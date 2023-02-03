1960-е. ГДР на снимках Пола Алмаши. Часть 2
1960-е. ГДР на снимках Пола Алмаши. Часть 1
21. Люди сидят за столиками в кафе на проспекте Карла Маркса в Восточном Берлине
22. Немецкая государственная опера в Берлине
23. Здание суда в Восточном Берлине
24. Здание Министерства иностранных дел, Восточный Берлин
25. Проспект Карла Маркса в Восточном Берлине
26. Французский собор в Берлине
27. Люди стоят в очереди перед Нойе Вахе — мемориалом жертвам войны и тирании в Германии
28. Нойе Вахе
30. Жилой дом в Восточном Берлине
31. Многоэтажное почтовое отделение в Карл-Маркс-Штадте