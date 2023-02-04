Первый чкаловский перелет. Документальный фильм (1981)
Документальный фильм о летчиках В.П.Чкалове, Г.Ф.Байдукове, и А.В.Белякове, совершивших в 1936 году беспосадочный перелет Москва – остров Удд.
#ДокументальныйФильм
Главная редакция информации 1981
Автор сценария – Юрий Сальников
Автор сценария – Леонид Элин
Режиссер – Юрий Сальников
Текст читал – Михаил Ульянов
#ПервыйЧкаловскийПерелет #авиация #ВалерийЧкалов
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