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Жизнь науки. Город науки. Киев. Документальный фильм (1982)

18:24. 9 ноября 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Из цикла "Жизнь науки".

Фильм знакомит с Киевом – крупным научным центром Советского Союза, рассказывает об основных направлениях в работе украинских ученых – промышленном производстве синтетических алмазов, селекции растений, электрометаллургии и электросварки, применения вычислительных машин в народном хозяйстве. В фильме принимают участие советские ученые: трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, президент Академии наук СССР, академик Анатолий #Александров, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, академик Борис #Рыбаков, лауреат Государственной премии СССР, член-корреспондент Академии наук УССР Николай #Новиков, лауреат Государственной премии СССР, академик Владимир #Михалевич, дважды Герой Социалистического Труда, президент АН УССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР Борис #Патон.

Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1982
Автор сценария – Элла Власова
Режиссер – О. Погорелов
Оператор – Валерий Аноев

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gNuunAOUFEA

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