Трижды Герой Социалистического Труда физик Игорь Курчатов. Новости. Эфир 12 января 1968
Доктор физико-математических наук Игорь Николаевич Головин рассказывает о научной деятельности выдающегося ученого академика АН СССР трижды Героя Социалистического Труда Игоря Васильевича Курчатова.
Информационный сюжет “Памяти И.В.Курчатова”. Телевизионные новости. Эфир 12.01.1968.
Главная редакция информации, 1968 г.
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