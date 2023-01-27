1960-е. ГДР на снимках Пола Алмаши
01. Николаикирхе в Потсдаме
02. Бывшая ратуша и Николаикирхе в Потсдаме
03. Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
05. Гарнизонскирхе в Потсдаме
06. Руины Фрауэнкирхе, взорванной церкви в Дрездене
07. Цвингер в Дрездене
08. Старое здание с башней с часами — ратуша Лейпцига
09. Фабрика в Лейпциге
10. Мемориал жертвам Бухенвальда в Веймаре
11. Дом Шиллера в Веймаре
12. Желтый дворец в Веймаре
13. Музыкальный колледж Ференца Листа в Веймаре
14. Зрители наблюдают за первомайским парадом в Эрфурте
15. Центральная площадь, полная припаркованных автомобилей, и городская церковь. Йена
16. Вид на крыши старой части Мейсена
17. Энгельсбах, Тюрингия
18. Зеленый луг в Тюрингенском лесу, густой вечнозеленый лес в Германии
19. Вид на реку Эльбу со скал Бастай в Саксонии
20. Река Эльба