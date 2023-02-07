Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

На Украине уничтожили 11 млн книг на русском языке

41 1
Использованные источники: tass.ru, ria.ru
На Украине уничтожили 11 млн книг на русском языке

В рамках «дерусификации библиотек» на Украине массово уничтожают книги на русском языке.

«С 24 февраля [2022 года] была рекомендация Министерства культуры и науки касательно списания определённых типов книг. Последняя статистика, которая есть, – по состоянию на ноябрь 2022 года в публичных библиотеках около 19 млн экземпляров книг было списано, из них примерно 11 млн на русском языке», – сообщила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук.

По её словам, списывают и некоторые украиноязычные книги, изданные в советские времена, а также книги, авторы которых выступили с поддержкой спецоперации РФ.

Парламентарий уточнила, что в библиотеках республики в целом остаётся около 44% русскоязычных книг, остальные – на украинском языке или языках стран ЕС.

«Депутатам удалось внести правку в бюджет 2023 года об увеличении финансирования Института книги. Это гораздо меньше, чем нам бы хотелось, но благодаря этому будут проплачены закупки изданий, которые финансируются из бюджета Минкульта», — сообщила Кравчук.

Как поясняет украинское издание «Бухгалтер», списанные библиотеками книги отправляются на макулатуру. «Макулатура, образующаяся в процессе деятельности заведения, в том числе в результате списания библиотечных фондов, должна оприходоваться с целью её дальнейшего использования в собственной деятельности заведения либо сдаваться специализированным предприятиям, занимающимся сбором и переработкой такого вида вторичного сырья», — говорится в инструкции для сотрудников библиотек.

Напомним, на Украине с 2017 года действует закон, ограничивающий ввоз в страну книг «антиукраинского содержания». Под запрет попали десятки изданий — от книг по истории России до былин об Илье Муромце.

В марте 2022 года украинские власти полностью запретили ввозить в страну книги из РФ. А в июле пресс-служба горсовета Киева сообщила о разработанном проекте решения, с помощью которого планировалось запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в украинской столице, в том числе книг, спектаклей и концертов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения. Он также отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без различных запретов.

Президент РФ Владимир Путин назвал дураками тех, кто «отменяет» всё то, что связано с Россией, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

По материалам ТАСС, РИА Новости, РБК, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/na_ukraine_unichtozhili_11_mln_knig_na_russkom_jazyke_366.htm
Метки: картина дня
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 18 июня 2020
Новости Украины и Новороссии 17 мая 2015
Новости Украины и Новороссии 16 мая 2017
Новости Украины и Новороссии 17 января 2016
Новости Украины и Новороссии 29 июня 2016
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28397 24027
    марина 7 февраля 20:34

      папуасы дебильные -итак мозгов не было -теперь тем более..как эрзя будут -только денежку считать..гривней не будет -шекели зато привезут или карточки выдадут социальные..

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru