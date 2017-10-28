Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 октября 2017

Почему Сирия для России оказалась важнее, чем Украина

В пылу очередной дискуссии на тему кому, чего и сколько должна Россия, меня озадачили весьма странным на данный период вопросом. А именно: почему Россия вписалась за Сирию, но отказывается делать тоже самое на Украине?! Ведь между террористами ИГИЛ и бандеровцами, захватившими Украину, разница невелика. Да и географически Украина ближе. И народ братский. Но помощи нет.

Неужели Сирию Россия любит больше, чем Украину?!

На самом деле, мне очень странно, что все ещё есть те, кто не понял, почему русские в Сирии есть, а на Украине их нет. Ибо ответы лежат на поверхности и просты до неприличия.

Начнём с того, что президент Сирии Башар Асад лично написал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил его об оказании военной поддержки.

Как сообщил в ту пору глава президентской администрации Сергей Иванов, Россия приняла решение ответить на запрос исходя исключительно из национальных интересов.

Что касается Януковича, то он никогда не обращался с подобной просьбой к России. Да, есть некое заявление, сделанное Януковичем уже после того, как он покинул Украину. Но 22 февраля 2017 года Янукович в присутствии журналистов заявил, что вводить войска он не просил и никакого письма президенту России на этот счёт не было.

Надеюсь, на данный момент уже все понимают разницу между вводом войск по приглашению и с согласия легитимного и действующего президента и интервенцией, коей стало бы пересечение российско-украинской границы без какого-либо официального запроса от украинской стороны?! Более того, надеюсь, все отдают себе отчёт, чем бы это могло обернуться. Для населения Украины в том числе. Что касается России, то в отношении неё были бы приняты самые жёсткие экономические, дипломатические и политические меры.

Но это ещё не все. Сейчас скажу страшно неприятную для украинцев вещь, но Сирия для России действительно гораздо важнее Украины. И не только наличием нашей военной базы в Тартусе.

Итак, причина номер раз — это ИГИЛ. Который пока действительно страшнее бандеровцев. И скорость распространения этой заразы по всему миру и в том числе в России действительно носила угрожающий характер.

Причина номер два — США. Которым нельзя было а) дать свергнуть Асада и тем самым навредить нашим интересам и б) банально дать понять, что эпоха их геополитической гегемонии подошла к концу.

Важный нюанс: за время американских бомбардировок территория под контролем ИГИЛ увеличилась на многие тысячи квадратных километров. Но удары с воздуха являются эффективными только в случае, если они скоординированы с действиями сухопутных военных подразделений. Россия — единственная сила в мире, готовая и способная координировать свои авиаудары с единственной силой в Сирии, которая реально сражается с ИГИЛ на земле, — сирийской правительственной армией.

Эти слова были сказаны в самом начале спецоперации. Как показало время — они оказались совершенно точными. Таким образом, расчёт России оказался верным.

А теперь давайте подумаем, возможен ли был такой сценарий на Украине?! Нет, я понимаю, что в самых смелых фантазиях диванных аналитиков и удары Калибрами по Львову, и бомбардировки Киева ВКС РФ — не кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Но! Не думаю, что даже самые адекватные украинцы готовы повторить судьбу жителей того же Алеппо.

Про международную реакцию на зачистку Украины от бандеровцев я просто умолчу.

Но и это ещё не все. Есть ещё один фактор. Углеводороды. Дешёвая нефть, которой заполонил рынок ИГИЛ (сбывавший её по 20 долларов за бочку и добывавший в день 45 000 баррелей). При таком раскладе российские энергоресурсы имели все шансы критично упасть в цене.

А это — согласитесь, серьёзная угроза как всей российской экономике, так и благосостоянию её народа.

Что касается Украины, то там газовый трубопровод в целости и сохранности. А после того, как будут запущены второй северный и южный потоки, он и вовсе окажется ненужным куском железа.

К слову: на данный момент цена на нефть марки Brent обновила годовой максимум. Баррель смеси Brent в моменте достигал отметки в 59 долларов 52 цента.

На самом деле есть ещё масса ответов на вопрос «почему Сирия, а не Украина». Например, возможность для ВМФ РФ присутствовать в Средиземном и Красном морях на постоянной основе.

Но, самое главное, успех России в борьбе с ИГ наглядно показал миру несостоятельность внешней политики Запада на протяжении последних десятилетий.

