В рамках «дерусификации библиотек» на Украине массово уничтожают книги на русском языке.

«С 24 февраля [2022 года] была рекомендация Министерства культуры и науки касательно списания определённых типов книг. Последняя статистика, которая есть, – по состоянию на ноябрь 2022 года в публичных библиотеках около 19 млн экземпляров книг было списано, из них примерно 11 млн на русском языке», – сообщила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук.

По её словам, списывают и некоторые украиноязычные книги, изданные в советские времена, а также книги, авторы которых выступили с поддержкой спецоперации РФ.

Парламентарий уточнила, что в библиотеках республики в целом остаётся около 44% русскоязычных книг, остальные – на украинском языке или языках стран ЕС.

«Депутатам удалось внести правку в бюджет 2023 года об увеличении финансирования Института книги. Это гораздо меньше, чем нам бы хотелось, но благодаря этому будут проплачены закупки изданий, которые финансируются из бюджета Минкульта», — сообщила Кравчук.

Как поясняет украинское издание «Бухгалтер», списанные библиотеками книги отправляются на макулатуру. «Макулатура, образующаяся в процессе деятельности заведения, в том числе в результате списания библиотечных фондов, должна оприходоваться с целью её дальнейшего использования в собственной деятельности заведения либо сдаваться специализированным предприятиям, занимающимся сбором и переработкой такого вида вторичного сырья», — говорится в инструкции для сотрудников библиотек.

Напомним, на Украине с 2017 года действует закон, ограничивающий ввоз в страну книг «антиукраинского содержания». Под запрет попали десятки изданий — от книг по истории России до былин об Илье Муромце.

В марте 2022 года украинские власти полностью запретили ввозить в страну книги из РФ. А в июле пресс-служба горсовета Киева сообщила о разработанном проекте решения, с помощью которого планировалось запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в украинской столице, в том числе книг, спектаклей и концертов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения. Он также отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без различных запретов.

Президент РФ Владимир Путин назвал дураками тех, кто «отменяет» всё то, что связано с Россией, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

По материалам ТАСС, РИА Новости, РБК, НТВ