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Кто такие русские? Случай из жизни

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Расскажу про один эксперимент. Никто его не придумывал, не планировал, он случайно состоялся сам собой.

Дело было так. Однажды я работал в книжном издательстве и задумал выпустить сборник рассказов современных писателей о нашей жизни. Не об олигархах и содержанках, не о полицейских и бандитах – об обычных, простых людях. Назвать сборник решил «Русские». Дескать, книга о том, чем живёт народ, о чём думает и тревожится, о чём мечтает, на что надеется.

Возник вопрос – как оформить книгу? Что изобразить на обложке? Я стал просить знакомых: посоветуйте картину или фотографию, которая, на ваш взгляд, соответствовала бы такому названию! Знакомых у меня было много и советов накопилось тоже достаточно – под полсотни.

Очень быстро я обнаружил, что все предложенные картинки с лёгкостью распределяются на четыре условных группы.

«Старушки»

Изборождённые морщинами лица, скрюченные артритом руки, подвязанные платками поясницы. Плетни, заборы, покосившиеся избушки.

Кто такие русские? Случай из жизни

«Юмор»

Шварценеггер в советской милицейской форме; бутылка и селёдочный хвост на газетке; медведи, балалайки, ряженые в картузах.

Кто такие русские? Случай из жизни

«Можем повторить»

Десантники на броне, взлетающие ракеты, мрачные спортсмены с угрожающими взглядами исподлобья, разверстые в протестующем крике рты, вскинутые вверх кулаки.

Кто такие русские? Случай из жизни

«Золотые купола»

Собственно купола и пронзающие облака солнечные лучи над ними, берёзки, пшеничные поля, а также репродукции Васнецова и Нестерова. Вот такие:

М. В. Нестеров (1862–1942). "На Руси (Душа народа)"

М. В. Нестеров (1862–1942). "На Руси (Душа народа)"

Я расположил группы в порядке убывания количества предложений. «Старушек» было больше всего, а «золотых куполов» – меньше всего. Вот такой получился социологический опрос. Такой взгляд на русских глазами представителей свободных профессий. (Среди принявших участие в опросе преобладали журналисты, книжники и художники.)

Выводы вы, наверное, уже сделали.

Вот и я тогда сидел над всем этим богатством и пытался сделать какой-нибудь вывод. «Юмор» счёл дурацким и оскорбительным, «Можем повторить» – ну… кто может, тот делает. А от «Золотых куполов» веяло музеем. Что же, остаются «Старушки»?

Я люблю старушек и считаю, что они, познавшие войну, лишения и тяжёлый труд, заслуживают право представлять нацию никак не меньше, чем хоккеист Овечкин или президент Путин. Но мысль о том, «русские» – это прошлое, меня ужасно расстроила. И в результате я сам назначил картинку для обложки. Вот такую:

А.И. Лактионов (1910–1972). «В гостях у внуков»

А.И. Лактионов (1910–1972). «В гостях у внуков»

Тут есть и обыденность, и мечта, и прошлое, и будущее. А главное – есть то, ради чего стоит жить и надеяться на лучшее, как бы ни была тяжела жизнь.

К сожалению, наследница художника не согласилась предоставить издательству права на использование картины, когда узнала, какую кучу непонятных документов ей придётся для этого подписывать.

В результате книга вышла вообще без обложки. Ну, точнее, в такой обложке, что лучше бы её не было. Я к тому времени успел покинуть издательство, и бремя оформления «Русских» возложил на себя издательский маркетолог. Вышло вот что:

Кто такие русские? Случай из жизни

В представлении маркетолога «русские» – это что-то неприятное, тревожное, модно-дизайнерское и наполовину англоязычное. Жаль книгу. А всё потому что – раз взялся за дело, так доводи его до конца…

Но картина с детьми на всю жизнь осталась со мной и греет душу. Может быть, она даже указала мне путь. Больше я взрослых книжек не делаю, выпускаю детский журнал «Лучик» и рад, что так вышло. То, что делаешь для детей, – делаешь для Родины. Вот, решил поделиться с вами доброй картиной-талисманом, а заодно и рассказать эту историю.

Друзья, а если бы вам предложили принять участие в таком эксперименте сегодня, какой картиной вы бы проиллюстрировали слово «русские»?

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Источник: https://zen.yandex.ru/media/luchik/kto-takie-russkie-sluchai-iz-jizni-600aec0d1924cc0331d80018
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33 Комментария » Оставить комментарий
  • 14935 12527
    Айва четыре часа назад

      Мне интересно, с какой картинкой ассоциируются русские у вас, дорогие комментаторы. Пожалуйста, не игнорируйте мою просьбу, напишите хоть кратко.

    • 7382 5226
      чужой три часа назад

        С картинкой когда бабы размашисто пляшут “нам бы только зиму пережить”, а мужики терпеливо ждут, когда это закончится. И бабы начнут спрашивать, какая картинка нравится.

        2
        2
        • 14935 12527
          Айвачужой три часа назад

            Извилист, прихотлив и труден для понимания ход Вашей почтенной мысли. Ключевые образы: бабы пляшут, а мужики думают. В это что-то есть…

            • 3774 3486
              ВикторАйва три часа назад

                Плывут чукча с женой в лодке. Жена на веслах, мужик трубку курит и так задумчиво говорит, – вот чем тебе не жизнь? Греби да греби, – а мне думать надо, – как жить дальше.