Приятным бонусом можно назвать то, что Запад увидел военную мощь РФ. Но не на Красной площади, а в решении конкретных задач и поставленных целей.

И на этом фоне Украина, в планетарном масштабе, для России — это пока второстепенный очаг без перспектив что-то там выиграть. Хотя бы потому, что сама Украина не готова бороться за своё освобождение.

А зачем спасать тех, кто об этом не просит и кому это спасение, похоже, совершенно не нужно?!

И, да! Напомню, что для любой страны в приоритете её собственные интересы.

Вписавшись за Украину, на данный момент времени, Россия своим интересам может только навредить.

Юлия Витязева

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Эрдоган бросает С-400 против НАТО

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Глава Военного комитета НАТО Петр Павел предупредил турецкие власти о последствиях покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Генерал заявил, что если сделка действительно состоится, Турция не сможет интегрироваться в объединенную систему ПВО альянса.

«Принцип суверенитета, разумеется, действует при закупке военной техники, но страны суверенны как при принятии своих решений, так и в случае, когда им придется столкнуться с последствиями этого решения», — ответил Павел на вопрос журналистов о возможном приобретении Анкарой российских ЗРС. Чиновник НАТО добавил, что С-400 в Турции создаст «сложности для средств союзников, которые могут быть потенциально размещены на территории этой страны». Генерал выразил надежду, что турецкое руководство еще раз все обсудит с партнерами по альянсу.

Павел отметил, что даже если системы противовоздушной обороны НАТО не будут интегрированы с С-400, одно ее присутствие «создает проблемы для союзнических активов, размещенных на территории этой страны».

С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Она также может применяться против наземных объектов. Дальность ее действия достигает 400 километров, уничтожение целей возможно на высоте до 30 километров.

Напомним, что о подписании соглашения на поставки С-400 Москва и Анкара объявили в сентябре, более того, турецкая сторона уже внесла задаток. В Турции ожидают, что поставки начнутся в течение двух лет. Позднее в России уточнили, что сроки еще обсуждаются, но внесения аванса означает, что контракт вступил в действие.

Эти новости не на шутку встревожили западных партнеров Турции, хотя пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана и поспешил заверить общественность в том, что «хорошее сотрудничество с Россией» не является альтернативой отношениям страны с Западом и НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поначалу сдержано оценил новости о поставках российских комплексов. Он отметил, что запроса на интеграцию С-400 в систему обороны альянса от Турции не поступало, но у стран-членов могут быть и самостоятельные системы ПВО. Он напомнил, что Турция рассматривает возможности разработки других систем противовоздушной обороны, в частности, ведет диалог с французско-итальянским консорциумом Eurosam.

Однако в Вашингтоне сразу назвали возможные поставки комплексов «проблемой», после чего изменилась и позиция других официальных представителей альянса.

«Эти системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс», — заявилав интервью постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Она также прямо сказала, что сближение Анкары с Москвой не в интересах США и не в интересах самой Турции.

Вскоре после этого американские СМИ написали, что сенатор-демократ Бен Кардин предложил Белому дому ввести санкции против Турции и вообще задуматься о целесообразности ее членства в Североатлантическом альянсе.

Несмотря на это, Реджеп Эрдоган заверил, что проблем со сделкой не будет. Более того, он не исключил, что на втором этапе стороны могут рассматривать и возможность совместного производства систем.

Несмотря на это, заместитель руководителя Таврического информационного аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков убежден, что в НАТО постараются сделать все, чтобы «переубедить» Турцию, хотя и у Эрдогана есть свои козыри в рукаве.

— Неопределенная политическая обстановка ведет к тому, что нельзя исключать никакие варианты развития событий. Но если пытаться спрогнозировать ситуацию, мы, в первую очередь, должны констатировать тот простой факт, что альянс под давлением США проводит очень ясную и долгосрочную антироссийскую политику сдерживания. Они этого не скрывают, что наглядно проявляется в таких частных вопросах.

Свобода членов альянса, которая вроде бы декларируется, на самом деле весьма условна. В уставе организации сказано, что каждая страна имеет право защищать свою территорию, как она считает нужным, если это не несет угрозы другим членам альянса. Теперь мы видим, что на самом деле НАТО навязывает свою позицию Турции.

