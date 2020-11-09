Жизнь науки. Город науки. Киев. Документальный фильм (1982)
Из цикла "Жизнь науки".
Фильм знакомит с Киевом – крупным научным центром Советского Союза, рассказывает об основных направлениях в работе украинских ученых – промышленном производстве синтетических алмазов, селекции растений, электрометаллургии и электросварки, применения вычислительных машин в народном хозяйстве. В фильме принимают участие советские ученые: трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, президент Академии наук СССР, академик Анатолий #Александров, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, академик Борис #Рыбаков, лауреат Государственной премии СССР, член-корреспондент Академии наук УССР Николай #Новиков, лауреат Государственной премии СССР, академик Владимир #Михалевич, дважды Герой Социалистического Труда, президент АН УССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР Борис #Патон.
Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1982
Автор сценария – Элла Власова
Режиссер – О. Погорелов
Оператор – Валерий Аноев