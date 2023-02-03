Солярка для врага: Лукойл ЗАПРАВЛЯЕТ ТАНКИ ВСУ!? | Геоэнергетика Инфо
Солярка для врага: Лукойл ЗАПРАВЛЯЕТ ТАНКИ ВСУ!? Геоэнергетика Инфо
Скандал в Бургасе – Болгария разрешила экспорт нефтепродуктов с НПЗ Лукойл нефтохим Бургасна на Украину. С 5 февраля начнет действовать разрешение на экспорт на Украину нефтепродуктов, произведенных в Болгарии из российской нефти.
Власти Болгарии использовали оговорку о безопасности и разрешили экспорт определенных продуктов нефтепереработки, произведенных на НПЗ “Лукойл нефтохим Бургас”, в третьи страны. В Болгарии продается лишь около 50% продуктов переработки нефти, прежде всего бензин и дизельное топливо, а авиационный бензин, различные виды керосина, мазут, масло и другие продукты переработки вывозятся в третьи страны. Складировать их на территории страны небезопасно.
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