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Трижды Герой Социалистического Труда физик Игорь Курчатов. Новости. Эфир 12 января 1968

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Доктор физико-математических наук Игорь Николаевич Головин рассказывает о научной деятельности выдающегося ученого академика АН СССР трижды Героя Социалистического Труда Игоря Васильевича Курчатова.

Информационный сюжет “Памяти И.В.Курчатова”. Телевизионные новости. Эфир 12.01.1968.
Главная редакция информации, 1968 г.

#гостелерадиофонд #ДеятелиНауки #интервью #новости

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dZHSrg1CmsU
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