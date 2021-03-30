Кто такие русские? Случай из жизни
Расскажу про один эксперимент. Никто его не придумывал, не планировал, он случайно состоялся сам собой.
Дело было так. Однажды я работал в книжном издательстве и задумал выпустить сборник рассказов современных писателей о нашей жизни. Не об олигархах и содержанках, не о полицейских и бандитах – об обычных, простых людях. Назвать сборник решил «Русские». Дескать, книга о том, чем живёт народ, о чём думает и тревожится, о чём мечтает, на что надеется.
Возник вопрос – как оформить книгу? Что изобразить на обложке? Я стал просить знакомых: посоветуйте картину или фотографию, которая, на ваш взгляд, соответствовала бы такому названию! Знакомых у меня было много и советов накопилось тоже достаточно – под полсотни.
Очень быстро я обнаружил, что все предложенные картинки с лёгкостью распределяются на четыре условных группы.
«Старушки»
Изборождённые морщинами лица, скрюченные артритом руки, подвязанные платками поясницы. Плетни, заборы, покосившиеся избушки.
«Юмор»
Шварценеггер в советской милицейской форме; бутылка и селёдочный хвост на газетке; медведи, балалайки, ряженые в картузах.
«Можем повторить»
Десантники на броне, взлетающие ракеты, мрачные спортсмены с угрожающими взглядами исподлобья, разверстые в протестующем крике рты, вскинутые вверх кулаки.
«Золотые купола»
Собственно купола и пронзающие облака солнечные лучи над ними, берёзки, пшеничные поля, а также репродукции Васнецова и Нестерова. Вот такие:
М. В. Нестеров (1862–1942). "На Руси (Душа народа)"
Я расположил группы в порядке убывания количества предложений. «Старушек» было больше всего, а «золотых куполов» – меньше всего. Вот такой получился социологический опрос. Такой взгляд на русских глазами представителей свободных профессий. (Среди принявших участие в опросе преобладали журналисты, книжники и художники.)
Выводы вы, наверное, уже сделали.
Вот и я тогда сидел над всем этим богатством и пытался сделать какой-нибудь вывод. «Юмор» счёл дурацким и оскорбительным, «Можем повторить» – ну… кто может, тот делает. А от «Золотых куполов» веяло музеем. Что же, остаются «Старушки»?
Я люблю старушек и считаю, что они, познавшие войну, лишения и тяжёлый труд, заслуживают право представлять нацию никак не меньше, чем хоккеист Овечкин или президент Путин. Но мысль о том, «русские» – это прошлое, меня ужасно расстроила. И в результате я сам назначил картинку для обложки. Вот такую:
А.И. Лактионов (1910–1972). «В гостях у внуков»
Тут есть и обыденность, и мечта, и прошлое, и будущее. А главное – есть то, ради чего стоит жить и надеяться на лучшее, как бы ни была тяжела жизнь.
К сожалению, наследница художника не согласилась предоставить издательству права на использование картины, когда узнала, какую кучу непонятных документов ей придётся для этого подписывать.
В результате книга вышла вообще без обложки. Ну, точнее, в такой обложке, что лучше бы её не было. Я к тому времени успел покинуть издательство, и бремя оформления «Русских» возложил на себя издательский маркетолог. Вышло вот что:
В представлении маркетолога «русские» – это что-то неприятное, тревожное, модно-дизайнерское и наполовину англоязычное. Жаль книгу. А всё потому что – раз взялся за дело, так доводи его до конца…
Но картина с детьми на всю жизнь осталась со мной и греет душу. Может быть, она даже указала мне путь. Больше я взрослых книжек не делаю, выпускаю детский журнал «Лучик» и рад, что так вышло. То, что делаешь для детей, – делаешь для Родины. Вот, решил поделиться с вами доброй картиной-талисманом, а заодно и рассказать эту историю.
Друзья, а если бы вам предложили принять участие в таком эксперименте сегодня, какой картиной вы бы проиллюстрировали слово «русские»?
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Мне интересно, с какой картинкой ассоциируются русские у вас, дорогие комментаторы. Пожалуйста, не игнорируйте мою просьбу, напишите хоть кратко.
Деревенское семейство на сенокосе – и стар, и мал…
Например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
Живописно, приятно глазу, душевно.
Бурлаки на Волге.
А вечером выпьют и кого-то зарежут
Чото как-то злобненько.
Скорее обыденно а не сказочно.
Я не сказочник а прагматик
Как кого-то? Хохла!
