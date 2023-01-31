Что такое «Русская мечта» для обычного русского человека
26 января 2023 года в рамках XХХI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» состоялся круглый стол «Русская мечта и православная культура». Выступили:
1:07 митрополит Тихон (Шевкунов),
9:26 писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов,
29:36 философ Виталий Аверьянов
44:11 общественный и религиозный деятель Олег Розанов,
54:31 поэт, литературный критик Михаил Кильдяшов.
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#ДеньТВ #ИзборскийКлуб #русскаямечта #Проханов #Розанов #Шевкунов #ТихонШевкунов #ВиталийАверьянов #МихаилКильдяшов
~~~”~~~ Здравствуй’те ~~~”~~~
!!! Значит ТАК!
_Русская Мечта Это – НЕ НАВЯЗЫВАЕМОЕ засилие РЕЛИГИИ!
Это НЕ ВНУШАЕМАЯ вера в – НЕ существующего,Т.Н.”боха”!
Это НЕ “окормление”=”ПОДСАЖИВАНИЕ” на религиозные ДОГМЫ!
Это НЕ “одевание” РЕЛИГИОЗНОГО “хомут’а” НА сознани(я)е!
Это НЕ приручение К вере,Посредством СТРАХА,в Т.Н.”боха”!
Это НЕ “пошаговая-доступность-К–ZОМБИ-зданиям(“храмам”)!
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Скорее всего Русская Мечта Это – Стремление К Правде и Справедливости!
* Это Извечная Мечта О…Свободе Духа(особенНО ОТ религиозного ИГА)!
Свобода Духа,БЕЗ религиозного “ХОМУТА”=веры в Т.Н.”боха”!
:-( ведь вераю “ОКОРМЛЁННЫЕ” – Уже – поРАБощённые!!!(ОБРЕЧЁНные…)
””””””””””””””’
…а ТУТ,в-ПОКАЗанном – собрались СТАРИЧКИ – на “ОКОРМЛЕНИИ”…
Чтобы “ВПАРИВАТЬ”=ВНУШАТЬ – РЕЛИГИОЗНЫЕ мнении…(по ЦУ,,,) :-(
??? ЗА-ЧЕЙ-Счёт…ВСЕ эти заседания-И-правлении…???(ИЗ Бюджета РФ)
””””””””
—> НЕбыло и НЕТ – никакого,Т.Н.”боха”!
!!! Только Светская Жизнь – Гарантия Развития СоциУМА и Личности!!!
- Здоровья Вам ВСЕМ…И – СВЕТского Здравомыслия!
(НАВЯЗЫВАНИЕ религии – Проблема №-1 для\в России !!!!!)
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 31-1-23.
иди к Сатане своей безбожник и враг веры русской.Вы с Такачевым -ОДНО и ТОЖЕ ЛИЦО -нанайские мальчики ,лишающие простых людей опоры душевной,хоть какой то..
Что такое Русская Мечта..??!! А она возможна нынче?? Вот хохлы захотели игорешиного велфера -гляди ,как их поиспользовали и поимели ,они всего лишь хотели жить как в Чехии и Польше и за это предали всех,всё и себя…
А нам Путин наврет с три короба в февральском Обращении -оно уже анонсировано,значит -если он это делает ,договорчик заключени нам пообещают победу склоую и возрождение ,т.е. труд,и труд на благо ,чуть не побежденной России..А как же вот это от мной читаемого блогера из Волгограда (а город то трусы не перименовали ??)а под шумиху могли бы ,площадей имен его полно в самой Европе)
“andrey_kuprikov 31 января 2023, 08:05
ХОЧЕШЬ ЖИТЬ, ВАЛИ БАНКИРОВ
Падение экономики в стране официально 3%, спад идет аж с 2012-го года, то есть просели мы где-то на треть, в доходах, зарплатах, уровне жизни. Но при этом банки показывают стабильный рост и каждый год показывают прибыль в триллион.
Если добавить фантастический вывоз капиталов за 2022-й , военный год более 200 миллиардов баксов и реальную ставку кредита 20%, то получается что вся банковская система РФ есть вражеская организация, целью которой является подрыв государства. Ну а как ?
И если прямо сейчас в первую десятку банков ввести Вагнер и Ахмат, разогнать к херам московскую биржу, послать нахер всех западных страховщиков, начать торговать сырьем и товарами в рублях, установить ставку для инвестиций в промку 1%, одновременно запретив вывоз денег, но убрав налоги с капвложений и инвестиций, то мы получим ежегодный рост минимум 10% в год, стаю рыдающих банкиров, побирающихся по помойкам, но воспрявшее население и прущее как на дрожжах государство.”
п.с. извини Виктор так вижу сегодня ,как ГВидон на 100лет вперед не умею..