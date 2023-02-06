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История ЧВК

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Об истории современных ЧВК.


Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RlhdNMKRK-c&t=1s
Метки: Видео, гибридные войны, капитализм, наёмники, Россия, США, турция, ЧВК
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1269 985
    Valeriy Bondarik 54 мин. назад

      ”’-”’Privet”’-”’

      ЧВК = НАЁМники(всегда там УГОЛОВНИКИ)!
      Ныне НЕ исключение – ТАМ разное НАСЕЛЕНИЕ…
      “ОНИ” – ПОЛИТИКЕ нужны,и Политикам Важны…
      Власть ЛЮБАЯ,для нИХ-крыша,но ПРО “это” – Цыц-и-ША…!
      ^^^^^^^^^^^^^
      _Ребятушки-ведущие(во “многом-сведущие”…),
      а “РАЗРЕШАТ”-ли-вам,Обсуждать НЫНЕшний,
      Политически тВОРящийся – В рф-ii ПОЛИТ-БЕДЛАМ…?

      _а КАК насчёт ПРОТИВОСТОЯНИЯ…меж Путиным и Патрушевым…
      Говорят,что НА-СОБРАНИИ словиков – Патрушев НЕ присутствовал…
      * и Путин ТО собрание – проводил БЕЗ него…ого-го-го-ГО!…
      :-( ЧТО–то–НЕ-то…ТАМ(в “башняХ”)творится…ЧТО ожиДАется…?
      —>но ПРО “это” – говорить НЕЗЬЗЯ…да – ведущие-друзья…?!!!
      ““““““““
      …и то,что “ЭТА” тема ОТВЛЕКАЛОВКА – без сомнения,ЕСТЬ такое Мнение…
      :-) и вы ПРОДОЛЖИТЕ,т.н.”музыкантов” – обсуждать-И–”мыть”…
      :-( а вот ПРО кадыров’ckix “героев” – вам – НЕ разрешат говорить…
      …..Т.К.они – НЕ видн На-передовых,ОНИ(“герои”)_ НА-баазах ТЫЛовых…..
      ””””””””””””””””””
      _До новых “встреч” – “товарищи-господа”…”увидимся-да”?…
      а как-же НАМ без вас…ведь ВЫ – ПРОПАГАНДЫ “спец-наС”…
      * и то,ПРО-ЧТО – Нужно НАВЯЗАТЬ…вы и НАНЯТЫ “освящать”…
      …Удачи вам господа-говоруны,ведь ВЫ – Куратор’ам НУЖНЫ…
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 06-2-23.

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