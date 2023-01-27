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1960-е. ГДР на снимках Пола Алмаши

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01. Николаикирхе в Потсдаме
01. Николаикирхе в Потсдаме

02. Бывшая ратуша и Николаикирхе в Потсдаме.jpg
02. Бывшая ратуша и Николаикирхе в Потсдаме

03. Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме .jpg
03. Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

04. Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме.jpg

05. Гарнизонскирхе в Потсдаме.jpg
05. Гарнизонскирхе в Потсдаме

06. Руины Фрауэнкирхе, взорванной церкви в Дрездене.jpg
06. Руины Фрауэнкирхе, взорванной церкви в Дрездене

07. Цвингер в Дрездене.jpg
07. Цвингер в Дрездене

08. Старое здание с башней с часами — ратуша Лейпцига.jpg
08. Старое здание с башней с часами — ратуша Лейпцига

09. Фабрика в Лейпциге.jpg
09. Фабрика в Лейпциге

10. Мемориал жертвам Бухенвальда в Веймаре.jpg
10. Мемориал жертвам Бухенвальда в Веймаре

11. Дом Шиллера в Веймаре.jpg
11. Дом Шиллера в Веймаре

12. Желтый дворец в Веймаре.jpg
12. Желтый дворец в Веймаре

13. Музыкальный колледж Ференца Листа в Веймаре.jpg
13. Музыкальный колледж Ференца Листа в Веймаре

14. Зрители наблюдают за первомайским парадом в Эрфурте.jpg
14. Зрители наблюдают за первомайским парадом в Эрфурте

15. Центральная площадь, полная припаркованных автомобилей, и городская церковь. Йена,.jpg
15. Центральная площадь, полная припаркованных автомобилей, и городская церковь. Йена

16. Вид на крышу старой части Мейсена.jpg
16. Вид на крыши старой части Мейсена

17. Энгельсбах, Тюрингия.jpg
17. Энгельсбах, Тюрингия

18. Зеленый луг в Тюрингенском лесу, густой вечнозеленый лес в Германии.jpg
18. Зеленый луг в Тюрингенском лесу, густой вечнозеленый лес в Германии

19. Вид на реку Эльбу со скал Бастай в Саксонии.jpg
19. Вид на реку Эльбу со скал Бастай в Саксонии

20. Река Эльба.jpg
20. Река Эльба
Источник: https://humus.livejournal.com/8805846.html
Метки: Германия, история, фото
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