Конечно, это явление не новое, но нынешний критический момент, возможно, станет определяющим для развития отношений Анкары и НАТО. Когда при обсуждении контракта на поставку С-400 Турция начала выставлять нам всевозможные дополнительные условия, которых раньше не было, будь то передача технологий или планы по совместной разработке С-500, многие посчитали это подготовкой почвы как раз на тот случай, если давление на Анкару со стороны Запада будет чрезмерно высоким, и ей придется отходить от этой сделки.

В самой Турции рассматривали вероятность того, что контракт будет отложен или совсем аннулирован, если политическое давление будет зашкаливать, и они посчитают для себя нецелесообразным ему противостоять.

«СП»: — А альянс может изменить свою позицию по этому вопросу?

— Позиция НАТО предельно понятна. Раз Россия — потенциальный противник, то интегрированная система ПВО и ПРО должна строиться с учетом этого факта и, конечно, без элементов вооружения этого противника. Тем более, что С-400, просто не может интегрироваться в общую систему. Для военных это очевидные вещи. Петр Павел, как глава военного комитета, об этом и сказал.

«СП»: — Как же поведет себя Турция в этой ситуации? Откажется от контракта или будет гнуть свою линию?

— Предсказывать тут достаточно сложно. У Эрдогана есть жесткая позиция по поводу того, каким он видит будущее Турции. Если он примет решение против НАТО, интересно, как дальше станет себя позиционировать Турция и какой будет политика альянса и Запада в ее отношении?

Думаю, в обозримой перспективе НАТО и Вашингтон постараются сохранить Турцию в рядах военно-политического альянса. Это ключевой и очень нужный США союзник в регионе. Это и черноморско-средиземноморская безопасность, и операции на Ближнем Востоке, и развертывание значительного количества американского ядерного потенциала в Европе. Я имею в виду хранилище на авиабазе Инджирлик. Турция — выгодный с военно-стратегической точки зрения член альянса, которого просто так изгнать не получится. Это было бы контрпродуктивно.

«СП»: — То есть «рубить с плеча» в отношении Турции в НАТО не будут?

— Именно на это Анкара и рассчитывает. Полагаю, когда Москва подписывала предварительный контракт, она исходила из соображений, что у Турции есть достаточно весомые доводы, которые позволят эту сделку осуществить.

Как Турция будет строить свою национальную оборону в случае осуществления поставок — второй вопрос. Им придется искать технические решения и каким-то образом выводить часть системы из-под интеграции единой системы управления и контроля НАТО. Не думаю, что здесь возможен какой-то компромисс, потому что сами военные категорически против сопряжения таких разнородных систем, особенно учитывая нынешний политический контекст.

«СП»: — И все же, может ли дело дойти до исключения Турции из НАТО?

— Выход Турции стал бы крайне негативным сигналом для политической повестки НАТО. Они заявляют, что альянс только расширяется, и страны стремятся войти в его состав. А этот случай не добавит НАТО политической привлекательности. Это достаточно серьезное соображение.

«СП»: — Есть ли рычаги давления у альянса помимо исключения?

— Есть, потому что сейчас Европа и США оказывают достаточно серьезную поддержку для безопасности Турции. Отдельные комплексы С-400 — это не полноценные многоэшелонированные системы противовоздушной обороны. Такую систему предполагалось строить, как часть общенатовской системы, и теперь в этом вопросе на Турцию будут оказывать серьезное давление, грозя исключить ее из этой сети. Членство в НАТО очень выгодно самой Турции, поэтому сейчас по этому вопросу будет вестись активная дискуссия.

Кандидат философских наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский считает, что для самого Эрдогана поставки С-400 — это попытка надавить на Запад и продемонстрировать свою независимость.

— Для начала напомню, что ситуация с продажей С-400 Турции не уникальна. В свое время Кипр приобретал у нас установки ПВО С-300. Кипр — не член НАТО, и особых возражений быть не могло. Но начались жесткие протесты с угрозами как раз со стороны Турции. В итоге эти установки перекупила Греция, и они были размещены на Крите.

При этом С-300, как и С-400, не соответствуют стандартами НАТО. Прежде всего, там другие системы распознавания «свой-чужой», из-за чего могут возникнуть проблемы при взаимодействии с авиацией собственного блока. Это действительно несет определенную опасность уничтожения авиации союзников дружественным огнем. Такие же проблемы могут возникнуть с турецким вариантом.

Однако равных С-400 систем у американцев нет. У них есть неплохие системы Patriot. Но дело в том, что когда турки попросили продать им соответствующие ЗРС, американцы отказались. Видимо, это была попытка Вашингтона оказать давление на Турцию, которая начала демонстрировать слишком большую независимость в проведении внешнеполитической линии. Белый дом решил их приструнить. Но эффект получился обратный.