                4
                4
              • 7382 5226
                чужойАйва три часа назад

                  Но бабы все равно сделают по своему. Потом они плачут, что они дуры и их нужно пожалеть дать денег и все равно делают по своему. У мужиков остается только один извилистый и трудный путь на рыбалку.

                  1
                  1
            • 17135 10313
              Maleos три часа назад

                Между прочим, перец, который сляпал обложку, сделал всё, как диктует логика: мало того, что в авторах одни жыды, так первый, Прилепин, ещё и агент госдепа, сношающий моск туземцам в американской колонии под названием “РФ”. Отсюда и надпись на американской фене, и чёрный цвет обложки (а в каких ещё красках описывать жизнь рабов?).

                1
                1
              • 38295 33637
                Вячеслав два часа назад

                  Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находя-щийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения.

                  4
                  4
                • 3774 3486
                  Виктор два часа назад

                    “Среди принявших участие в опросе преобладали журналисты, книжники и художники”.)
                    Ну тогда понятно почему преобладали картинки – “могущие повторить вскинув руки, под хвост селедки,-оставив стареющих матерей” .

                    1
                    1
                  • 99 55
                    Viktor Khokhlachev два часа назад

                      Друзья, а если бы вам предложили принять участие в таком эксперименте сегодня, какой картиной вы бы проиллюстрировали слово «русские»?
                      Я бы заменил его на “Советские”. Ведь когда собирают пшеницу, кто вспоминает о её корнях…

                      1 3
                      -2
                    • 14935 12527
                      Айва два часа назад

                        Сейчас спросила мужа, он сказал, что слово “русские” у него ассоциируется с образом богатыря. Такой бородатый дядька в доспехах, непременно с мечом, но добрый.

                        4
                        4
                        • 27372 4718
                          РусофилАйва час назад

                            Только тогда и слова “русские” не было.
                            А богатырь слово тюркское
                            Багату́р, баты́р (монг. baγatur (ᠪᠠᠭᠠᠲᠦᠷ ), др.-тюрк. багатур — герой, храбрый воин, бур. баатар) — почётный титул у монгольских и тюркских народов за военные заслуги, присоединяемый к имени (например, Субэдэй-багатур, Есугэй-багатур) — «герой», «доблестный воин», «богатырь».
                            —–
                            И такая каша и полное не знание прошлого У ВСЕХ,

                            • 14935 12527
                              АйваРусофил час назад

                                Из сказок и былин каша сварена. Какие ещё могут быть доступные источники?

                                А как Вы назовёте богатыря по-русски?

                                1
                                1
                                • 7382 5226
                                  чужойАйва час назад

                                    Стойкий оловянный солдатик.

                                    • 14935 12527
                                      Айвачужой час назад

                                        Это по-датски.

                                      • 7382 5226
                                        чужойАйва час назад

                                          По русски это когда уставший мужик принес мешок рыбы. А баба легла спать, потому что лень чистить. Потом сумела объяснить, что рыба была плохая. Но это надо быть начитанной с медицинским образованием и симпатюлькой, Иначе не поверит.

                                      • 27372 4718
                                        РусофилАйва час назад

                                          Войнята

                                        • 2581 2301
                                          АлександрАйва 17 мин. назад

                                            В Древней Руси элитного воина-дружинника называли “храбр”(ц.сл.), “хоробр”(др.рус.).
                                            С 9-го века пользовались словом “витязь” варяжского происхождения.
                                            Великан, могучий: др-рус. “волотъ”. В современном русском слово сохранилось в топонимах, пример – Волотова Могила (близ Лебедяни); совр.белор. “волат”.

                                            Словом “БОГАТырь” московский диалект русского языка оБОГАТили восточные соседи. Обозначает также знатного, БОГАТого.

                                        • 2225 1968
                                          GeorgeРусофил час назад

                                            Ну есть у них такое слово и чо? Что вперёд? Где курочка, а где яичко? Кстати, у нынешних монголов, до недавнего времени, по крайней мере, ни былин, ни песен военных, даже сказок про богатырей не было. Да и про Чингиз хана узнали недавно. Да и где в кочевой юрте наковальню поставить, чтобы меч выковать?
                                            Не распространяйте брехню шнобелястую.

                                          • 11489 10629
                                            KTРусофил 58 мин. назад

                                              А у тебя ваще,иногда,масло масляное.

                                        • 2225 1968
                                          George час назад

                                            https://weles.in.gallerix.ru/vpic/narechenie-imenem

                                            P.S. https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=1885200229524220148&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F490316435827&text=%D0%9C%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%91%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5&path=sharelink

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                                          • 43619 22659
                                            Степаныч 7 мин. назад

                                              Русские это вселенная,поэтому они никак не могут влезть в какую то одну убогую картинку,как впрочем и большинство других народов тоже.

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                                                чужойСтепаныч только что

                                                  Ну все равно назови лучшую если дама просит. А то опять медицинская агрономша ушла.
                                                  Привет Степаныч. Но слово “опята” нужно приурочить к Опп – позиции. Хорошо так, язвительно, и нежненько.

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