Потолок всё ближе: сможет ли ЕС ОБНУЛИТЬ Российские Нефтепродукты? | Геоэнергетика Инфо
Эмбарго на нефтепродукты: что потеряет Россия от Нефтяных санкций ЕС? Геоэнергетика Инфо
Эмбарго на морские поставки нефтепродуктов в ЕС, которое вступит в силу 5 февраля 2023, вероятно, окажет большее влияние, чем ограничения на поставки нефти, действующие с 5 декабря 2022 гожа Страны G7, ЕС и Австралия также ввели 5 декабря 2022 г. ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долл. США/барр., аналогичный потолок с 5 февраля 2023 г. планируется установить и на российские нефтепродукты.
Ограничения на российские нефтепродукты может привести к увеличению поставок нефти из России, поскольку мощностей для хранения нефтепродуктов в стране недостаточно. Отмечается, что нефть легче экспортировать, чем нефтепродукты, для которых требуются танкеры меньшего размера и рынки в непосредственной близости, в то время как нефть может поставляться в отдаленные регионы Азии и Америки.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 г. экспорт российских нефтепродуктов составил в среднем около 1,2 млн барр./сутки
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