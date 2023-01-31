Медведев призывает пиратить
"Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre…" (с) Медведев
То, о чем говорит Медведев, это призыв к ликвидации западного копирайта в России.
Западные формы копирайта созданы и существуют для закрепления западного научного, технологического и культурного превосходства. Принимая их, Россия фактически соглашалась на зависимость от Запада. И вот эта зависимость от Запада до сих пор не преодолена, хотя позитивные подвижки уже есть.
Осталось дождаться реальных действий в этом направлении на практике.