«СП»: — Почему?

— Потому что взявшись за проведение самостоятельной политики, турецкая сторона не собирается ее сворачивать. Постоянные попытки учить турок жить, строить свою внутреннюю политику, указания, кого объявлять другом и врагом и разъяснения, в чем заключаются права человека, раздражают всю Турцию и лично Эрдогана, который регулярно озвучивает свои возражения по этому поводу.

Так что покупка С-400 — это вопрос не только военный, но и политический. Это вопрос становления Эрдогана как харизматической личности в своей стране и постоянный поиск источников укрепления этой харизматичности. Это очень важный момент. Сможет ли Эрдоган поступиться своими амбициями ради неких общесоюзнических ценностей — вопрос спорный.

Та политика, которую он проводит, для него крайне важна. Тем более что если ее свернуть, придется отказаться от многочисленных судебных дел, которые он развернул против своего противника Гюлена и его сторонников. Интерпол завален запросами Турции на выдачу «гюленистов». Европейские правительства регулярно отказываются выдавать их Эрдогану, а это многие сотни натовских офицеров, дипломатов в Германии, Австрии, Нидерландах. Разворот внутренней политики заставляет Эрдогана придерживаться взятой однажды линии на некую самостоятельность.

Отказ от продажи систем Patriot стал для Эрдогана еще одним важным раздражителем и подтолкнул его к заключению контракта на поставки С-400.

«СП»: — Но пойдет ли он до конца, закончится ли вся эта история реальной покупкой С-400?

— Это может показать только будущее. Пока во всех телодвижениях Эрдогана чувствуется политическая игра с целью надавить на своих политических союзников, чтобы они отказались от претензий к Турции и дали ему проводить свою внутреннюю политику. Сейчас Запад, по мнению Эрдогана, постоянно в нее вмешивается. В Европе неоднозначно восприняли референдум в Турции по расширению прав президента. Когда ряд стран запретил проводить на своей территории агитацию турецким министрам, это стало серьезной пощечиной для Эрдогана со стороны ЕС.

Так что, повторю, покупка С-400 — это политический шаг. Потому что, по большому счету, авиация противника туркам не угрожает. Серьезные стычки у них только с греческой авиацией — постоянное барражирование в районе греческих островов, регулярные нарушения воздушного пространства и так далее.

При этом я напомню, что проблемы с исполнением контракта могут возникнуть и с нашей стороны, так как турки стали выдвигать требования по производству части комплексов на их территории, к чему мы пока не готовы по целому ряду соображений. Но, в любом случае, пока, несмотря на все эти моменты, ни Москва, ни Анкара от контракта не отказываются.

Мария Безчастная

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Российские военные на «Тиграх» прибыли в освобождённую цитадель ИГИЛ (ФОТО)

Российские военные помогают сирийцам возвращаться на освобождённые от террористов территории. Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий. Освобождение подавляющего большинства сирийской территории от боевиков позволило приступить к работам по восстановлению инфраструктуры разрушенных городов. Данное обстоятельство в свою очередь стало отправной точкой в вопросе возвращения беженцев из специально созданных правительством САР пунктов размещения беженцев в свои дома. Активное участие в этом вопросе принимает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. 25 октября 2017 г. Центром примирения проведено мероприятие по переселению из лагеря беженцев Жибрин 40 семей (215 человек) в населённый пункт Маскана. Этот город был важной цитаделью ИГИЛ* в провинции Алеппо, Вооруженные силы САР при поддержке ВКС России освободили его в июне 2017 года. Сейчас транспортировка граждан осуществлялась в колонне численностью 8 транспортных средств, из которых 5 — муниципальные автобусы. Обеспечением безопасности занимались бойцы военной полиции Минобороны РФ и пдразделения Сирийской армии. С приближением окончания войны подобные акции проводятся все чаще, а количество граждан, переселяемых из пунктов размещения, увеличивается, что является еще одной положительной тенденцией к возврату Сирии к прежней спокойной жизни. Всего в 2017 году при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в свои дома вернулись более 600 тысяч мирных жителей Сирии. Читайте также: Новый «котёл»: ВКС РФ и Армия Сирии громят ИГИЛ* в последней провинции (КАРТА) *Запрещённая в РФ терроистическая организация

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