Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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А почему Павка Корчагин опять герой и был ли он героем ранее?
“Экстремизм, разжигание розни, терроризм и насильственное свержение законной власти – это хорошо, т.к. позволяет достичь идеологические цели.
Гражданская война – это хорошо, т.к. позволяет защитить те идеологические цели ради которых была насильственно свергнута законная власть, и никакого согласия и примирения с врагами идеологии быть не может, только тотальное уничтожение.
Террор – это хорошо, т.к. позволяет сохранить то, ради чего была насильственно свергнута законная власть, и ради защиты чего велась гражданская война.
Подавление религии, в первую очередь Православия, и уничтожение Православной Церкви – это хорошо и архиважно. А оскорбление чувств верующих – это нормально и весело.
Промискуитет – это нормально и хорошо, а целомудрие, моногамия и верность – гнилое мещанство.
Разрушение семьи – это нормально.
И много других совершенно диких, с точки зрения адекватного, руководствующегося традиционной моралью, человека, вещей, абсолютно противоречащих всем идейным установкам, декларациям, программам и политике современного Российского государства.
П.С.
Кстати, особой актуальной пикантности этому решению добавляет такой нюанс – автор (абстрагируясь от того, что вполне вероятно он вовсе не автор, а плагиатор) романа, Николай Островский, сознательный украинец и, само собой, главный герой произведения, Павка Корчагин, тоже украинец. Причём украинцы у Островского чётко осознаются и прописываются в тексте как отдельная от русских нация. Так что по Островскому, современная государственная идея России, продвигаемая Президентом Путиным, о том, что украинцы это те же русские, один с остальными русскими народ – ложная.
Никаких украинцев нет и в помине. По нации русские по крови славяне. Русских, которых умышленно с целью создания враждебного антипода в славянском единокровном народе, обозвали оскорбительно окраинцами лишь бы не называть их русскими и таким образом пресечь их от защиты России, так как она постоянно проявляла ответственность за всех русских волею обстоятельств в основном войны, оказавшихся оторванными от Великой России.Но после госпереворота 1917 года сионисты большевики исходя из расистско нацистской дискриминации, укрепления своего гнета над русским народом, преодолевая его сопротивление против захвата Русской Империи мировым сионизмом, насильственно оторвали от России ее самые развитые в промышленном отношении области и земли и не законно без мнения заселявших их русских включили во вновь созданный антирусский анклав, названный украиной развернув там фактически геноцид русских названный украинизацией. Так что украинцы это переформатированные мировым сионизмом русские единокровный и единый народ.