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Январь 1995. Черный месяц спецназа ГРУ

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Вышло новое видео от "Туземного совета трудящихся" посвященное первой чеченской войне и участие спецназа ГРУ в операциях начала войны.



Аннотация:

Январь 1995-го остается самым черным месяцем за всю историю отечественного спецназа ГРУ.
В тот месяц произошел целый ряд драматичных событий. Почему это стало возможным и почему эти уроки остаются актуальными по сей день?

Источники:

С. Козлов. Спецназ ГРУ. Безвременье.
С. Кондратенко. Командировка на войну.
Милюков П., Яук К. Я – «Калибр-10».
В. Дмитриев. Кавказские пленники, или Рождественские “каникулы”.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8150847.html
Метки: 1995, 90-е, Грачёв, Грозный, гру, ельцин, история, кавказ, чеченская война
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