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Звонок Джону Болтону

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Запись звонка пранкров Лексуса и Вована бывшему советнику по нац.безопасности Джону Болтону, который наболтал во время звонка всякого разного, думая, что разговаривает с Порошенко.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8151229.html
Метки: болтон, Видео, США, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 28362 23996
    марина час назад

      В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами для ВПК. Порядка 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в американском штате Огайо, передает агентство AP со ссылкой на представителей местных властей.Не доказано ,но говорят об ответке Ирана..https://cont.ws/@Neronsky/2478958

    • 265 261
      Сан Саныч час назад

        Лучше бы Марина нашла своё призвание, ведя для нас рубрику “Катастрофы”, но не касаясь межнациональных и межконфессиональных отношений. И своё чувство радости во зле удовлетворит.

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