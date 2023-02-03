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1960-е. ГДР на снимках Пола Алмаши. Часть 2

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1960-е. ГДР на снимках Пола Алмаши. Часть 1

21. Люди сидят за столиками в кафе на проспекте Карла Маркса в Восточном Берлине
21. Люди сидят за столиками в кафе на проспекте Карла Маркса в Восточном Берлине

22. Немецкая государственная опера в Берлине.jpg
22. Немецкая государственная опера в Берлине

23. Здание суда в Восточном Берлине.jpg
23. Здание суда в Восточном Берлине

24. Здание Министерства иностранных дел, Восточный Берлин.jpg
24. Здание Министерства иностранных дел, Восточный Берлин

25. Проспект Карла Маркса в Восточном Берлине.jpg
25. Проспект Карла Маркса в Восточном Берлине

26. Французский собор в Берлине.jpg
26. Французский собор в Берлине

27. Люди стоят в очереди перед Нойе Вахе — мемориалом жертвам войны и тирании в Германии.jpg
27. Люди стоят в очереди перед Нойе Вахе — мемориалом жертвам войны и тирании в Германии

28. Нойе Вахе.jpg
28. Нойе Вахе

29. Нойе Вахе.jpg

30. Жилой дом в Восточном Берлине.jpg
30. Жилой дом в Восточном Берлине

31. Многоэтажное почтовое отделение в Карл-Маркс-Штадте.jpg
31. Многоэтажное почтовое отделение в Карл-Маркс-Штадте
Источник: https://humus.livejournal.com/8817457.html
Метки: Германия, история, фото
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