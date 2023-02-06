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Нарастающая угроза Швеции, легализация ЧВК, и кто раскачивает мир? Игорь Нагаев

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1:00 Закон о деофшоризации и смерть банковской тайны;
9:42 Пора ли легализовать ЧВК;
17:19 Стоп-лист предателей: надо ли отнимать собственность у уехавших артистов?
23:29 Введение поголовного обучения военно-учётной специальности;
26:55 Торжественное открытие барельефа Евгению Ройзману;
34:14 Швеция передумала вступать в НАТО, а Турция выйдет оттуда?
44:08 Кто раскачивает ситуацию в мире, и кому нужна война любой ценой?

Об этом говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j_Q33eJ8vRQ
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