (в 20 верстах выше впадения в Кулун). Студент Солдатов в брезентовой лодке

1899. Монголия. Хурчи, скрипач.jpg
1899. Монголия. Хурчи, скрипач

1899. Монголия. Обо (жертвенное место.jpg
1899. Монголия. Обо (жертвенное место

1899. Монголия. Базальтовые горы Куйтун-хара-саба..jpg
1899. Монголия. Базальтовые горы Куйтун-хара-саба.

1899. Монголия. Базальтовые горы Куйтун-хара-саба (профиль горы и солончак)..jpg
1899. Монголия. Базальтовые горы Куйтун-хара-саба (профиль горы и солончак)

1899. Монголия. Базальтовые горы Куйтун-хара-саба (профиль горы и солончак).jpg

1899. Монголия. Дэрисун на западном берегу озера Буир-нор.jpg
1899. Монголия. Дэрисун на западном берегу озера Буир-нор

1899. Монголия. Западный берег озера Буир. Поросли Tournefortia Arguzia.jpg
1899. Монголия. Западный берег озера Буир. Поросли Tournefortia Arguzia

1899. Монголия. Западный берег озера Буир-нор (вид на север от стоянки экспедиции).jpg
1899. Монголия. Западный берег озера Буир-нор (вид на север от стоянки экспедиции)

1899. Монголия. Западный берег озера Буир-нор (вид на юг от стоянки экспедиции).jpg
1899. Монголия. Западный берег озера Буир-нор (вид на юг от стоянки экспедиции)

1899. Монголия. Река Халха. Переправа каравана на быках, идущих на ярмарку в Ганджур-сумэ.jpg
1899. Монголия. Река Халха. Переправа каравана на быках, идущих на ярмарку в Ганджур-сумэ

1899. Монголия. Солончак, окружающий колодец Бута-худук.jpg
1899. Монголия. Солончак, окружающий колодец Бута-худук

1902. Экспедиция к писаницам на реке Мана.jpg
1902. Экспедиция к писаницам на реке Мана

В 1902 году Г. Н. Потанин окончательно поселился в Томске. Приехав в город по приглашению П. В. Вологодского, сначала остановился у него на квартире (Ефремовская улица, ныне — Бакунина, д. 18). Жил на улице Преображенской (ныне — Дзержинского) во флигеле, по соседству с В. В. Ревердатто — д. 22 и А. В. Адриановым — д. 24. В 1919 году жил на Офицерской улице в доме Ф. К. Зобнина (ныне — улица Белинского, д. 80).


1904. Берег реки Енисей в Красноярске..jpg
1904. Берег реки Енисей в Красноярске

1905. Портрет Нины Александровны Адриановой.jpg
1905. Портрет Нины Александровны Адриановой

1905. Томск. Мама. (Хозяйственные заботы).jpg
1905. Томск. Мама. (Хозяйственные заботы)

1906. омск. Чаепитие у флигеля на Преображенской улице.jpg
1906. Томск. Чаепитие у флигеля на Преображенской улице

1912. Томск. Семья Адриановых в собственном саду на Преображенской улице.jpg
1912. Томск. Семья Адриановых в собственном саду на Преображенской улице
Источник: https://humus.livejournal.com/8827241.html
Метки: история, монголия, Россия, Томск, фото, экспедиция
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