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Ненужные куски

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Шайка Навального (в лице своего зиц-председателя Волкова) призывает отдать Японии Курильские острова, потому что это "ненужные куски земли". Так сказать, решили включиться в жалобный скулеж японцев https://colonelcassad.livejournal.com/8134356.html по поводу того, что Россия отказался обсуждать с Японией возобновление рыбной ловли японцами у Южных Курил (и ряд других вопросов). И тут "внезапно" вылезли эталонные мальчиши-плохиши стремящиеся всеми силами показать, что эту публику в стране необходимо зачищать под ноль. Аргументацию для этого они сами предоставляют на регулярной основе.

Помнится, отечественная демшиза и разного рода антисоветчики любили стебаться над обвинительными приговорами 30х, когда подследственные в своих показаниях признавались, что готовили сдачу части территории СССР Германии или Японии (например, см.материалы дела Тухачевского). Мол все это выдумки, никто же в здравом уме не будет хотеть сдачи собственных территорий. Современные коллаборационисты сейчас всеми силами стараются проиллюстрировать, что подобная деятельность направленная на расчленение страны, вполне себе обыденна. Причем сейчас даже на "кровавого тирана Сталина" не спишешь. Но как видим – Сталина нет, а враги народа есть. От наличие или отсутствия Сталина они не зависят – они просто есть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8138114.html
Метки: враги народа, коллаборационизм, курилы, навальный, пятая колонна, сталин, Япония
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