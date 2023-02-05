Январь 1995. Черный месяц спецназа ГРУ
Вышло новое видео от "Туземного совета трудящихся" посвященное первой чеченской войне и участие спецназа ГРУ в операциях начала войны.
Аннотация:
Январь 1995-го остается самым черным месяцем за всю историю отечественного спецназа ГРУ.
В тот месяц произошел целый ряд драматичных событий. Почему это стало возможным и почему эти уроки остаются актуальными по сей день?
Источники:
С. Козлов. Спецназ ГРУ. Безвременье.
С. Кондратенко. Командировка на войну.
Милюков П., Яук К. Я – «Калибр-10».
В. Дмитриев. Кавказские пленники, или Рождественские “каникулы”.