Видать ты вместе с ними бурлачил,раз знаешь такие подробности.))
С картинкой когда бабы размашисто пляшут “нам бы только зиму пережить”, а мужики терпеливо ждут, когда это закончится. И бабы начнут спрашивать, какая картинка нравится.
Извилист, прихотлив и труден для понимания ход Вашей почтенной мысли. Ключевые образы: бабы пляшут, а мужики думают. В это что-то есть…
Плывут чукча с женой в лодке. Жена на веслах, мужик трубку курит и так задумчиво говорит, – вот чем тебе не жизнь? Греби да греби, – а мне думать надо, – как жить дальше.
Но бабы все равно сделают по своему. Потом они плачут, что они дуры и их нужно пожалеть дать денег и все равно делают по своему. У мужиков остается только один извилистый и трудный путь на рыбалку.
Между прочим, перец, который сляпал обложку, сделал всё, как диктует логика: мало того, что в авторах одни жыды, так первый, Прилепин, ещё и агент госдепа, сношающий моск туземцам в американской колонии под названием “РФ”. Отсюда и надпись на американской фене, и чёрный цвет обложки (а в каких ещё красках описывать жизнь рабов?).
Да уж, то еще чтиво походу…
Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находя-щийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения.
“Среди принявших участие в опросе преобладали журналисты, книжники и художники”.)
Ну тогда понятно почему преобладали картинки – “могущие повторить вскинув руки, под хвост селедки,-оставив стареющих матерей” .
Друзья, а если бы вам предложили принять участие в таком эксперименте сегодня, какой картиной вы бы проиллюстрировали слово «русские»?
Я бы заменил его на “Советские”. Ведь когда собирают пшеницу, кто вспоминает о её корнях…
Советские не тождественны русским.
Ага. От осины не родятся апельсины. А ещё сказочку вспомни, про мужика и медведя.
Сейчас спросила мужа, он сказал, что слово “русские” у него ассоциируется с образом богатыря. Такой бородатый дядька в доспехах, непременно с мечом, но добрый.
Только тогда и слова “русские” не было.
А богатырь слово тюркское
Багату́р, баты́р (монг. baγatur (ᠪᠠᠭᠠᠲᠦᠷ ), др.-тюрк. багатур — герой, храбрый воин, бур. баатар) — почётный титул у монгольских и тюркских народов за военные заслуги, присоединяемый к имени (например, Субэдэй-багатур, Есугэй-багатур) — «герой», «доблестный воин», «богатырь».
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И такая каша и полное не знание прошлого У ВСЕХ,
Из сказок и былин каша сварена. Какие ещё могут быть доступные источники?
А как Вы назовёте богатыря по-русски?
Стойкий оловянный солдатик.
Это по-датски.
По русски это когда уставший мужик принес мешок рыбы. А баба легла спать, потому что лень чистить. Потом сумела объяснить, что рыба была плохая. Но это надо быть начитанной с медицинским образованием и симпатюлькой, Иначе не поверит.
Войнята
Чото-то вроде “опята”, мелкое и имеющее отношение к войне. Типа сынов полка.
В Древней Руси элитного воина-дружинника называли “храбр”(ц.сл.), “хоробр”(др.рус.).
С 9-го века пользовались словом “витязь” варяжского происхождения.
Великан, могучий: др-рус. “волотъ”. В современном русском слово сохранилось в топонимах, пример – Волотова Могила (близ Лебедяни); совр.белор. “волат”.
Словом “БОГАТырь” московский диалект русского языка оБОГАТили восточные соседи. Обозначает также знатного, БОГАТого.
Ну есть у них такое слово и чо? Что вперёд? Где курочка, а где яичко? Кстати, у нынешних монголов, до недавнего времени, по крайней мере, ни былин, ни песен военных, даже сказок про богатырей не было. Да и про Чингиз хана узнали недавно. Да и где в кочевой юрте наковальню поставить, чтобы меч выковать?
Не распространяйте брехню шнобелястую.
А у тебя ваще,иногда,масло масляное.
https://weles.in.gallerix.ru/vpic/narechenie-imenem
P.S. https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=1885200229524220148&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F490316435827&text=%D0%9C%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%91%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5&path=sharelink
Русские это вселенная,поэтому они никак не могут влезть в какую то одну убогую картинку,как впрочем и большинство других народов тоже.
Ну все равно назови лучшую если дама просит. А то опять медицинская агрономша ушла.
Привет Степаныч. Но слово “опята” нужно приурочить к Опп – позиции. Хорошо так, язвительно, и нежненько.