Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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”’-”’Privet”’-”’
ЧВК = НАЁМники(всегда там УГОЛОВНИКИ)!
Ныне НЕ исключение – ТАМ разное НАСЕЛЕНИЕ…
“ОНИ” – ПОЛИТИКЕ нужны,и Политикам Важны…
Власть ЛЮБАЯ,для нИХ-крыша,но ПРО “это” – Цыц-и-ША…!
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_Ребятушки-ведущие(во “многом-сведущие”…),
а “РАЗРЕШАТ”-ли-вам,Обсуждать НЫНЕшний,
Политически тВОРящийся – В рф-ii ПОЛИТ-БЕДЛАМ…?
_а КАК насчёт ПРОТИВОСТОЯНИЯ…меж Путиным и Патрушевым…
Говорят,что НА-СОБРАНИИ словиков – Патрушев НЕ присутствовал…
* и Путин ТО собрание – проводил БЕЗ него…ого-го-го-ГО!…
:-( ЧТО–то–НЕ-то…ТАМ(в “башняХ”)творится…ЧТО ожиДАется…?
—>но ПРО “это” – говорить НЕЗЬЗЯ…да – ведущие-друзья…?!!!
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…и то,что “ЭТА” тема ОТВЛЕКАЛОВКА – без сомнения,ЕСТЬ такое Мнение…
:-) и вы ПРОДОЛЖИТЕ,т.н.”музыкантов” – обсуждать-И–”мыть”…
:-( а вот ПРО кадыров’ckix “героев” – вам – НЕ разрешат говорить…
…..Т.К.они – НЕ видн На-передовых,ОНИ(“герои”)_ НА-баазах ТЫЛовых…..
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_До новых “встреч” – “товарищи-господа”…”увидимся-да”?…
а как-же НАМ без вас…ведь ВЫ – ПРОПАГАНДЫ “спец-наС”…
* и то,ПРО-ЧТО – Нужно НАВЯЗАТЬ…вы и НАНЯТЫ “освящать”…
…Удачи вам господа-говоруны,ведь ВЫ – Куратор’ам НУЖНЫ…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 06-2-23.